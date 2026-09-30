Vértigo 2 llega a los cines con una nueva historia de supervivencia

La franquicia regresa a los cines con una nueva historia, un nuevo elenco y un escenario extremo en Tailandia, donde una caminata suspendida sobre el vacío se convierte en una lucha por sobrevivir. (BF Distribution)

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La secuela de Vértigo trasladará su historia de supervivencia a Tailandia y llegará a las salas este jueves 1 de octubre. Vértigo 2 se estrenará en 82 cines con un elenco renovado y una estructura suspendida como eje de su conflicto, bajo la dirección de los hermanos Michael y Peter Spierig.

La película, titulada originalmente Fall 2, presenta a un grupo de personajes que emprende una caminata en altura como parte de un homenaje a un ser querido. El recorrido se interrumpe cuando un desprendimiento de rocas los deja atrapados sobre una construcción precaria, sin una salida inmediata y con el vacío como amenaza constante.

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Las actrices Arsema Thomas y Harriet Slater son las protagonistas de esta secuela. (BF Distribution)

Harriet Slater, conocida por Outlander: Blood of My Blood; Arsema Thomas, integrante de Queen Charlotte; y Tom Brittney, quien participó en Greyhound, encabezan el reparto. La historia parte de un vínculo marcado por el duelo y enfrenta a los protagonistas a una situación en la que deberán cooperar, pese a sus diferencias, para intentar abandonar la estructura.

La altura vuelve a marcar el conflicto de la secuela

La primera entrega instaló el temor a las alturas como el motor de una historia de supervivencia. En esta continuación, los directores trasladaron la premisa a un escenario inspirado en una caminata sobre tablas del monte Huashan, en China, una atracción conocida por su recorrido junto a un precipicio.

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Michael y Peter Spierig dirigieron la película con una apuesta por efectos prácticos. (BF Distribution)

“Éramos grandes admiradores de la primera película, así que nos entusiasmaba mucho la posibilidad de participar en este nuevo capítulo”, señalaron los Spierig en declaraciones difundidas por BF Paris. Los cineastas explicaron que evaluaron distintas alternativas antes de optar por recrear una caminata sobre una viga suspendida.

Según los directores, la referencia del monte Huashan ofrecía una base para construir el nuevo relato. “Está considerada una de las caminatas más peligrosas del mundo, y cuando la vimos supimos que teníamos la base para una historia intensa y cinematográfica”, afirmaron.

El elenco filmó varias secuencias sujeto con arneses y elevado sobre el suelo. (BF Distribution)

La acción se sitúa en Tailandia, donde el paisaje y la lejanía del entorno acentúan el aislamiento de los personajes. El derrumbe que interrumpe el recorrido reduce sus opciones y convierte cada decisión en un factor de riesgo. La película sostiene su tensión a partir de la altura, la fragilidad de la estructura y la necesidad de desplazarse sin margen para errores.

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Los directores priorizaron efectos prácticos durante el rodaje

Los hermanos Spierig buscaron que las condiciones del rodaje transmitieran parte del peligro que atraviesan los personajes. Por eso, según explicaron, redujeron al mínimo el uso de pantallas azules y trabajaron con elementos físicos para las secuencias desarrolladas sobre la caminata.

La altura y el aislamiento son elementos centrales de la tensión en Vértigo 2. (BF Distribution)

“Filmamos prácticamente sin pantalla azul, algo que era muy importante para nosotros”, indicaron. La intención fue que el elenco quedara expuesto al sol, al calor y a las condiciones del ambiente. Para los realizadores, esa decisión permitió incorporar una reacción física de los intérpretes a las escenas de riesgo.

Los protagonistas permanecieron sujetos con arneses y elevados a unos 12 metros sobre el suelo durante extensos períodos de filmación. Esa dinámica complicó la comunicación en algunos momentos y exigió una preparación específica para que el equipo pudiera registrar las escenas en altura.

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Un desprendimiento de rocas cambia el recorrido de los protagonistas. (BF Distribution)

Los directores también destacaron la participación del elenco en las secuencias de acción. “Cada vez que hacían sus propias escenas de riesgo, aportaban mucho a las secuencias y nos daban una gran cantidad de material para trabajar en la sala de edición”, señalaron.

La apuesta por recursos prácticos se vincula con la intención de sostener una experiencia física en pantalla. La película no plantea la altura únicamente como un fondo visual, sino como una condición que afecta los movimientos, las conversaciones y las decisiones de quienes quedan atrapados.

La secuela sitúa su historia de supervivencia en un escenario extremo de Tailandia. (BF Distribution)

Una historia de duelo y supervivencia para la pantalla grande

Además del conflicto generado por el derrumbe, Vértigo 2 incorpora una dimensión emocional relacionada con la pérdida. El grupo inicia el trayecto para recordar a una persona cercana, pero la situación cambia cuando el recorrido deriva en una emergencia. A partir de ese momento, la trama concentra su desarrollo en la posibilidad de salir de la estructura.

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La película tiene una duración aproximada de 100 minutos y pertenece al género de thriller de supervivencia. Su distribución en el país estará a cargo de BF Paris, que programó el estreno para el 1 de octubre.

Harriet Slater encabeza el nuevo elenco de Vértigo 2. (BF Distribution)

Los Spierig señalaron que el proyecto fue concebido para una exhibición en salas. “Queremos que el público sienta el mismo vértigo y miedo que experimentó con la primera película”, expresaron. La secuela llegará a 82 cines con una nueva historia, un elenco distinto y un recorrido suspendido que concentra el peligro de principio a fin.