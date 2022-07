“The Last of Us”: se conocen nuevos detalles de la serie de HBO

Pedro Pascal y Bella Ramsay serán los protagonistas de la adaptación televisiva del videojuego. (HBO)

Se había revelado antes que la adaptación televisiva de The Last of Us no se lanzaría este año y, ahora, una nueva confirmación desde HBO da a conocer que podremos verla a comienzos de 2023. La serie está basada en la franquicia del mismo nombre desarrollado por el estudio Naughty Dog y abarcará la historia del primer juego que fue lanzado en 2013. Pedro Pascal y Bella Ramsay darán vida respectivamente a Joel y Ellie, los protagonistas de esta aventura posapocalíptica.

Casey Bloys, el director de contenido de la cadena de TV y su servicio HBO Max, habló recientemente en una entrevista que los episodios llegarán a inicios del siguiente año . “Está más cerca de principios de 2023″, respondió al ser consultado sobre cuándo deberíamos esperar que se estrene la ficción. Aún no se ha establecido una fecha oficial de estreno ni se ha lanzado un adelanto concreto de lo que se verá en pantalla, así que solo queda esperar.

Según el jefe de contenido de la cadena, la temporada se podrá ver desde inicios de 2023. (HBO)

“En ese momento [del próximo año], habremos pasado por la segunda temporada de Sex Lives of College Girls, The White Lotus 2, The Idol, The Last of Us, Succession, Julia, Hacks, Barry y Righteous Gemstones. Es una alineación bastante repleta nuevamente. ¡Podríamos estar hablando de cualquier cantidad de esos programas!”, añadió.

El universo de The Last of Us es llevado a la televisión

El desarrollo del proyecto se anunció oficialmente en marzo de 2020 con Neil Druckmann, quien dirigió el videojuego, y Craig Mazin, el creador de Chernobyl, a cargo del guion y la producción . Desde el principio, se estableció que la trama reflejaría los eventos originales de The Last of Us y, por ende, contaría la travesía de Joel y Ellie a lo largo de Estados Unidos en un contexto devastador desatado por la propagación de un virus mortal. Además, el músico argentino Gustavo Santaolalla repetiría su rol como compositor para crear la atmósfera de este arriesgado viaje.

El videojuego original se lanzó en 2013. (Naughty Dog)

La primera temporada, compuesta por 10 episodios, dio inicio a sus filmaciones en julio de 2021 en Canadá y el rodaje continuó hasta mediados del presente año. Algunos videos y fotografías filtradas desde el set dejaron ver que el equipo de producción retrataría al detalle los escenarios apocalípticos. Poco después, HBO compartió la primera imagen de los actores caracterizados como los personajes principales.

Fue en junio de este año, durante el evento Summer Game Fest, que se brindó otro vistazo de cómo se verían Pedro Pascal y Bella Ramsay en The Last of Us . La imagen mostraba a Joel y Ellie en cuclillas en la oscuridad, una situación muy recurrente en el videojuego. Adicionalmente a esta y otras fotografías no oficiales de las grabaciones, no se han publicado más actualizaciones. Se conoce también que el resto del elenco estará compuesto por Nick Offerman (Bill), Jeffrey Pierce (Perry), Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene) y Storm Reid (Riley Abel).

