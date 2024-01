La nueva película de Martin Scorsese sobre Jesús será la más corta de su carrera

Basada en el libro más vendido de David Grann, la película "Killers of the Flower Moon" se ambienta en la década de 1920 en Oklahoma y describe el asesinato en serie de miembros de la rica nación petrolera Osage. (Apple TV)

El aclamado director Martin Scorsese se prepara para tomar un giro sorprendente en su carrera al reducir drásticamente la duración de su próxima película sobre Jesucristo. En una revelación que marca un contraste con su reconocida tendencia a dirigir films de gran longitud, Scorsese ha indicado que su nuevo proyecto tendrá una duración de tan solo 80 minutos. Este notable acortamiento, en comparación con obras anteriores como la reciente Los asesinos de la luna de casi tres horas y media, hace de este filme la obra más breve del director desde su debut en 1967 con ¿Quién llama a mi puerta?, que duró 90 minutos.

Te puede interesar: “Los asesinos de la Luna” se verá en streaming: ¿cuándo y dónde estrenará la película de Scorsese?

Scorsese, conocido por éxitos como El irlandés y Taxi Driver, busca con este acercamiento crear una narrativa más accesible y que se distancie de “la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada”, declaró el cineasta para Los Angeles Times. En un esfuerzo por presentar las enseñanzas de Jesús de una forma atractiva y sin caer en el proselitismo, Scorsese piensa que lo mejor es hacer el largometraje breve.

Martin Scorsese podría llevarse el Oscar a mejor director por "Los asesinos de la luna". (Créditos: Reuters/Mike Blake)

La obra y el suceso que inspiran el film

Este próximo título, cuyo guion ya está finalizado y se espera que inicie producción a finales del presente año, está basado en el libro A Life of Jesus del autor Shusaku Endo, la misma mente literaria detrás de Silence, novela que Scorsese adaptó previamente para la gran pantalla. A diferencia de esta última, que se sitúa en el siglo XVII, el nuevo largometraje se desarrollará principalmente en tiempos contemporáneos, ofreciendo una reinterpretación de la vida del mesías desde la Palestina del siglo I hasta su peregrinación.

Te puede interesar: Las claves de “Priscilla” antes de su estreno en Latinoamérica

Asimismo, durante una conferencia en el Vaticano en mayo de 2023, el cineasta de 81 años reveló que este nuevo proyecto llega como una respuesta al llamado del Papa Francisco a los artistas. Contando con la inspiración derivada de un encuentro privado con el pontífice, donde discutió sobre cine, catolicismo y su relación recíproca con su esposa Helen Morris, el director busca explorar su enraizada conexión con la religión a través de esta película.

Martin Scorsese se reunió con el Papa y tras su reunión, se propuso hacer una película sobre Jesús. (Créditos: Twitter / @vaticannews_pt)

Scorsese, al abordar su conexión personal con el catolicismo, afirmó en una entrevista en 2016: “Creo en los principios del catolicismo”, aunque aclaró que su interés no radica en ser un teórico o en discutir la política eclesiástica. “No soy un doctor de la Iglesia. No soy un teólogo que pueda discutir la Trinidad. Ciertamente no estoy interesado en la política de la institución. Pero la idea de la Resurrección, la idea de la Encarnación, el poderoso mensaje de compasión y amor: esa es la clave”, detalló.

Las películas de Scorsese relacionadas a la religión

Estos temas espirituales no son ajenos ni mucho menos nuevos en sus obras, ya que pueden observarse en películas como Silencio del 2016 y La última tentación de Cristo de 1988. En la misma entrevista, Scorsese rechaza catalogar su trabajo como explícitamente “religioso”, aunque admite que a través de él busca “creencias fundamentales básicas”.

"La última tentación de Cristo" fue la primera película de Scorsese sobre Jesús de Nazaret. (Créditos: Grosby)

Este enfoque nuevo y concentrado que Martin Scorsese está asumiendo para su próximo film, promete brindar una visión singular sobre la figura emblemática del cristianismo, articulada bajo la perspectiva única de uno de los directores más influyentes de estos tiempos. Por ahora, la película sobre Jesús no tiene una fecha de estreno programada. Sin embargo, con el guion ya listo, se espera que la producción se inicie a finales de este 2024, lo que indicaría un estreno entre 2025 y 2026.