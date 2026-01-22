Cuando la tecnología se vuelve aliada del norte productivo

Caña de azúcar, yerba mate y tabaco incorporan sensores, drones e inteligencia artificial con soluciones pensadas para mejorar la gestión y fortalecer las economías regionales. (inta)

Durante mucho tiempo, la agricultura de precisión pareció un concepto reservado a los grandes cultivos extensivos de la región pampeana. Sin embargo, en el norte argentino, la tecnología comienza a integrarse de manera silenciosa pero concreta a producciones históricas, con herramientas adaptadas a las escalas y realidades locales.

En el NOA y el NEA, el INTA impulsa la incorporación de sensores remotos, plataformas digitales e inteligencia artificial en sistemas productivos como la caña de azúcar, la yerba mate y el tabaco.

El objetivo no es sumar complejidad, sino mejorar la eficiencia, optimizar el uso de insumos y aportar información útil para la toma de decisiones en el campo.

A través de los grupos AgTech, el organismo trabaja sobre una base sólida de conocimiento agronómico acumulado durante años. “Estas producciones emblemáticas del norte hoy funcionan como espacios de validación tecnológica”, explicó Gabriela Tallarico, coordinadora del Programa AgTech del INTA. Según señaló, el enfoque permite valorizar datos, optimizar labores y fortalecer la gestión a nivel de finca.

La incorporación de herramientas digitales abre nuevas posibilidades. En tabaco, el monitoreo multiespectral y el uso de redes neuronales permiten avanzar hacia sistemas de alerta temprana.

En caña de azúcar, la radiometría aérea ajusta la fertilización y mejora la implantación. En yerba mate, el foco está puesto en construir capacidades digitales que sostengan una adopción tecnológica más amplia en el tiempo.

La incorporación de herramientas digitales abre nuevas posibilidades. (inta)

Caña de azúcar: decisiones más precisas desde el aire

En Tucumán, el equipo AgTech del INTA Famaillá trabaja con sensores radiométricos montados en drones como alternativa a imágenes satelitales de mayor costo.

“Esto nos permite generar información agronómica precisa y aplicarla en prácticas de manejo de precisión”, explicó Ricardo Rodríguez, del INTA Famaillá. Una de ellas es la fertilización nitrogenada por dosis variable, que puede reducir el uso de insumos hasta en un 35 %.

En articulación con la Universidad Nacional de Catamarca, también se avanza en la detección temprana de fallas de brotación, lo que permite corregir problemas desde etapas iniciales del cultivo y mejorar el rendimiento final.

Yerba mate: mapas, datos y aprendizaje

En Misiones, la yerba mate avanza en su proceso de modernización. Desde la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul del INTA se incorporan herramientas de monitoreo satelital y aéreo para analizar el vigor del cultivo, detectar plagas y ajustar la fertilización por ambientes.

“La cosecha mecanizada y el censo espacio-temporal del rendimiento nos permiten generar mapas de gestión con tasa variable”, explicó Orlando Rodríguez Mata, del Grupo de Yerba Mate y Té del INTA.

Tabaco: anticiparse al estrés del cultivo

En el Valle de Lerma, en Salta, técnicos del INTA trabajan junto con COPROTAB en la validación de herramientas AgTech para el Manejo Integrado de Cultivos. Mediante drones con cámaras multiespectrales y RGB, se obtienen imágenes de alta resolución que luego se procesan con algoritmos de visión artificial.

La combinación de modelos de segmentación y redes neuronales permite identificar fallas de implantación, cuantificar la cobertura vegetal y detectar situaciones de estrés de forma temprana.

“Estamos construyendo una herramienta concreta, con potencial de escalar al sistema productivo”, explicó Emanuel Visentini, coordinador de la red de drones, con el objetivo de avanzar hacia sistemas de monitoreo más autónomos y predictivos.

Fuente: Inta