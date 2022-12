Otras producciones que debes ver si te gustó “El amante de Lady Chatterley”

Connie está casada con un hombre al que ya no ama. Cuando conoce a Oliver, sus encuentros secretos la llevan a un despertar sexual que la hará enfrentarse a una decisión: seguir su corazón o volver con su esposo

El amante de lady Chatterley se ubica en el tercer lugar del Top 10 de Netflix a nivel mundial. Es una emotiva y sensual producción británica que, desde que llegó al gigante del streaming el 2 de diciembre, ha llamado la atención por su atractivo relato. Se trata de una adaptación de la novela homónima de D.H. Lawrence de 1928 que muchos califican como exquisita y adelantada a su época.

La película llena de erotismo basada en un libro prohibido por su contenido sexual Se trata de una historia de amor ambientada a principios del siglo pasado protagonizada por Emma Corin ("The Crown") VER NOTA

Este drama romántico sigue la vida de una mujer que rompe con las formas y tradiciones de su tiempo cuando se enfría la relación con su marido y comienza una tórrida aventura con un hombre que trabaja en su finca inglesa. Si ya la viste, y quedaste con ganas de más, a continuación te compartimos otros títulos similares disponibles en la plataforma de la “N”.

El film muestra con realismo las relaciones sexuales entre estos amantes. (Netflix)

Persuasión

Dakota Johnson da vida a Anne Elliot, una mujer rebelde que ocho años atrás se negó a casarse con un joven de origen humilde. En la actualidad, ella vive junto a su presuntuosa familia en bancarrota y el hombre al que rechazó anteriormente, Frederick Wentworth, vuelve a aparecer en su vida. Así es como que tendrá que elegir entre soltar el pasado o conceder una segunda oportunidad al amor. Es una adaptación de la obra homónima de Jane Austen.

"Persuasión" es un drama romántico de época basada en el libro del mismo nombre escrito por Jane Austen. (Netflix)

Cincuenta sombras de Grey

Drama romántico y erótico que narra la historia de Anastasia Ana Steele, una joven estudiante que cursa la carrera de Literatura y vive con su mejor amiga, Katherine Kavanagh, quien escribe para el periódico estudiantil de su universidad. Debido a un resfriado, Katherine persuade a Ana para que tome su lugar en la entrevista que le haría a Christian Grey, un joven empresario de veintisiete años, apuesto y exitoso.

“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” presenta nuevo adelanto sobre lo que se viene El film está protagonizado por Chris Pine, Hugh Grant, Michelle Rodriguez y Regé-Jean Page VER NOTA

En cuanto lo ve, Ana se siente atraída inmediatamente por él, pero también lo encuentra intimidante. Luego de ello, comienzan a compartir momentos apasionantes en encuentros casuales e, incluso, en sus vidas como pareja, aunque con muchos obstáculos por superar. La exitosa saga cinematográfica está basada en los libros de E. L. James.

Jamie Dornan y Dakota Johnson actúan juntos en las tres películas de "Cincuenta sobras de Grey". (Focus Features)

Expiación, deseo y pecado

Esta película bélica y romántica se ambienta en el verano de 1935, época en la que Briony Tallis (Saoirse Ronan), una precoz escritora de 13 años, cambia irremediablemente el curso de varias vidas al acusar a Robbie Turner (James McAvoy), el amante de su hermana Cecilia (Keira Knightley), de un crimen que no ha cometido. Es de origen británico y se estrenó en 2017.

"Expiación, deseo y pecado" es un drama romántico y bélico de 2017. (Netflix)

A través de mi ventana

“Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma”, así se describe este largometraje romántico español de 2022.

"A través de mi ventana" es una película de romance española protagonizada por Clara Galle y Julio Peña. (Netflix)

El diario de Noel

Una historia romántica que sigue a Justin Hartley (This is Us) en el papel de un reconocido escritor de novelas románticas que tiene una vida bastante solitaria. Sin embargo, en las vísperas de Navidad, recibe una llamada con la noticia de la muerte de su madre. El hombre, que estaba distanciado de ella, regresa al hogar donde creció para hacerse cargo de los temas vinculados a su funeral. Al llegar, se encuentra con el diario de su mamá y descubrirá varios secretos... e, incluso, encontrará el amor.

"El diario de Noel" es un drama romántico con Justin Hartley y Barrett Doss. (Netflix)

Madame Claude

Drama biográfico y romántico francés de 2021. La trama cuenta que, en París de los años 60, la influencia de Madame Claude va más allá de la prostitución; hasta que una joven y adinerada mujer amenaza con destruirlo todo. Película escrita y dirigida Sylvie Verheyde y protagonizada por Karole Rocher.

"Madame Claude" es un film biográfico y romántico de origen francés que se lanzó en 2021.(Netflix)

Seguir leyendo: