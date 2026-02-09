El Ministerio de Agricultura dominicano inicia plan para modernizar el campo y sustituir mano de obra haitiana

Las autoridades apuestan por la mecanización y el acceso renovado a maquinaria y financiamiento. Productores, cambio estructural y una feria nacional listos para redefinir el futuro del campo (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

La nación de República Dominicana consolidará de forma irreversible la reducción progresiva de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario, según reafirmó Francisco Oliverio Espaillat, ministro de Agricultura. La estrategia oficial deja claro que, frente a la escasez y al costo de esta fuerza laboral, la prioridad estatal será impulsar la mecanización y la modernización del campo, línea definida por el presidente Luis Abinader.

El ministro adelantó que la organización de una gran feria nacional de tecnología agrícola marcará el inicio de una nueva etapa, vinculada a la sostenibilidad, tecnología y competitividad.

Durante el recorrido que realizó por la Línea Noroeste y el Nordeste, el ministro enfatizó que la carencia de mano de obra ya constituye un problema estructural en la agricultura dominicana. Detalló que solo podrá abordarse mediante la incorporación de maquinaria, tecnologías avanzadas y un acceso real a financiamiento para los productores.

En este contexto, anunció que la feria nacional estará enfocada en exhibir sembradoras, cosechadoras, drones y otros equipos innovadores. Además, estos insumos estarán disponibles bajo esquemas de crédito con tasas preferenciales y plazos de pago de hasta siete años.

En palabras del propio Espaillat, acorde a la nota dada a conocer este domingo por su despacho: “El tema de la mano de obra cada día será más difícil. Eso no tiene marcha atrás. Por eso tenemos que apoyarnos en las máquinas. Esa es la línea del presidente y ese es el mandato: mecanizar.”

El sector agrícola enfrenta un giro radical con la llegada de tecnología y el relevo de directores regionales. Los retos y oportunidades surgen mientras se abren nuevas puertas para los productores locales FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

El ministro destacó que cultivos como el arroz resultan óptimos para una mecanización completa en todas sus fases productivas, lo que permitirá mantener la producción y reducir la dependencia de mano de obra extranjera.

Como primera medida concreta, Espaillat dispuso un relevamiento nacional del parque de equipos agrícolas del ministerio, abarcando tractores, retroexcavadoras, grederas y palas, para ponerlos en funcionamiento eficiente en apoyo a los productores del país.

El titular de Agricultura tuvo también encuentros directos con representantes del sector arrocero, especialmente en el municipio de Castañuela, donde junto a los productores locales repasó la situación corriente de esa rama productiva.

En paralelo, se formalizó la juramentación de los nuevos directores regionales de Agricultura para el Nordeste y la región de Mao: el ingeniero agrónomo Francisco Fernández Lugo y Alfonso Rodríguez, respectivamente. El ministro completó su recorrido con una visita al Proyecto La Cruz de Manzanillo, donde recibió de Julio César Estévez, administrador general, un diagnóstico actualizado sobre los avances y desafíos actuales del emprendimiento.

Según APF, la agricultura en la República Dominicana depende fuertemente de la mano de obra haitiana, estimándose que más del 90% de los trabajadores en sectores como el banano y la caña de azúcar son inmigrantes haitianos. Las deportaciones masivas y la inestabilidad fronteriza han causado caídas en la producción y escasez de personal para labores pesadas.

El sector agrícola, especialmente el banano, depende de trabajadores haitianos debido al poco interés de los dominicanos en estas labores pesadas. Mientras que, las deportaciones han reducido significativamente la disponibilidad de trabajadores, provocando una caída reportada del 44% en la producción de banano entre 2021 y 2024, según la Asociación Dominicana de Productores de Banano.