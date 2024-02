“El color púrpura” promete un renacer visual y narrativo en su última adaptación nominada al Oscar

La extraordinaria hermandad de tres mujeres que comparten un vínculo inquebrantable. Esta nueva versión del amado clásico está dirigida por Blitz Bazawule. Los estelares productores son Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders y Quincy Jones. (Warner Bros)

Warner Bros. Pictures anunció que la esperada renovación del clásico El color púrpura (The Color Purple), que se estrenará finalmente este jueves en cines de América Latina. Esta versión está bajo la dirección de Blitz Bazawule, reconocido por su debut en The Burial of Kojo, y contará con la producción de figuras emblemáticas como Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders y Quincy Jones. La nueva adaptación promete ser una reinterpretación respetuosa de la original, dirigida tanto a nuevos espectadores como a aquellos que ya están familiarizados con las versiones previas.

Te puede interesar: La película japonesa que apunta a los Oscar 2024 ya tiene fecha de estreno en Argentina

El elenco de esta versión modernizada incluye a Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Taylor y Fantasía Barrino, quien debuta en la gran pantalla con este film. Los artistas detrás de la cámara también brillan por su reconocimiento y talento, como el cinematógrafo Dan Laustsen, el diseñador de producción Paul Denham Austerberry, el editor Jon Poll, la diseñadora de vestuario Francine Jamison-Tanchuck y la coreógrafa Fatima Robinson, asegurando así una experiencia sin precedentes tanto visual como narrativamente. El argumento, basado en la novela de Alice Walker y el musical de Broadway, fue adaptado por el premiado dramaturgo Marcus Gardley.

La adaptación cinematográfica promete una experiencia visual y narrativa sin precedentes. (Créditos: Warner Bros)

¿Dónde ver “El color púrpura”?

The Color Purple se estrenó 1985 y fue dirigida por Spielberg. El film estaba basado en la novela homónima de Alice Walker. La historia, ambientada a principios del siglo XX, seguía la vida de Celie, una joven afroamericana que enfrenta múltiples desafíos y abusos, pero gradualmente encuentra su propia voz y camino hacia la liberación. El reparto incluyó a Whoopi Goldberg en el papel de Celie, junto a Danny Glover, Oprah Winfrey, Margaret Avery, entre otros. El largometraje fue aclamado por la crítica, consiguiendo 11 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor actriz para Goldberg y Mejor actriz de reparto para Winfrey y Avery, aunque no ganó ninguna estatuilla. Actualmente, puede verse en HBO Max.

Te puede interesar: ¿Es tan mala? Antes de su estreno, esta película de inversión millonaria ya es un fracaso para la crítica

Justamente Oprah es una de la intérpretes originales que se suma a esta adaptación de 2023. En la producción del 85, Winfrey interpretó el papel de Sofia, un personaje fuerte e independiente, cuñada de la protagonista Celie. Ella se destacaba por su espíritu indomable y por enfrentar valientemente los desafíos y las injusticias raciales y de género de su época.

La película explora temas de hermandad, amor y lucha por la libertad. (Créditos: Warner Bros)

La trama se centra en la emocionante historia de hermandad, amor, y lucha por la libertad y autodescubrimiento en un contexto de adversidad y cambio social. Los productores, junto a un talentoso equipo, se han esforzado por mantener la esencia y poder de la narrativa original, añadiendo matices contemporáneos que prometen enriquecer aún más la historia. Oprah, quien ha sido una defensora de la influencia transformadora del libro y su adaptación cinematográfica previa, compartió su entusiasmo y conexión personal con el proyecto, destacando cómo El color púrpura ha sido un faro de inspiración y empoderamiento a lo largo de su vida.

Éxito de taquilla en EE. UU.

Según un informe publicado en Variety, el título logró recaudar 18 millones de dólares de 3,152 cines en EE. UU. Esta cifra no solo representa el mayor estreno durante finales de diciembre, sino que también posicionó a este título como el segundo mayor estreno de todos los tiempos durante las fiestas. “Estoy abrumada de gratitud. Muchas gracias a todos los que han incluido El color púrpura en sus planes navideños. La han convertido en la película número uno en los cines el día de Navidad. Sé lo valioso que es pasar tiempo con tus seres queridos, así que comprar entradas, vestirse de morado y acudir en masa me llena. Cuando vayan a los cines, por favor, etiquétenme con sus trajes morados, ¡porque sé que están entendiendo la misión! Gracias, gracias, gracias”, dijo Winfrey en su cuenta de Instagram luego de que se dieran a conocer los exitosos números de taquilla.

Taraji P. Henson es una de las protagonistas de esta nueva adaptación del clásico. (Créditos: Warner Bros)

Con este lanzamiento, Warner Bros. Pictures aspira no solo a honrar un legado literario y cinematográfico, sino también a inspirar a nuevas generaciones a través de la potente narrativa de Alice Walker, reinterpretada para el presente. La promesa es ofrecer una película que, manteniendo el alma del clásico, impactará poderosamente tanto con audiencias contemporáneas como con quienes guardan en su corazón la primera historia.

Te puede interesar: En estreno: la espectacular película de Nicolas Cage con la que quiso despedirse del cine

El color púrpura llega a los cines de Latinoamérica el 8 de febrero de 2024.