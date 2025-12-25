Chacra y Campo

Toritos Hereford: un estudio pionero conecta eficiencia, producción y ambiente

Por primera vez en el país, una evaluación integral de toritos Hereford combina eficiencia alimenticia, desempeño productivo y mediciones ambientales para orientar la selección genética

Guardar
Por primera vez en el
Por primera vez en el país, una evaluación integral de toritos Hereford combina eficiencia alimenticia, desempeño productivo y mediciones ambientales para orientar la selección genética (INTA)

Se marcó un hito: por primera vez en la Argentina, una prueba sobre reproductores jóvenes logró integrar tres dimensiones clave para la ganadería moderna: eficiencia en el uso del alimento, producción de carne y variables asociadas al ambiente.

El trabajo se realizó sobre más de 70 toritos Hereford provenientes de nueve cabañas y marca un punto de inflexión en la evaluación genética bovina.

El estudio corresponde a la Prueba de Consumo Residual Hereford 2024-2025, desarrollada en el marco del convenio entre Hereford Argentina y el INTA.

La investigación estuvo a cargo del equipo de Producción y Nutrición Animal del INTA Cesáreo Naredo y constituye la primera clasificación nacional de toritos Hereford según su eficiencia alimenticia.

Entre el toro más eficiente
Entre el toro más eficiente y el menos eficiente se registró una diferencia de 1,85 kilos diarios de consumo (inta)

Medir más que kilos

El eje central del ensayo fue el índice de consumo residual (RFI), una herramienta que permite identificar animales capaces de producir igual o más consumiendo menos alimento. ¿Por qué es relevante? Porque la alimentación representa uno de los principales costos de cualquier sistema ganadero.

Los resultados mostraron contrastes marcados entre individuos. Entre el toro más eficiente y el menos eficiente se registró una diferencia de 1,85 kilos diarios de consumo, aun cuando ambos alcanzaron niveles productivos similares.

En promedio, los animales ganaron 86,5 kilos durante la prueba, con máximos de 112,5 kilos, y una conversión alimenticia que osciló entre 4,94 y 9,76 kilos de materia seca por kilo producido.

Estos rangos confirman el valor de contar con mediciones precisas y comparables para orientar decisiones de selección. ¿Qué toros logran más con menos? ¿Cuáles ofrecen ventajas concretas para sistemas productivos exigentes?

Producción y ambiente, en la misma ecuación

La novedad técnica más destacada fue la incorporación, por primera vez en el país y en la raza Hereford, de mediciones individuales de gas asociado al proceso digestivo. Este indicador permite vincular eficiencia productiva con variables ambientales, un aspecto cada vez más presente en los esquemas de evaluación modernos.

Los datos revelaron la existencia de toritos que combinan bajo consumo residual con mayores ganancias de peso y, al mismo tiempo, menores niveles de emisión. Poder observar estas características en conjunto abre nuevas posibilidades para la selección de reproductores con un valor diferencial.

Un camino que recién empieza

Los primeros resultados ya están disponibles, pero el trabajo continúa. El objetivo es ampliar la base de datos, sumar nuevas líneas genéticas y comparar campañas para aumentar la precisión de las evaluaciones. La acumulación de información permitirá fortalecer los criterios de selección y proyectar mejoras sostenidas en los rodeos.

Con comederos automáticos de registro individual, análisis detallados y la articulación entre distintas áreas técnicas, este estudio sienta las bases de un enfoque integral.

Eficiencia, producción y mediciones rigurosas comienzan a dialogar en una misma prueba, ofreciendo herramientas concretas para el futuro de la cadena cárnica.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraGanaderiavacainta

Últimas Noticias

Polémica por el futuro del INTA

Siete ex ministros y ex secretarios de Estado se pronunciaron respecto de la supuesta “reingeniería” del instituto, asegurando que “no es una modernización” sino “un negociado”

Polémica por el futuro del

Impulsan el control biológico en cultivos de banano

Un equipo de investigación ensaya alternativas biológicas para enfrentar la Sigatoka amarilla y reducir fungicidas en bananos del NEA, con resultados iniciales alentadores

Impulsan el control biológico en

Buffel grass: una alternativa forrajera para recuperar áreas degradadas

En el semiárido puntano, donde cada lluvia cuenta, el buffel grass mostró potencial para aportar forraje y orden al manejo en áreas degradadas

Buffel grass: una alternativa forrajera

Los nanofertilizantes mejoran la eficiencia del nitrógeno en cultivos extensivos

Ensayos mostraron que los nanofertilizantes permiten reducir hasta 35 % la dosis de nitrógeno y mejorar los rendimientos de trigo y maíz

Los nanofertilizantes mejoran la eficiencia

China podría dejar de ser el gran cliente en soja

Un influyente grupo de poder indicó que este país tendrá la chance de reducir sus importaciones en dos tercios durante la próxima década. El tema es crucial, ya que el gigante asiático explica el 60% del comercio global de la oleaginosa

China podría dejar de ser
DEPORTES
El gesto que Hamilton tiene

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

La foto navideña de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: la intimidad de la celebración y el detalle de la mesa dulce

El impactante cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

Las particulares postales que subió Endrick de sus vacaciones navideñas tras confirmarse su salida del Real Madrid

TELESHOW
La emotiva Navidad de los

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

Las fotos del sorpresivo encuentro entre Ricardo Darín y Julio Bocca en Punta del Este

Decoraciones a tono, looks para todos los gustos y familias ensambladas: el álbum de Navidad de los famosos

La intimidad del festejo navideño de Susana Giménez con sus hermanos y su hija en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

El rey Carlos III instó

El rey Carlos III instó a priorizar la bondad frente a la división en su mensaje navideño

Martin Scorsese: Rob Reiner me tenía en la palma de su mano

Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y la nouvelle vague: la última temporada de ‘Stranger Things’ revela sus inspiraciones ocultas

Jair Bolsonaro se sometió a una cirugía por hernia doble en medio de su reclusión

Cómo será la relación de Honduras con China o Taiwán tras la victoria de Asfura