Grammys 2024: dónde y a qué hora ver la ceremonia con Taylor Swift, Billie Eilish, SZA y otros nominados

Este 2024 se celebra la edición número 66 de los Premios Grammy, ceremonia organizada por The Recording Academy. EFE

Los Grammys regresan para celebrar su 66ª edición en una ceremonia que reunirá lo más destacado de la industria musical este año. El gran evento se llevará a cabo este domingo 4 de febrero de 2024, en el Crypto.com Arena, ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos; siendo oficiado por cuarto año consecutivo por el cómico Trevor Noah (The Daily Show).

En esta noche se destaca Taylor Swift, quien podría superar a las leyendas Stevie Wonder y Frank Sinatra, al obtener el título de Álbum del año por cuarta vez en su carrera, lo que marcaría un hito en la historia de la gala. Por su lado, Billie Eilish tiene la posibilidad de ser la primera artista mujer en ganar tres veces el premio a Grabación del Año como solista, igualando el récord de Paul Simon y Bruno Mars.

Taylor Swift es nominada a seis estatuillas por su trabajo discográfico en “Anti-Hero” y “Midnights”. REUTERS

El escenario principal contará con las actuaciones de artistas que marcaron el 2023, como Billy Joel, SZA, Dua Lipa, Travis Scott, y Olivia Rodrigo. La velada también tendrá entre sus presentadores a las icónicas figuras Oprah Winfrey y Meryl Streep, por lo que el público mantiene grandes expectativas respecto a esta edición.

¿Dónde ver los Grammys 2024?

La entrega de premios a los más destacados de la música internacional será transmitida en Latinoamérica a través de la cadenas TNT y TNT series, mientras que en Estados Unidos se podrá ver mediante CBS Televisión. La plataforma de streaming HBO Max también emitirá el evento en tiempo real, almacenando la grabación en su catálogo durante dos semanas. Otros servicios de pago que realizarán cobertura son Sling, Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV.

En esta edición, Joni Mitchell realizará su primera presentación en los Grammy junto a Billy Joel. (Créditos: AP/Julio Cortez) Julio Cortez | AP

Desde las redes sociales, la cuenta oficial de CBS en TikTok llevará a cabo una transmisión en vivo paralela al evento. Y más allá de la propuesta original, habrá contenido exclusivo de los Premios Grammy, como actuaciones, discursos de aceptación y entrevistas en la alfombra roja, que estarán disponibles a través de la página web oficial de la premiación, en live.grammy.com.

Horario de los Grammys 2024

La Academia de la Grabación, conocida en inglés The Recording Academy celebra más de seis décadas de premiaciones este domingo 4 de febrero. Puedes presenciar la ceremonia en los siguientes horarios por país:

Los Premios Grammy 2024 se transmitirán a través de HBO Max y TNT este 4 de febrero. (Créditos: Grammy Awards)

México, Guatemala, Costa Rica: 7:00 p.m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (del día siguiente)

Taylor Swift y los artistas más nominados

A pesar de no encabezar la lista de nominaciones (con SZA liderando con nueve), Taylor Swift busca hacer historia en la 66ª edición de los Grammys 2024. Su álbum Midnights no fue un proyecto destacado entre su discografía, según la crítica, pero el éxito de su gira “The Eras Tour” y su creciente popularidad potencian sus aspiraciones a llevarse el trofeo de Álbum del año por cuarta vez. Superar a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder no sería insignificante, todos con tres galardones en esta categoría. Además de la mencionada, Swift compite en otras cinco categorías: Mejor álbum de pop vocal, Mejor actuación pop en solitario, Canción del año, Canción del año (por Anti-Hero); y Mejor actuación pop en dúo/grupo por su remezcla de “Karma” con Ice Spice.

SZA ya cuenta con un reconocimiento por su colaboración en dúo con la cantante Doja Cat en el tema "Kiss Me More". REUTERS

Tal como mencionamos, la cantautora de R&B SZA se perfila como una fuerte competidora debido a su segundo álbum SOS, el cual resonó tanto a nivel comercial como cultural; especialmente gracias a que la canción principal “Kill Bill” logró viralizarse rápidamente en TikTok. ¿El problema? La historia y las estadísticas no juegan en su favor; solo tres mujeres negras han ganado como Mejor Álbum en más de seis décadas, entre ellas Natalie Cole, Whitney Houston y Lauryn Hill. Es importante recordar que desde 1999, ninguna artista afroamericana ha conseguido el trofeo.

Con cinco menciones, Billie Eilish es el otro gran nombre notable del año. Ella va por su tercer premio a Grabación del Año con “What Was I Made For?”, tema que conforma la banda sonora de Barbie. La película, dirigida por Greta Gerwig, y el impacto emotivo que logró, podrían inclinar la balanza a su favor, recordando su impresionante debut en los Grammy hace cuatro años, cuando logró llevarse a casa cinco gramófonos dorados.

A sus 22 años, Billie Eilish cuenta con un total de siete premios Grammy. REUTERS

Otros artistas que acumulan el mayor número de nominaciones son Phoebe Bridgers, Victoria Monét y el ingeniero musical Serban Ghenea, con siete cada uno. Jon Batiste, boygenius (banda integrada por Bridgers junto a Lucy Dacus y Julien Baker), Brandy Clark, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Jack Antonoff tienen cada uno seis nominaciones.

Boygenius es una banda de indie rock formada por las cantantes Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker. REUTERS

El posible anuncio de la regrabación “Reputation”

Hace unas horas, Taylor Swift modificó su fotografía de perfil en su cuenta oficial de Instagram. Si bien, aún sigue siendo la misma de la portada de Midnights, el color varió a blanco y negro. Automáticamente, los fans de la multipremiada intérprete —también conocidos como swifties— comenzaron a teorizar sobre la posibilidad de que esta noche se dé el anuncio oficial de la regrabación de Reputation, el disco que marcó el regreso más importante de la trayectoria de Taylor por el año 2017.

Taylor Swift llevó a cabo la gira de "Reputation" en 2018 y fue una de las más brillantes de su trayectoria. REUTERS

¿Quién canta en los Grammys 2024?

La gran noche de la música, que primea lo mejor de la industria cada año, contará con la participación de ocho artistas destacados de diversos géneros, asegurando la atmósfera festiva en el escenario. Entre los confirmados de los Grammys 2024 se encuentran Joni Mitchell junto a Billy Joel, SZA, Dua Lipa, Travis Scott, Billie Eilish, Burna Boy, Olivia Rodrigo y Luke Combs, sumándose a ellos una actuación histórica de U2. A pesar de sus seis nominaciones, no se ha previsto ningún show específico por parte de Swift, lo cual ha resultado ser una sorpresa.

Lista completa de nominados al Grammy 2024

Los Premios Grammy 2024 prometen una noche llena de sorpresas, récords históricos y momentos inolvidables. REUTERS

Grabación del año

“Worship” - Jon Batiste

“Not Strong Enough” - Boygenius

“Flowers” - Miley Cyrus

“¿Para qué fui hecho?” [de la película Barbie ] — Billie Eilish

“On My Mama” — Victoria Monét

“Vampire” — Olivia Rodrigo

“Anti-Hero” — Taylor Swift

“Kill Bill” — SZA

Álbum del año

World Music Radio — Jon Batiste

The Record — Boygenius

Endless Summer Vacation — Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd — Lana Del Rey

The Age of Pleasure — Janelle Monáe

Guts — Olivia Rodrigo

Midnights — Taylor Swift

SOS — SZA

Taylor Swift se mantiene como una de las artistas contemporáneas más relevantes. AP

Canción del año (premiación a la composición)

“A&W” — Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew

“Anti-Hero” — Jack Antonoff y Taylor Swift

“Butterfly” — Jon Batiste y Dan Wilson

“Dance The Night” ( Barbie The Album ) — Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt

“Flowers” - Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack

“Kill Bill” — Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe

“Vampire” — Daniel Nigro y Olivia Rodrigo

“¿What Was I Made For?” (Barbie The Album) — Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell

Mejor nuevo artista

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Productor del año, no clásico

Jack Antonoff

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Compositor del año, no clásico

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

Mejor álbum de pop vocal

Chemistry — Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation — Miley Cyrus

Guts — Olivia Rodrigo

- ( Subtract ) — Ed Sheeran

Midnights — Taylor Swift

Mejor grabación dance pop (nueva categoría)

“Baby Don’t Hurt Me” - David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray

“Miracle” - Calvin Harris con Ellie Goulding

“Padam Padam” - Kylie Minogue

“One in a Million” - Bebe Rexha y David Guetta

“Rush” - Troye Sivan

Mejor álbum de dance/electrónica

Playing Robots Into Heaven — James Blake

For That Beautiful Feeling — The Chemical Brothers

Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022) — Fred again..

Kx5 — Kx5

Quest for Fire — Skrillex

Mejor álbum de rock

But Here We Are — Foo Fighters

Starcatcher — Greta Van Fleet

72 Seasons — Metallica

This Is Why — Paramore

In Times New Roman... — Queens of the Stone Age

Mejor álbum de música alternativa

The Car — Arctic Monkeys

The Record — Boygenius

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd — Lana Del Rey

Cracker Island — Gorillaz

I Inside the Old Year Dying — PJ Harvey

Mejor álbum de R&B

Girls Night Out — Babyface

What I Didn’t Tell You (Deluxe) — Coco Jones

Special Occasion — Emily King

Jaguar II — Victoria Monét

Clear 2: Soft Life EP — Summer Walker

Mejor interpretación de rap melódico

“Sittin’ on Top of the World” — Burna Boy con 21 Savage

“Attention” — Doja Cat

“Spin Bout U” — Drake y 21 Savage

“All My Life” — Lil Durk con J. Cole

“Low” — SZA

Mejor canción de rap (premiación a la composición)

“Attention” — Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini y Ari Starace

“Barbie World” ( Barbie The Album) — Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. y Onika Maraj

“Just Wanna Rock” - Mohamad Camara, Symere Woods y Javier Mercado

“Rich Flex” - Brytavious Chambers, Isaac “Zac” De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael “Finatik” Mule y Shéyaa Bin Abraham-Joseph

“Scientists & Engineers” — Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore y Dion Wilson

Mejor álbum de jazz alternativo (nueva categoría)

Love in Exile — Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily

Quality Over Opinion — Louis Cole

SuperBlue: The Iridescent Spree — Kurt Elling, Charlie Hunter, and SuperBlue

Live at the Piano — Cory Henry

The Omnichord Real Book — Meshell Ndegeocello

Mejor álbum country

Rolling Up the Welcome Mat — Kelsea Ballerini

Brothers Osborne — Brothers Osborne

Zach Bryan — Zach Bryan

Rustin’ in the Rain — Tyler Childers

Bell Bottom Country — Lainey Wilson

Mejor álbum americano

Brandy Clark — Brandy Clark

The Chicago Sessions — Rodney Crowell

You’re the One — Rhiannon Giddens

Weathervanes — Jason Isbell and the 400 Unit

The Returner — Allison Russell

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano)

Bordado a Mano — Ana Bárbara

La Sánchez — Lila Downs

Motherflower — Flor de Toloache

Amor Como en las Películas de Antes — Lupita Infante

Génesis — Peso Pluma

Mejor interpretación de música africana (nueva categoría)

“Amapiano” — Asake and Olamide

“City Boys” — Burna Boy

“Unavailable” — Davido featuring Musa Keys

“Rush” — Ayra Starr

“Water” — Tyla

Mejor banda sonora del álbum para una película, televisión u otros medios visuales