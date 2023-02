Ashton Kutcher lo volvió a hacer con “Tu casa o la mía”: títulos similares con él en streaming

El miembro del reparto Ashton Kutcher asiste al estreno de la película "Your Place or Mine", en Los Ángeles, California, EE.UU. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ashton Kutcher comenzó su carrera como modelo y el rol por el que se hizo famoso fue haciendo de tonto. A sus 45 años es toda una estrella de Hollywood al que se le ha visto protagonizar diversas producciones con Cameron Diaz, Natalie Portman, Anne Heche, Katherine Heigl e incluso su actual esposa Mila Kunis, entre más figuras del cine y la TV estadounidense.

A qué hora se estrena “Tu casa o la mía”, la película romántica con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher Dos mejores amigos se han mantenido en contacto por dos décadas y deciden cambiar de lugar en sus vidas para ayudarse, pero solo descubrirán que siempre hubo algo más. Llegará el 10 de febrero a Netflix VER NOTA

El también productor, y ahora empresario, desde siempre ha sabido cautivar al público con sus particulares personajes (en torno al romance y la comedia) que lo han hecho grande. Para esta ocasión, recién llegó a Netflix como el exitoso y encantador Peter en Tu casa o la mía (Your Place or Mine), filme con el que de nuevo está conquistando el corazón de muchos. Y junto a él está Reese Witherspoon, también protagonista. Se estrenó el 10 de febrero.

Debbie y Peter son mejores amigos, pero son muy distintos. A ella le encanta la rutina que lleva con su hijo en Los Ángeles, y él brilla con el ritmo vibrante de Nueva York. Pero cuando intercambian sus casas —y estilos de vida— por una semana, ambos descubren que lo que pensaban que querían quizás no era lo que realmente necesitaban.

Tu casa o la mía cuenta la historia de Debbie (Witherspoon) y Peter (Kutcher), dos mejores amigos desde hace dos décadas, quienes un día descubren que lo que pensaban que querían en sus vidas, quizás no necesariamente era lo que necesitaban. A pesar de que entre ambos personajes existe un vínculo muy cercano, ninguno ha dado el primer paso para expresar realmente sus sentimientos hacia el otro. Y pese a llevar una larga amistad, son totalmente opuestos; pero el destino hará todo para juntarlos una vez más.

Ashton Kutcher y Reese Witherspoon a solas con Infobae por el estreno de “Tu casa o la mia” en Netflix Los famosos actores de Hollywood hablaron de todo y contaron sobre una particular experiencia que los llevó a conectar los personajes. Incluso hablaron de Lionel Messi y el Mundial de Qatar 2022 VER NOTA

Amigos con derechos

Película de 2011 que sigue a Emma (Portman) y Adam (Kutcher), dos buenos amigos que casi arruinan su relación por pasar una noche juntos. Por ello deciden preservar su amistad por encima de todo, aunque tengan relaciones íntimas. Sin embargo, al final descubren que es muy difícil mantener una relación estrictamente física sin contraer compromiso alguno y al margen de los sentimientos. Disponible en Netflix.

Natalie Portman brilla junto a Ashton Kutcher en "Amigos con derechos". (Paramount Pictures)

Locura de amor en las Vegas

El fiestero Jack Fuller (Kutcher) acaba de ser despedido por su propio padre de la empresa familiar. Por su parte, la atractiva Joy McNally (Diaz) su novio le ha dejado plantada. “Ambos deciden irse a Las Vegas y allí se conocen en una equivocación de habitaciones de su hotel. Tras irse de fiesta, a la mañana siguiente se despiertan... y descubren que se han casado tras una noche de locura y descontrol. Justo en su primera discusión, Jack gana un jackpot de 3 millones de dólares en una máquina del casino jugando con una moneda de Joy. Ambos intentarán quedarse con el dinero, aunque el amor quizá aparezca en el camino”, apunta su sinopsis. Disponible en HBO Max.

Cameron Diaz se une a Ashton Kutcher en "Locura de amor en las Vegas" (2008). (20th Century Fox)

Un seductor irresistible

Nikki (Kutcher) es un mujeriego que gracias a su atractivo sexual vive rodeado de lujos. Se la pasa en muchas fiestas y se acuesta con multitud de mujeres a la vez que se da la gran vida en una casa de Hollywood Hills, propiedad de Samantha (Heche), una abogada de mediana edad. Todo surge bastante bien hasta que conoce a una camarera llamada Heather (Margarita Levieva), que en principio parece exenta a sus encantos. Ella le cambia la vida por completo, llenándosela de drama y peligro. Disponible en Prime Video.

"Un seductor irresistible" es una película de 2009 en la que trabajó con Anne Heche y otras personalidades. (Barbarian Films)

Ámame o múerete es otro de sus títulos de comedia romántica similares con Katherine Heigl (actualmente no se encuentra disponible para Latam en las plataformas populares). Otras producciones entre series y películas con Kutcher son That ‘90s Show (Serie), Jobs y The Ranch en Netflix. En HBO Max están Two and a Half Men (serie), Nuevo año, El efecto mariposa y Conquistando a mi suegro (también en Prime Video).

Seguir leyendo: