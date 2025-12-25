Toritos Hereford: un estudio pionero conecta eficiencia, producción y ambiente

Por primera vez en el país, una evaluación integral de toritos Hereford combina eficiencia alimenticia, desempeño productivo y mediciones ambientales para orientar la selección genética (INTA)

Se marcó un hito: por primera vez en la Argentina, una prueba sobre reproductores jóvenes logró integrar tres dimensiones clave para la ganadería moderna: eficiencia en el uso del alimento, producción de carne y variables asociadas al ambiente.

El trabajo se realizó sobre más de 70 toritos Hereford provenientes de nueve cabañas y marca un punto de inflexión en la evaluación genética bovina.

El estudio corresponde a la Prueba de Consumo Residual Hereford 2024-2025, desarrollada en el marco del convenio entre Hereford Argentina y el INTA.

La investigación estuvo a cargo del equipo de Producción y Nutrición Animal del INTA Cesáreo Naredo y constituye la primera clasificación nacional de toritos Hereford según su eficiencia alimenticia.

Entre el toro más eficiente y el menos eficiente se registró una diferencia de 1,85 kilos diarios de consumo (inta)

Medir más que kilos

El eje central del ensayo fue el índice de consumo residual (RFI), una herramienta que permite identificar animales capaces de producir igual o más consumiendo menos alimento. ¿Por qué es relevante? Porque la alimentación representa uno de los principales costos de cualquier sistema ganadero.

Los resultados mostraron contrastes marcados entre individuos. Entre el toro más eficiente y el menos eficiente se registró una diferencia de 1,85 kilos diarios de consumo, aun cuando ambos alcanzaron niveles productivos similares.

En promedio, los animales ganaron 86,5 kilos durante la prueba, con máximos de 112,5 kilos, y una conversión alimenticia que osciló entre 4,94 y 9,76 kilos de materia seca por kilo producido.

Estos rangos confirman el valor de contar con mediciones precisas y comparables para orientar decisiones de selección. ¿Qué toros logran más con menos? ¿Cuáles ofrecen ventajas concretas para sistemas productivos exigentes?

Producción y ambiente, en la misma ecuación

La novedad técnica más destacada fue la incorporación, por primera vez en el país y en la raza Hereford, de mediciones individuales de gas asociado al proceso digestivo. Este indicador permite vincular eficiencia productiva con variables ambientales, un aspecto cada vez más presente en los esquemas de evaluación modernos.

Los datos revelaron la existencia de toritos que combinan bajo consumo residual con mayores ganancias de peso y, al mismo tiempo, menores niveles de emisión. Poder observar estas características en conjunto abre nuevas posibilidades para la selección de reproductores con un valor diferencial.

Un camino que recién empieza

Los primeros resultados ya están disponibles, pero el trabajo continúa. El objetivo es ampliar la base de datos, sumar nuevas líneas genéticas y comparar campañas para aumentar la precisión de las evaluaciones. La acumulación de información permitirá fortalecer los criterios de selección y proyectar mejoras sostenidas en los rodeos.

Con comederos automáticos de registro individual, análisis detallados y la articulación entre distintas áreas técnicas, este estudio sienta las bases de un enfoque integral.

Eficiencia, producción y mediciones rigurosas comienzan a dialogar en una misma prueba, ofreciendo herramientas concretas para el futuro de la cadena cárnica.

Fuente: Inta