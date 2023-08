Aunque se había anunciado su regreso, estas series fueron canceladas por Prime Video

"La periferia: conexión al futuro", protagonizada por Chloë Grace Moretz, se queda sin segunda temporada. (Prime Video)

El potencial de las series A League of Their Own y La periferia: conexión al futuro había sido reconocido por Prime Video a inicios del 2023, con el servicio de streaming asegurando la continuidad por una temporada más a cada una las producciones mencionadas. No obstante, luego de algunos meses, tal decisión ha sido revertida sorpresivamente. El 18 de agosto, Deadline reportó la cancelación definitiva de ambas ficciones y la razón que se ha citado es la huelga de guionistas y actores que todavía sigue vigente en Hollywood.

La periferia (The Peripheral) es un drama de ciencia ficción protagonizado por Chloë Grace Moretz, basado en el libro homónimo de William Gibson. Su primera entrega se lanzó en 2022 con Jonathan Nolan y Lisa Joy —creadores de Westworld— como productores ejecutivos. La serie se ambienta en un futuro cercano y sigue la vida de Flynne Fisher, una mujer hábil en los videojuegos que descubre un portal hacia otra dimensión temporal.

Atrapada en un pequeño pueblo de los Apalaches, el único escape de una mujer joven de la rutina diaria es jugar videojuegos avanzados. (Prime Video)

Amazon Prime había renovado el sci-fi en febrero; sin embargo, la protesta del gremio de guionistas por mejores condiciones laborales interrumpió la preparación de la siguiente tanda de seis capítulos. La preproducción de la segunda entrega, con meta de estreno en 2024, había iniciado en mayo justo cuando comenzó la huelga. Si se toma en cuenta que el rodaje podría retrasarse aún más, la plataforma de entretenimiento habría considerado no viable agendar el lanzamiento de La periferia para el 2025, según el análisis de Deadline.

¿Se queda sin final?

Otra desafortunada sorpresa recibieron las actrices y los seguidores de A League Of Their Own, la serie que reversiona la película de 1992 con el mismo nombre. El drama de Prime Video es reconocido por la representación queer en el contexto deportivo de la Liga Profesional de Baseball Femenino de los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Además de retratar la vida de atletas lesbianas, la ficción histórica también le da voz a las jugadoras afroamericanas que eran excluidas de participar en la Liga.

Es un remake de la película de los 90 protagonizada por Tom Hanks y Madonna. (Prime Video)

En abril, Amazon Prime confirmó que este título culminaría con una temporada limitada de solo cuatro capítulos. Ahora, el servicio dio marcha atrás por los retrasos que también empujarían su lanzamiento para el 2025. Abbi Jacobson, productora ejecutiva y protagonista del show, discrepó con la decisión de los ejecutivos del streaming. “Culpar a la huelga de esta cancelación es estúpido y cobarde”, escribió en una publicación de Instagram. “Es una serie de la que estoy muy orgullosa. Llena con historias que vale la pena contar, llena de tanto corazón, alma y valor”.

En este contexto adverso, fuentes de The Hollywood Reporter dan un atisbo de esperanza para el equipo de esta serie pues indican que Sony Pictures (productores de la serie) planean buscar otro servicio de distribución para salvar la segunda temporada. El medio estadounidense indica que los guiones de los cuatro episodios para la tanda final ya habían sido trabajados antes de que iniciara el paro del sindicato WGA.

