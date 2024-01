Orgullo latinoamericano en los Oscar 2024: estas son las películas nominadas para ver en Netflix

Una película de J. A. Bayona sobre una de las historias más impresionantes del siglo XX y seleccionada para representar a España en los Oscar 2024, llega a algunos cines en diciembre y a Netflix el 4 de enero. (Netflix)

La lista de nominados de los Oscar 2024 ya están aquí y como todos los años, las controversias no se han hecho esperar. Desde la ausencia de Leonardo DiCaprio por la película Los asesinos de la luna hasta las polémicas exclusiones de Greta Gerwig y Margot Robbie por Barbie, las redes sociales están parcialmente incendiadas por el descontento popular. Pero desde Latinoamérica hay buenas noticias, ya que no es usual contar con una fuerte presencia latinoamericana como la habrá este año en la gala que tomará lugar el próximo 10 de marzo de 2024.

Te puede interesar: Oscar 2024: las 23 películas nominadas que puedes ver en streaming antes de la premiación

¿Lo mejor? Todos los orgullosos títulos en que participan representantes de Latinoamérica ―entre las que se también se encuentra una producción española colaborativa― coincidentemente se encuentran en el catálogo de Netflix, por lo que podrás disfrutarlas antes de la anticipada ceremonia. No podemos iniciar la lista sin hacer una mención honrosa al mexicano Rodrigo Prieto, director de fotografía de Los asesinos de la luna de las flores, que recibió una nominación a Mejor fotografía. El filme en el que participa también está disponible en streaming, a través de la plataforma Apple TV+.

Originario de la ciudad de México, Rodrigo Prieto acumula ahora cuatro nominaciones a los Oscar, gracias a su trabajo en "Secreto en la montaña", Silencio y El irlandés. (Créditos: Netflix)

La memoria infinita

Documental dirigido por Maite Alberdi, está nominada a Mejor Documental de Larga Duración tras su exitoso estreno en el Festival de Cine de Sundance el 21 de enero de 2023. La obra sigue la historia de la pareja conformada por Augusto Góngora y Paulina Urrutia y su lucha contra el Alzheimer. Tras su lanzamiento en los cines de Chile, hizo historia al convertirse en el documental más visto en el país. Este la segunda vez que la Academia considera a Alberdi en la ceremonia, tras su nominación en 2021 por El agente topo.

Te puede interesar: “La sociedad de la nieve” en los Oscar 2024: ¿con qué películas compite en la premiación?

La producción disponible en Netflix compite contra Bobi Wine: The People’s President, un relato que muestra la lucha del músico, activista y líder de la oposición, Bobi Wine, contra la dictadura en Uganda. Four Daughters To Kill a Tiger, que narra la búsqueda de justicia para una niña víctima de violación en India; y 20 Days in Mariupol, el crudo relato de la invasión rusa en Ucrania.

El estreno de "La memoria infinita" batió récords de recaudación en Chile, superando en su primer fin de semana a títulos como "Barbie", "Oppenheimer" y "Gran Turismo" dentro del país latinoamericano. (Créditos: Netflix)

El Conde

Nominada a Mejor fotografía, la colaboración de Netflix con el cineasta chileno Pablo Larraín, explora en esta oscura sátira la figura del dictador Augusto Pinochet, reinterpretado como un vampiro hastiado de su inmortalidad. La trama se centra en la dinámica familiar y la codicia de los hijos. El reconocimiento se dirige al trabajo del director de fotografía, el estadounidense Edward Lachman, quien ya había sido reconocido en la misma categoría por su trabajo en las películas independientes Carol (2016) y Lejos del cielo (2003).

Te puede interesar: Lo mejor en Netflix: las series y películas que lideran el Top 10

Con el largometraje, Chile compite con dos nominaciones en los premios Oscar 2024, un logro significativo que lo coloca frente a frente contra títulos de gran calibre como Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Maestro de Bradley Cooper, Oppenheimer de Christopher Nolan, y Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos.

En la ficción, Jaime Vadell da vida a un Augusto Pinochet que fingió su muerte para vivir como vampiro en una mansión al sur de Chile. (Créditos. Netflix)

La sociedad de la nieve

Bajo la dirección del cineasta español J.A. Bayona, y con el respaldo de Netflix, el filme que contó con apoyo de un “equipo uruguayo, argentino y chileno”, según mencionó el realizador en su cuenta de Twitter, está nominado a los Premios Oscar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería. La historia que narra la trágica odisea de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, lleva un reparto protagonizado por el uruguayo Enzo Vogrincic, y los argentinos Matías Recalt y Agustín Pardella. La crítica le otorgó su respaldo con una aprobación de 90% en Rotten Tomatoes; y busca su revancha tras quedarse con las manos vacías en los Globo de Oro.

En la categoría internacional compite con la italiana Yo capitán, Perfect Days de Japón, la alemana Sala de profesores (The Teacher’s Lounge) y la británica La zona de interés (The Zone of Interest), siendo esta última su gran competencia con otras dos nominaciones bajo el brazo. Por otro lado, en la lista de Mejor maquillaje y peluquería se enfrenta a la biopic israelí Golda; así como Maestro, que ilustra la vida del compositor Leonard Bernstein; y las más nominadas de la gala: Oppenheimer (13) y Pobres criaturas (11).

"La sociedad de la nieve" cuenta con reconocimientos en el Festival de San Sebastián, los EFA Awards, además de varias nominaciones en los premios Goya y los BAFTA. (Créditos: Netflix)

Las nominadas al Oscar 2024 La memoria infinita, El conde y La sociedad de la nieve están disponibles en Netflix.