Chacra y Campo

Riego subterráneo en papa: una técnica que mejora rendimientos y aprovecha mejor el agua

Productores avanzan junto al INTA en el uso de riego por goteo subterráneo en papa para optimizar el agua y sumar precisión al manejo

Guardar
En Traslasierra, productores avanzan junto
En Traslasierra, productores avanzan junto al INTA en el uso de riego por goteo subterráneo en papa para optimizar el manejo (inta)

En Traslasierra, el agua dejó de alcanzar como antes. Las lluvias se volvieron menos frecuentes, el cultivo de papa exige alta demanda hídrica y los métodos habituales ya no aseguran dos ciclos por año. Frente a este escenario, productores se acercaron al INTA Villa Dolores para evaluar un sistema que promete un salto en eficiencia: el riego por goteo subterráneo.

En nuestra región, el riego es un factor clave”, señaló Silvana Walter, jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA Villa Dolores. Productores de zonas cercanas a Los Cerrillos y San José instalaron equipos enterrados en sus lotes con acompañamiento técnico para analizar funcionamiento, costos y posibilidades de adopción.

Hasta ahora se utilizaba riego por surcos con agua del dique La Viña o pivotes con extracción subterránea. Ambos muestran límites. Según mediciones de varias instituciones, el riego por surcos solo alcanza un 40% de eficiencia. Walter sintetizó la diferencia: “Con la misma cantidad de agua se podría regar tres veces más”.

El cultivo de papa exige
El cultivo de papa exige alta demanda hídrica y los métodos habituales ya no aseguran dos ciclos por año

Qué mostró la prueba en campo

El INTA acompañó dos experiencias: una entre agosto y diciembre de 2024 y otra entre febrero y junio de este año. La dinámica cambió desde el inicio. “La operación del sistema resultó más sencilla que el riego por surco, que se hace de forma manual y puede tardar más de 24 horas, incluso de noche. Además, elimina costos como la limpieza de acequias”, destacó Walter.

También se analizó el comportamiento del agua y la interacción con las labores del cultivo. La papa requiere laboreo y el tubérculo se coloca entre 15 y 18 centímetros de profundidad. La cosecha es mecánica con “peludo” o arrancador, herramienta que invierte el pan de tierra. La duda era si el goteo enterrado podría dañarse.

Las primeras mediciones dieron tranquilidad. “Los laterales se colocaron entre 35 y 40 cm y el tubérculo se desarrolla por encima, o sea que suponemos que no se van a ver afectados”, explicó la extensionista. Además, se comprobó que el agua asciende por capilaridad hasta las raíces.

Beneficios y desafíos

La eficiencia hídrica no es el único atractivo. El sistema permite fertirriego. “Es más eficiente que aplicar el fertilizante al suelo y posibilita aportar las unidades que el cultivo requiere”, indicó Walter. También otorga autonomía para ajustar frecuencia y volumen de agua según clima y estado del lote, sin depender de turnos del consorcio.

La inversión inicial es el principal desafío. En uno de los lotes se impermeabilizó una represa con geomembrana y se incorporó equipamiento de bombeo, filtrado y distribución. Con una vida útil estimada de 12 a 15 años, se plantea como decisión estratégica en contextos de escasez hídrica.

Resultados que impulsan a seguir

Con asesoramiento del INTA y del ingeniero César Díaz Nicotra, el productor Antonio Martínez instaló riego subterráneo en la estancia La Primavera, en San José. La empresa ya aplicaba goteo en 50 hectáreas para producir forraje destinado a un feedlot de 2.000 cabezas. En papa, inició con seis hectáreas y los resultados impulsaron una segunda instalación exclusiva para este cultivo.

Para la campaña actual, proyectan cerca de 33 toneladas por hectárea. “Esto significa entre un 20 y un 30% de diferencial respecto de parcelas sin esta tecnología”, detalló Díaz Nicotra. Aclaró que, en el ciclo anterior, una helada en el día 82 limitó la producción.

El sistema también mejoró la estrategia de fertilización y el rendimiento. Por eso, ampliarán a 25 hectáreas en Los Cerrillos. “La interacción entre nuestra empresa, los productores y los profesionales del INTA permite ajustar la tecnología con datos locales: diseñar los equipos, medir el agua y los nutrientes del suelo, y planificar la fertilización según la demanda ambiental”, afirmó.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaIntapapa

Últimas Noticias

Lluvia, bajas temperaturas y heladas afectaron el sur del área agrícola

La siembra de maíz y girasol alcanzan el 35% y el 63%, respetivamente, de la superficie total proyectada a nivel país

Lluvia, bajas temperaturas y heladas

Sauce criollo: el árbol del Delta que vuelve a florecer en la ciencia argentina

El INTA Delta del Paraná registró ocho clones nativos de sauce criollo, un paso clave para restaurar ecosistemas y fortalecer la producción forestal nacional

Sauce criollo: el árbol del

Soja: la foto duele menos, la película mejora

Scott Bessent confirmó compras significativas de soja estadounidense por parte de China y Chicago abrazó una nueva suba. Entre nosotros, se atenuó el rojo de las cuentas en campo alquilado, pero las retenciones siguen haciendo daño

Soja: la foto duele menos,

Se incrementó la exportación de carne ovina argentina

Los envíos a la Unión Europea alcanzaron su máximo histórico desde 2019, y Chile reanudó sus compras

Se incrementó la exportación de

Aceite de girasol, en llamas

La floja cosecha en los países del Mar Negro, líderes de este mercado, lleva los precios del subproducto a máximos de tres años. La Argentina bate récords y será protagonista en un evento específico a realizarse en Ucrania

Aceite de girasol, en llamas
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

El gol de penal de Di María en el triunfo ante Instituto que dejó a Rosario Central como líder absoluto en el fútbol argentino

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Xabi Alonso reveló cuál fue la postura que tomó el Real Madrid tras el enojo de Vinicius al ser reemplazado en el clásico

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

TELESHOW
Un error, una culpa y

Un error, una culpa y un perdón imposible: la insólita jornada de Darío Barassi en “Ahora Caigo”

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

El detrás de escena de los Premios Ídolo 2025: discursos fallidos, bromas y lágrimas

Moda, postres y emoción: así fue el exclusivo cumpleaños 75 de Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Duras alertas sobre el narco en Uruguay: barrios tomados, fiscales con miedo y Justicia infiltrada

Estados Unidos reforzó la presión naval en el Caribe frente a las costas de Venezuela con el despliegue de un nuevo crucero lanzamisiles