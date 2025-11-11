La serie documental “Marines” explora el día a día de soldados y altos mandos durante ejercicios de combate en el océano Pacífico

Qué puedo ver

Esta atrapante serie documental sigue a una excepcional unidad de marines mientras realiza peligrosos ejercicios de combate en el océano Pacífico. (Netflix)

La llegada de “Marines” a Netflix promete ofrecer una visión inédita sobre la vida y los desafíos de la 31st Marine Expeditionary Unit, la única unidad expedicionaria de marines de Estados Unidos desplegada de forma permanente en el extranjero. La serie documental, compuesta por cuatro episodios, se estrenará el 10 de noviembre de 2025, coincidiendo con el 250º aniversario del Cuerpo de Marines, según informaron Stars and Stripes y Deadline.

El proyecto, dirigido por Chelsea Yarnell —reconocida por su trabajo en “Cheer” y “America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”—, se adentra en el día a día de los marines durante ejercicios de combate de alto riesgo en el océano Pacífico. La producción estuvo a cargo de Amblin Documentaries y Lucky 8 TV, con la participación de ejecutivos como Darryl Frank y Justin Falvey, presidentes de Amblin Entertainment Television y Documentaries, así como del periodista y documentalista Sebastian Junger, conocido por codirigir “Restrepo”.

Durante tres meses, el equipo de filmación acompañó a la 31st MEU en Okinawa, el mar de la China Meridional y a bordo de los buques USS America y USS Green Bay.

Durante tres meses en el verano de 2024, un equipo de filmación acompañó a la 31st MEU en su ejercicio de certificación previo al despliegue y en una patrulla, con acceso total a las actividades de la unidad, según explicó el mayor Héctor Alejandro, enlace de medios y entretenimiento de los marines. Las grabaciones se realizaron en Okinawa, el mar de la China Meridional y a bordo de los buques de asalto anfibio USS America y USS Green Bay.

La serie, descrita por Netflix como una “docuserie de maduración”, pone el foco en nueve marines y un marinero de la Armada de Estados Unidos, desde soldados rasos hasta altos mandos. Entre los protagonistas figuran ametralladores, francotiradores de reconocimiento, pilotos de F-35B Lightning II y pilotos de helicóptero UH-1Y Venom, según detalló Alejandro a Stars and Stripes. El objetivo, según el propio mayor, es que “las familias, los amigos y el público estadounidense puedan comprender mucho mejor el servicio y el sacrificio que implica formar parte de la fuerza de respuesta a crisis desplegada en el extranjero de Estados Unidos”.

La producción, dirigida por Chelsea Yarnell y con la participación de Amblin Documentaries y Lucky 8 TV, ofrece acceso total a ejercicios de combate en el océano Pacífico.

El comandante de la 31st MEU, coronel Chris Niedziocha, subrayó la transparencia del proceso: “Los equipos de filmación tuvieron acceso a todo lo que quisieron y vieron prácticamente todo lo que hacemos durante una patrulla. Creo que la serie deja claro el increíble nivel de compromiso de nuestros marines, lo preparados que estamos para combatir y el papel fundamental que desempeñamos para garantizar la estabilidad en la región del Indo-Pacífico”, afirmó Niedziocha en una cita transmitida por Alejandro a Stars and Stripes.

La 31st Marine Expeditionary Unit, con base en Camp Hansen (Okinawa, Japón), es una de las siete unidades expedicionarias de marines, cada una compuesta por unos 2.200 marines y marineros embarcados en buques de guerra anfibios, según su sitio web. Estas unidades combinan elementos aéreos, terrestres y de apoyo, y están diseñadas para responder rápidamente tanto en situaciones de combate como en crisis no bélicas, incluidas operaciones humanitarias y de evacuación.

El estreno de “Marines” en Netflix coincide con el 250º aniversario del Cuerpo de Marines, destacando la importancia histórica de la unidad en la defensa estadounidense.

El tráiler de la serie muestra la voz de un marine que se define como “un soldado raso, alguien que va a hacer exactamente lo que le digan”, pero añade: “También pensamos. Tenemos sentimientos, ¿de acuerdo?”, mientras señala a la cámara. Esta aproximación busca humanizar a los marines y mostrar la complejidad emocional de la vida en el mar.

La producción ejecutiva recae en Darryl Frank, Justin Falvey, Sebastian Junger, Kimberly Woodard, Greg Henry, Isaac Holub y George Kralovansky, con Katie Goldstein y Arielle Kilker como coproductoras ejecutivas, según Deadline. Frank y Falvey calificaron la serie como “una mirada apasionante e importante detrás del telón de una de las instituciones más vitales de nuestra nación”, y agradecieron al Cuerpo de Marines por permitirles contar “las historias honestas y complejas de los valientes jóvenes dispuestos a arriesgar sus vidas por su país”.

Por su parte, los copresidentes de Lucky 8, Kim Woodard y Greg Henry, destacaron la excepcionalidad del acceso concedido: “Esta fue una oportunidad tremenda y poco común para integrarnos con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Estamos sumamente agradecidos de haber recibido acceso total y sin restricciones para documentar la intensidad y los peligros del despliegue y el entrenamiento, así como las perspectivas y personalidades de los marines de todos los rangos, revelando a las personas dentro del uniforme: los valientes padres, madres, hijos e hijas que conforman las fuerzas armadas estadounidenses”.

La serie documental “Marines” de Netflix explora la vida y desafíos de la 31st Marine Expeditionary Unit, la única unidad expedicionaria de marines de EE.UU. desplegada permanentemente en el extranjero.

Marines se suma a la reciente apuesta de Netflix por contenidos relacionados con el Cuerpo de Marines. En octubre, la plataforma estrenó la comedia dramática “Boots”, basada en las memorias de Greg Cope White, “The Pink Marine”, que narra la experiencia de un joven homosexual en el cuerpo. La serie alcanzó el segundo puesto en audiencia de Netflix en octubre, tras recibir críticas desde el Pentágono, según Deadline.

La trayectoria de Amblin Entertainment en relatos militares incluye títulos como “Band of Brothers”, “Saving Private Ryan” y “Masters of the Air”. En palabras de Frank y Falvey a Deadline: “Para Amblin, esta serie se suma a una larga historia de contar historias poderosas centradas en soldados”.

La serie documental “Marines” busca ofrecer una perspectiva íntima y realista sobre el entrenamiento, la vida cotidiana y los lazos que se forjan entre los jóvenes marines, así como las dificultades emocionales que enfrentan en el mar, según la sinopsis de Netflix.

