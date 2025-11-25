Qué puedo ver

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

El fenómeno global de Netflix se prepara para su desenlace con una temporada dividida en tres partes. Nuevos desafíos, viejos temores y un elenco que promete emociones intensas en cada episodio

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

La cuenta regresiva para el desenlace de Stranger Things ya tiene fecha: mañana 26 de noviembre de 2025, la serie que marcó un hito en la cultura pop global estrenará el primer volumen de su quinta y última temporada, según confirmó Netflix durante el evento TUDUM en Los Ángeles. El regreso de la producción, tras más de tres años de espera, se presenta como el cierre de una saga que redefinió el género fantástico en televisión y que, en palabras de sus creadores, será la entrega más ambiciosa y emotiva de toda la franquicia.

La plataforma ha decidido dividir la temporada final en tres partes: el volumen 1 llegará el 26 de noviembre, el volumen 2 estará disponible el 25 de diciembre y el episodio final se estrenará el 31 de diciembre, coincidiendo con el Año Nuevo. En total, los espectadores podrán disfrutar de ocho episodios: cuatro en el primer bloque, tres en el segundo y un capítulo único para el desenlace. El lanzamiento será simultáneo en todo el mundo, con horarios específicos para cada país: en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, el estreno será a las 21:00; en México a las 19:00; en Colombia, Ecuador y Perú a las 20:00; y en España a las 2:00 del día siguiente. Esta estrategia busca que el regreso de Stranger Things se viva como un evento global, reforzando el fenómeno que la serie ha representado desde su debut en 2016.

La trama se sitúa en el otoño boreal de 1987, un año después de los sucesos de la cuarta temporada. Hawkins permanece bajo el impacto de la apertura de múltiples portales, mientras el grupo de protagonistas se enfrenta a una misión desesperada: localizar y eliminar a Vecna, el villano que logró tomar el control de la ciudad. La situación se complica cuando el gobierno declara la cuarentena en el pueblo e intensifica la búsqueda de Once (Eleven), obligándola a ocultarse nuevamente. El aniversario de la desaparición de Will Byers se aproxima, y con él, una amenaza familiar y aterradora resurge, anticipando una batalla final que promete ser la más oscura y peligrosa de la serie.

El elenco original regresa para despedirse de sus personajes tras casi una década de trabajo conjunto. Millie Bobby Brown retoma el papel de Eleven, acompañada por Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). Además, Linda Hamilton, reconocida por su papel en Terminator, se incorpora como la doctora Kay, un personaje cuya función en la trama aún no ha sido revelada, pero que promete aportar un nuevo giro a la historia.

La revelación de la fecha de estreno estuvo acompañada por un teaser y material inédito, donde se observa a Eleven junto a Hopper, Will Byers en un momento de desesperación, Mike Wheeler protegiendo a un grupo de niños, Joyce Byers empuñando un hacha y Lucas Sinclair visitando a Max Mayfield en el hospital. La presencia de Vecna como antagonista central se confirma, consolidando la amenaza que representa para Hawkins y el grupo de amigos.

Los títulos de los episodios, anunciados en noviembre de 2024, anticipan una temporada cargada de misterio y acción: “La Reptación”, “La desaparición de [censurado por ahora]”, “La trampa de Turnbow”, “El hechicero”, “Locutor explosivo”, “Escape de Camazotz”, “El puente” y “Lo correcto arriba”. Cada uno sugiere nuevos desafíos y enigmas para los protagonistas, manteniendo la esencia de suspense que caracteriza a la serie.

En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, Ross Duffer describió la magnitud de la producción: “Pasamos un año entero rodando esta temporada. Al final, habíamos grabado más de 650 horas. No hace falta decir que es nuestra temporada más grande y ambiciosa. Es como ocho películas de éxito. Es una locura”. Por su parte, Matt Duffer subrayó el carácter personal de esta última entrega: “Al mismo tiempo, creemos que es nuestra historia más personal. Fue un rodaje muy intenso y emotivo, tanto para nosotros como para los actores. Llevamos casi diez años haciendo esta serie juntos. Hubo mucho llanto. Hubo mucho llanto”. Ambos creadores enfatizaron el compromiso del equipo: “Todo el mundo ha puesto su corazón y su alma en ella. Y esperamos -y creemos- que esa pasión se traslade a la pantalla”, afirmó Matt Duffer.

El primer tráiler oficial, lanzado el 16 de julio, anticipa un desenlace cargado de tensión y emoción, donde los protagonistas deberán enfrentarse a su mayor desafío. La serie, que desde su estreno en 2016 se consolidó como una de las producciones más emblemáticas de Netflix, se despide con una temporada final que promete acción, drama y grandes revelaciones, cerrando el ciclo de Hawkins y el Mundo del Revés.

