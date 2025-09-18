Anuncian la película de “El verano en que me enamoré” con Belly y Conrad como protagonistas

Cualquier cosa puede pasar. Los últimos tres episodios de El Verano En Que Me Enamoré llegan desde el 3 de septiembre. (Prime Video)

El universo de El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty) se prepara para un desenlace cinematográfico que promete cerrar la historia de Belly y Conrad con una nueva perspectiva. Prime Video ha confirmado la producción de una película que servirá como capítulo final de la saga, con Jenny Han —autora de la trilogía original— a cargo tanto del guion como de la dirección. La noticia se dio a conocer durante la celebración de la alfombra roja del final de la tercera temporada en París, marcando un hito para los seguidores de la serie.

(ATENCIÓN SPOILERS!!!!)

El anuncio llega tras el estreno del episodio final de la tercera temporada, que mostró a Conrad viajando a París para reencontrarse con Belly. En ese episodio, el personaje interpretado por Christopher Briney le confesó a Belly (encarnada por Lola Tung) que aún la ama, mientras observa cómo ella se ha adaptado a su vida en Francia y ha hecho nuevos amigos. La trama dejó claro que la relación entre ambos había atravesado una ruptura, pero finalmente se reconciliaron. Belly dudó antes de tomar una decisión, pero terminó alcanzando a Conrad en la estación de tren rumbo a Bruselas para asegurarle que siempre lo elegirá a él. Este desenlace marcó un punto de inflexión en la narrativa, preparando el terreno para el largometraje anunciado.

Prime Video anuncia película final de "El verano en que me enamoré" con Jenny Han como guionista y directora. (Prime Video)

Mientras tanto, en Boston y posteriormente en la casa de la playa de Cousins Beach, Jeremiah (interpretado por Gavin Casalegno) se dedicó a perfeccionar sus habilidades culinarias, apoyado por una campaña de relaciones públicas organizada por Taylor (Rain Spencer). En una celebración íntima en la casa de la playa, Taylor y Steven discutieron su futuro tras enterarse de que Denise (Isabella Briggs) y Steven habían conseguido financiación inicial para su proyecto de desarrollo de videojuegos en San Francisco. Taylor se enteró de la noticia por Denise, pero le comunicó a Steven su deseo de mudarse a California junto a él.

La decisión de llevar el desenlace de la historia al cine responde, según Jenny Han, a la necesidad de dar un cierre adecuado al viaje de Belly. “Queda otro gran hito en el camino de Belly, y pensé que solo una película podría hacerle justicia”, expresó Han en declaraciones recogidas por USA TODAY. “Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión para esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans”.

El desenlace cinematográfico de la saga promete cerrar la historia de Belly y Conrad con una nueva perspectiva. (Prime Video)

Desde su estreno el 16 de julio, la tercera temporada de El verano en que me enamoré ha registrado 25 millones de espectadores en su primera semana, posicionándose como la quinta temporada más vista entre los regresos de series en la plataforma, según datos proporcionados por Prime Video. Courtenay Valenti, responsable de cine, streaming y estrenos teatrales en Amazon MGM Studios, y Vernon Sanders, jefe global de televisión en Prime Video y Amazon MGM Studios, destacaron el impacto global de la serie: “El verano en que me enamoré ha conectado con audiencias de todo el mundo, generando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación global”, afirmaron ambos ejecutivos en un comunicado difundido por Deadline.

“Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de asociarnos nuevamente con Jenny Han para ofrecer a los fans un capítulo final inolvidable”.

La película podría mostrar la esperada boda de Belly y Conrad, un momento clave del libro 'We’ll Always Have Summer'. (Prime Video)

La tercera temporada fue dirigida por Jenny Han y Sarah Kucserka, quienes también ejercieron como productoras ejecutivas junto a Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman y Mads Hansen de wiip. La serie es una coproducción entre Amazon MGM Studios y wiip.

Aunque los detalles argumentales de la película permanecen en secreto, tanto Prime Video como Jenny Han han dejado entrever que la historia podría retomar a Belly y Conrad en una etapa más madura de su relación. Existe la posibilidad de que los espectadores presencien la boda en la casa de verano, una escena clave del tercer libro de la autora, “We’ll Always Have Summer”, que no fue incluida en el final de la tercera temporada. La expectativa por este desenlace ha crecido entre los seguidores, quienes esperan ver en pantalla uno de los momentos más emblemáticos de la saga literaria.

El elenco principal y los productores ejecutivos regresan para el capítulo final de la exitosa serie juvenil. (Prime Video)

La música ha sido un elemento distintivo de la serie, y con el próximo lanzamiento del álbum “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift, se anticipa que la banda sonora del largometraje incluirá nuevas canciones de la artista, así como clásicos de su repertorio, reforzando la atmósfera emocional que ha caracterizado a la producción.

Actualmente, las tres temporadas de El verano en que me enamoré y los primeros once episodios de la tercera entrega están disponibles en Prime Video para quienes deseen revivir la historia antes del estreno de la película.