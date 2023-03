5 películas muy esperadas para ver en abril en las plataformas de streaming

Así como los cines tradicionales, el streaming también tiene que mantener actualizada su grilla de contenido para captar nuevos consumidores y mantener a los antiguos suscriptores de la plataforma. Este mes vienen tanto producciones originales como estrenos de películas que originalmente fueron producidas para la pantalla grande. Desde Infobae dejamos un listado de películas interesantes a las que tienes que prestarle un ojo.

Power Rangers: Ayer, hoy y siempre (Netflix 19 de abril)

Esta noticia alegró a los más nostálgicos, en honor al 30avo aniversario de la histórica saga de los Power Rangers Netflix ha preparado un especial trayendo de vuelta a casi todos los actores originales. No se sabe si es que Jason David Frank grabó escenas antes de su fallecimiento, pero John St. Austin no va a estar debido a problemas con la ley y Amy Jo Johnson no aceptó el pago ofrecido por Netflix. El especial va a traer de vuelta a la clásica villana Rita Repulsa en medio de una crisis mundial que va a obligar a los Rangers a ponerse de vuelta el traje.

Peter Pan y Wendy (Disney+ 28 de abril)

Disney sigue con la tendencia en buscar revivir clásicos animados en live action, así como con La Sirenita, y esta vez es el turno del líder de los niños perdidos. Los jóvenes actores Alexander Molony y Ever Anderson Jovovic son los encargados de traer a la vida a Peter Pan y Wendy respectivamente, además de ellos en el reparto también se encuentra Jude Law como el Capitán Garfio y Yara Shahidi como Campanita. Un clásico histórico de Disney podrá captar a una nueva generación de nuevos espectadores así como lo hizo su película animada original en 1953.

Dos jóvenes actores darán vida a la película clásica

Ghost Rider: El vengador fantasma (Netflix 1 de abril)

Netflix esta pronta a recibir el espíritu de la venganza, la película basada en los comics de Marvel y con el protagónico de Nicholas Cage esta por llegar a la pionera del streaming en abril. Nicolas Cage esta en un muy buen momento de su carrera después de actuar junto a Pedro Pascal en The Unbearable Weight of Massive Talent. Además de esto hay un pedido de los fans para que vuelva a interpretar al vengador fantasma en próximos proyectos de Marvel como Avengers: Secret Wars a lo que el actor respondió “No necesito estar en el UCM, soy Nic Cage”, per después de lo que sucedió en Spiderman: No way home, los fans de Marvel no pierden la esperanza de nada.

14-10-2020 Cultura.- Nicolas Cage será Drácula en Renfield. Universal Pictures sigue adelante con la producción de Renfield, película sobre el sirviente de Drácula que aparecía en la legendaria novela de Bram Stocker y también en su posterior adaptación dirigida por Francis Ford Coppola. Mientras que el personaje principal será encarnado por Nicholas Hoult, ahora se ha revelado que Nicolas Cage dará vida al icónico vampiro. CULTURA COLUMBIA PICTURES

Quite Place 2 (Netflix 30 de abril)

La secuela al debut en la dirección de John Krasinski también va a llegar pronto a la plataforma de la N roja, esta llegada sucede un año antes de la tercera parte de la trilogía que encantó a la audiencia y a la prensa especializada. Cuando se estrenó la primera parte en 2018 el público quedo enganchado a la historia de la familia Abbott y como con ingenio logran sobrevivir a una invasión extraterrestre que los amenaza con quitarles la vida si es que hacen el más mínimo ruido.

(Paramount Pictures)

Evil Dead Rise (HBO Max 21 de abril)

“En un edificio de apartamentos de Los Ángeles, dos hermanas luchan contra los demonios sedientos de sangre que han salido de un libro antiguo” esta sinopsis significó el regreso de una de las mejores sagas de terror traída por Sam Raimi en 1981, ahora vuelve de la mano de Lee Cronin (El bosque) para probar que el libro al infierno tiene paginas por leer. Atrás quedó la época de Bruce Campbell como Ash Williams, se esta buscando expandir la mitología del universo Evil Dead sin necesidad de estar acompañados por Raimi pero respetando sus personajes.

