Chad Feehan queda fuera de ‘Dutton Ranch’ por choques con Kelly Reilly y Cole Hauser antes del estreno

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El universo de Yellowstone, una de las franquicias más influyentes de la televisión reciente, enfrenta una crisis interna pocas semanas antes del lanzamiento de su próximo spin-off, Dutton Ranch. Chad Feehan, quien hasta ahora era el showrunner de la serie, fue despedido oficialmente tras enfrentamientos con los actores principales Kelly Reilly y Cole Hauser. Paramount se ve obligada a buscar con urgencia un nuevo líder creativo para la segunda temporada, mientras los fanáticos y la industria observan con atención cómo estos cambios podrían influir en la producción.

Tensiones en el set durante la producción de Dutton Ranch

Las tensiones en el set de Dutton Ranch se hicieron evidentes después de que Kelly Reilly y Cole Hauser, quienes interpretan a Beth Dutton y Rip Wheeler, manifestaron su inconformidad con la dirección creativa bajo la gestión de Chad Feehan. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, los desacuerdos no solo se debieron a decisiones argumentales, sino que también incluyeron problemas en la gestión del equipo y el ambiente laboral. Las diferencias crecieron hasta el punto de que Paramount y el creador de la franquicia, Taylor Sheridan, optaron por apartar a Feehan del proyecto antes del estreno de la primera temporada, previsto para mayo de 2026.

Feehan, seleccionado inicialmente por su experiencia previa en colaboraciones con Sheridan, como en Hombres de Ley: Bass Reeves, fue perdiendo respaldo dentro del equipo. El descontento no se limitó a Reilly y Hauser; otros miembros veteranos relacionados con Yellowstone también expresaron su malestar, lo que aceleró la decisión de reemplazar al showrunner para la siguiente temporada.

Dutton Ranch: nuevas expectativas y retos dentro de la franquicia

Dutton Ranch está pensada para expandir el universo de Yellowstone, continuando la historia de Beth y Rip tras los acontecimientos de la serie original. La narrativa los ubica en el sur de Texas, donde deberán afrontar nuevos desafíos y proteger a Carter, un joven a su cargo, mientras rivalizan con otras haciendas. La serie también incorpora a figuras reconocidas como Ed Harris, Annette Bening, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind y la cantante de country Morgan Wade, lo que amplía su atractivo para una audiencia variada.

La salida de Feehan subraya la presión existente para preservar la calidad y la coherencia interna de la franquicia, que ha desarrollado varios spin-offs y ha sufrido tensiones similares en el pasado, como la desvinculación de Kevin Costner. A pesar de la fuerte apuesta de Paramount por la serie, los recientes desacuerdos reflejan la dificultad de mantener proyectos de gran presupuesto con diversos intereses creativos involucrados.

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Consecuencias para la comunidad y reacciones del reparto

La salida abrupta de Feehan ha causado inquietud entre el equipo y los seguidores de la serie, habituados a cambios y desacuerdos en el universo Yellowstone, pero sorprendidos por el nivel de conflicto alcanzado. Miembros del equipo señalaron que el ambiente de trabajo era “insostenible”, con varios veteranos manifestando su descontento respecto al manejo de la producción y la falta de comunicación efectiva.

Paramount, por su parte, intenta tranquilizar al público y reafirma su compromiso con el éxito de la franquicia. La confirmación de una segunda temporada evidencia el nivel de inversión en Dutton Ranch y la compañía asegura que la transición a un nuevo líder creativo no afectará el estreno ni el calendario de producción. Taylor Sheridan, creador y figura central de Yellowstone, apoyó públicamente la decisión y enfatizó la importancia de alcanzar acuerdos entre productores, guionistas y elenco para garantizar la continuidad de la historia.

Para quienes siguen la franquicia, estos conflictos refuerzan un historial de controversias en la industria televisiva estadounidense, donde la influencia de los protagonistas y las luchas de poder pueden determinar el rumbo de grandes proyectos. Con el estreno próximo, la atención se centra en cómo el próximo showrunner reorientará la narrativa de este nuevo spin-off, considerado clave para el futuro de Yellowstone.