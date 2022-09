Estrenos del 12 al 18 de septiembre en streaming

Títulos que esperan por ti en streaming para la mitad de septiembre

Estamos cerca de la mitad de septiembre de 2022, mes que continúa cargado en muchos sentidos. Esto debido a los títulos en lista para salir la próxima semana que comienza el 12 y termina el 18, en todas las plataformas de streaming. Por ejemplo, algunas series debutan con sus primeras temporadas, otras con nuevas entregas. De igual manera nuevas películas y también ya conocidas y más. Actualízate a continuación.

NETFLIX

14 SEPTIEMBRE

Aprendiendo a vivir

Un incendiario mural expone los romances secretos de los alumnos de la secundaria Hartley. Su autora, Amerie, tiene que lidiar con las caóticas repercusiones. (Netflix)

Este remake australiano de Aprendiendo a vivir de 2022, también titulado Heartbreak High en su idioma original, es una mirada renovada a Hartley High más de 20 años después. Con sus nuevos amigos, los forasteros Quinni y Darren, Amerie debe reparar su reputación, mientras navega por el amor, el sexo y la angustia.

Esta es una nueva serie de drama y romance dirigida por Gracie Otto, Adam Murfet, Jessie Oldfield, Neil Sharma.

Los pecados de nuestra madre

Serie documental dirigido por Skye Borgman. (Netflix)

Los pecados de nuestra madre (Sins of Our Mother) es una miniserie documental centrado en que, cuando los hijos de Lori Vallow desaparecieron, su búsqueda reveló un rastro de muertes sospechosas; un nuevo marido que compartía su visión apocalíptica y un asesinato.

Más: El hombre invisible; Broad Peak; Desaparecida en Lorenskog.

15 SEPTIEMBRE: Liss Pereira: adulto promedio; Zombieland: Double Tap.

16 SEPTIEMBRE: Destino: la saga Winx -T2; Yo era famoso; Hogar a la deriva; Santo; Los valientes; Revancha ya.

HBO MAX

Los Espookys - T2 (16 septiembre)

Más fantástico. Más misterioso. Más Espookier que antes. La segunda temporada de Los Espookys se estrena el 16 de septiembre. (HBO Max)

De acuerdo con la sinopsis oficial, “la segunda temporada encuentra a nuestro carismático líder de Los Espookys y entusiasta del gore, Renaldo (Bernardo Velasco), perseguido por el fantasma de una reina de un concurso de belleza, mientras que Úrsula (Cassandra Ciangherotti), recluta a un viejo conocido para desafiar el statu quo político. Por otro lado, la bienintencionada hermana de Úrsula, Tati (Ana Fabrega), se está adaptando a su vida de recién casada, mientras equilibra un nuevo trabajo, y el siniestro mejor amigo de Renaldo, Andrés (Julio Torres), intenta encontrar su lugar en el mundo después de apaciguar sus demonios internos (literalmente)”.

STAR PLUS

16 SEPTIEMBRE

El código Da Vinci

Thriller religiosos y matemático de 2006. (Columbia Pictures)

El código Da Vinci se centra en un asesinato en el Museo del Louvre y las respectivas pistas en las pinturas de Leonardo da Vinci, la cuales conducen al descubrimiento de un misterio religioso que podría estremecer las bases del cristianismo. Protagonizada por Tom Hanks.

La teoría del todo

Narra la historia de Stephen Hawking, la mente más brillante y el físico de mayor renombre de la época actual, y de Jane Wilde, la estudiante de arte de la que se enamoró. (Universal)

Calificada como una de las mejores biopics en FilmAffinity, este drama narra la relación entre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer, Jane, desde que ambos se conocieron siendo estudiantes en la Universidad de Cambridge a principios de los 60 y a lo largo de 25 años; especialmente en su lucha juntos contra la enfermedad degenerativa que postró al famoso científico en una silla de ruedas.

Más: Leave No Trace; The Chronicles of Riddick; Bounty Hunter; The Taking of Pelham; Bourne Identity; The Mummy (1999); The Mummy Returns; The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor.

PRIME VIDEO

Goodnight Mommy (16 de septiembre)

Dos hermanos gemelos llegan a la casa de su madre y comienzan a sospechar que algo no está bien con su madre. (Prime Video)

Historia de terror y suspenso protagonizada por Naomi Watts. Esta película cuenta sobre dos hermanos gemelos quienes llegan a la casa de su madre y comienzan a sospechar que algo no está bien. A partir de entonces se desencadenan muchas misteriosas situaciones que llevan a los chicos a buscar resolverla. Remake de la película austriaca de 2014.

Un asunto privado (16 de septiembre)

En la Galicia de los años 40, Marina Quiroga, una atrevida joven de clase alta con alma de detective, se propone atrapar al asesino que acecha la ciudad desde hace meses. (Prime Video)

Historia ambientada en los años 40, en Galicia, donde una joven de clase alta con alma de detective, Marina Quiroga, se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo Héctor.

Es protagonizada por Aura Garrido y Jean Reno. Creada y dirigida por el español Ramón Campos.

13:14: el reto de ayudar (16 de septiembre)

Póster oficial del documental mexicano "13:14: el reto de ayudar". (Prime Video)

“El 19 de septiembre del 2017, a las 13:14 horas, un terremoto devastó la Ciudad de México y sus alrededores. Inmediatamente, los ciudadanos se movilizaron para ayudar, incluyendo el actor y youtuber Juanpa Zurita que rápidamente organizó un grupo de amigos que incluía cantantes, actores, creadores de contenido y otras celebridades del mundo del entretenimiento quienes lo ayudaron a recaudar fondos para la reconstrucción de la ciudad”.

Este documental protagonizado y producido por Juanpa Zurita es un film que sigue su viaje para apoyar en los esfuerzos de la reconstrucción después de los daños que ocasionó el terremoto en la Ciudad de México en 2017.

PARAMOUNT PLUS

Primal (15 septiembre)

Honor Society (16 septiembre)

Honor es una ambiciosa estudiante de último año de instituto cuyo único objetivo es entrar en una universidad de la Ivy League... suponiendo que primero consiga la codiciada recomendación de su orientador, el Sr. Calvin. (Paramount Plus)

Honor es una ambiciosa estudiante de último año de secundaria, quien tiene como único objetivo en su vida ingresar a una universidad. Dispuesta a hacer lo que sea necesario, Honor inventa un plan para derrotar a sus tres principales competidores, pero las cosas no resultan según lo perfectamente planeado.

El cuento de la criada – Nueva temporada (18 septiembre)

La criada mata a su comandante en la 5ta temporada. (Hulu)

En su quinta temporada, El cuento de la criada por fin podría ver cómo Gilead se desmorona ante la imponente mirada de June Osborne, después de matar a su comandante.

STARZPLAY

Toda la sangre (15 septiembre)

Aarón Díaz es uno de los protagonistas de esta historia de crimines. (Fremantle Media North America)

“Thriller policial que se centra en una serie de asesinatos atroces que se asemejan a los rituales de sacrificio de los aztecas”.





SEGUIR LEYENDO:









<br/>









<br/>