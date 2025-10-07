Qué puedo ver

Red Alert, la miniserie que revive el ataque de Hamas a Israel

Paramount+ presenta una producción basada en testimonios reales, que explora el impacto humano y las historias de supervivencia tras los trágicos sucesos ocurridos en octubre de 2023 en la frontera con Gaza

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Desde la emboscada en un festival de música al aire libre hasta la última resistencia de una familia en su hogar, la gente común se enfrenta a situaciones de vida o muerte mientras una invasión terrorista convierte el sur de Israel en una zona de guerra. Basada en los sucesos del 7 de octubre de 2023 y las experiencias vividas por quienes sobrevivieron. Se han cambiado algunos nombres y algunas escenas son imaginarias. (Paramount )

Paramount+ acaba de lanzar la miniserie Red Alert, una producción que reconstruye los dramáticos sucesos del ataque de Hamas a Israel en 2023, a través de las vivencias de quienes sobrevivieron a la masacre. Esta serie, compuesta por cuatro episodios, se estrena exactamente dos años después de los hechos, y busca ofrecer una mirada cinematográfica a uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas.

La propuesta de Red Alert se apoya en testimonios reales y en la colaboración directa con los protagonistas de las historias que narra. Entre ellos se encuentra Batsheva Yahalomi, quien logró escapar del secuestro junto a sus dos hijas, mientras su hijo Eitan fue llevado a Gaza y su esposo, Ohad, asesinado en cautiverio. La serie también sigue a personajes como Ayoub, que se oculta con su bebé tras el asesinato de su esposa, y a figuras como Nofar, una agente de policía de frontera herida en acto de servicio, y Kobi, un oficial antiterrorista que arriesga su vida para rescatar a su esposa. Cada episodio explora la transformación de personas comunes en héroes, enfrentando situaciones extremas en un contexto de violencia y desesperación.

Paramount+ estrena la miniserie "Red
Paramount+ estrena la miniserie "Red Alert" sobre el ataque de Hamas a Israel en 2023.

La dirección y el guion están a cargo de Lior Chefetz, conocido por su trabajo en The Stronghold y Sky Raiders. La producción ejecutiva recae en Lawrence Bender, nominado al Oscar y responsable de títulos como Pulp Fiction, junto a Keshet Media Group y el Israel Entertainment Fund. También participan Green Productions, responsables de películas como Cinema Sabaya, Menashe y Golda. El rodaje se realizó en locaciones de Israel, incluyendo zonas cercanas a la Franja de Gaza, y la serie incorpora material de archivo real captado durante los ataques del 7 de octubre.

Lawrence Bender definió el proyecto como “profundamente personal”, y subrayó la importancia de relatar “la historia de nuestro pueblo y de un solo día que lo cambió todo”. Según sus palabras recogidas por El Debate, “el mundo necesita que se le recuerde la verdad. Esto va a existir y estará aquí para que el mundo lo vea”.

La serie reconstruye los testimonios
La serie reconstruye los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas del 7 de octubre.

El proceso de selección de historias fue complejo, dada la magnitud de la tragedia. Bender explicó al medio que el equipo buscó relatos que pudieran desarrollarse íntegramente en pocos episodios, mostrando el inicio, el desarrollo y el desenlace a través de un protagonista. Cada capítulo se construyó en estrecha colaboración con los sobrevivientes y sus familias, lo que permitió dotar de autenticidad y profundidad a la narración.

El trasfondo de la serie es el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023, cuando aproximadamente 3.800 terroristas de Hamas y otros grupos armados cruzaron la frontera desde la Franja de Gaza, masacrando comunidades y tomando rehenes, tanto vivos como muertos.

"Red Alert" estará disponible internacionalmente
"Red Alert" estará disponible internacionalmente en Paramount+ desde el 7 de octubre de 2025.

El lanzamiento internacional de Red Alert coincide con el inicio de negociaciones indirectas entre Israel y Hamas en Egipto, en torno a una propuesta de paz impulsada por Estados Unidos para la región de Gaza. David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, destacó que la serie refleja el compromiso de la compañía con la excelencia artística y la precisión en la narración de historias.

