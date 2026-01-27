República Dominicána

El sector del transporte aéreo sostiene 482,000 empleos en República Dominicana

La industria contribuyó con más de $9,000 millones al producto interno bruto en 2025, impulsada por el flujo de turistas extranjeros, las aerolíneas y los servicios vinculados al turismo y la infraestructura aeroportuaria

El transporte aéreo generó 482,000
El transporte aéreo generó 482,000 empleos en República Dominicana durante 2019, según la IATA, consolidándose como motor económico clave del país. Foto archivo

El sector del transporte aéreo generó 482,000 empleos en la República Dominicana durante 2025, con una contribución conjunta al PIB nacional de $9,000 millones, equivalente al 12.5% del producto interno bruto según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Esta dinámica, impulsada sobre todo por el gasto de turistas extranjeros, las operaciones de aerolíneas y los servicios vinculados a la industria, consolidó al transporte aéreo como uno de los motores económicos más relevantes del país.

El surgimiento del transporte aéreo como eje fundamental de la economía dominicana tiene raíces en la transformación del turismo global, el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y la integración del país a rutas internacionales.

Desde hace décadas, República Dominicana se posicionó como uno de los destinos turísticos predilectos del Caribe, lo que facilitó la expansión de conexiones aéreas tanto con Norteamérica, Europa como con el resto de Latinoamérica.

La apertura de mercados emisores y el aumento sostenido de visitantes extranjeros por vía aérea han convertido a la industria en un recurso estratégico no solo para la captación de divisas, sino también para el fortalecimiento de cadenas productivas locales y la creación persistente de empleo.

Fotografía de archivo en donde
Fotografía de archivo en donde se ve un avión sobrevolando Massachusetts, Estados Unidos. EFE/CJ GUNTHER

Distribución del empleo y aportes sectoriales

IATA detalló que de los 482,000 puestos de trabajo sustentados por el transporte aéreo, unos 11,000 correspondieron a empleos directos en aerolíneas, aeropuertos y empresas asociadas.

Otros 20,000 empleos provinieron de la cadena de suministro, mientras que el consumo de los propios trabajadores del sector propició 8,000 puestos adicionales. El mayor impacto, no obstante, se derivó del turismo, con 442,000 empleos vinculados directamente al arribo de visitantes extranjeros en avión.

Este flujo constante de viajeros repercutió significativamente en empresas de servicios, infraestructura, hotelería y comercios locales. Solo en el último año, el tráfico de pasajeros desde Norteamérica ascendió a 4.5 millones el 66.3% del total, seguidos por 1.2 millones desde Europa18.3% y 1 millón desde Latinoamérica con15.1%.

Este patrón confirma el peso estratégico del mercado estadounidense y canadiense, así como la importancia creciente de las rutas europeas y latinoamericanas para sostener la actividad económica y laboral local.

El análisis de IATA subraya el efecto multiplicador del transporte aéreo: cada empleo directo en la industria genera varios empleos indirectos e inducidos en sectores relacionados.

Así, el impacto del sector trasciende la operación aeroportuaria para participar en la producción, comercio, gastronomía y otras ramas económicas, asegurando ingresos para decenas de miles de hogares dominicanos.

República Dominicana ofrece ocho aeropuertos
República Dominicana ofrece ocho aeropuertos internacionales y múltiples opciones de acceso para turistas. - Cortesía Avianca.

Proyección de crecimiento y encadenamientos

A futuro, IATA proyectó que, si persiste el ritmo de crecimiento actual, el sector podrá sostener más de 513,000 empleos en las próximas dos décadas. Esta expansión, de concretarse, consolidaría la posición del transporte aéreo como uno de los principales generadores de trabajo en la economía dominicana, potenciado por el dinamismo turístico y la diversificación de mercados emisores.

Además de su papel directo en la creación de empleos, el sector aéreo estimula el desarrollo de proveedores, empresas de servicios y actividades complementarias.

El efecto de arrastre sobre la cadena de valor se refleja tanto en la demanda de bienes y servicios locales como en los gastos cotidianos de los empleados de la industria.

