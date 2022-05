Una historia de cibercriminales, el amor en el espectro autista y el final de “¿Quién mató a Sara?”: los destacados de Netflix esta semana

Documental sobre la red de abuso sexual que sacudió a Corea del Sur, contada por un grupo de periodistas, policías contra el ciberdelito y dos estudiantes universitarias. (Netflix)

Mientras esperas el estreno de Garra, la película que protagoniza Adam Sandler y llega el 8 de junio, Netflix ofrece una gran cantidad de novedades esta semana, que mereces no perderte en los próximos días. Entre ellas, estas son las recomendaciones de Qué Puedo Ver.





Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror (Cyber Hell: Exposing an Internet Horror) - 18 de mayo

En una red de salas de chat anónima, la Sala Enésima (Nth Room), operó desde en la app Telegram desde diciembre de 2018 y marzo de 2020 cometiendo con la mayor impunidad delitos sexuales contra al menos 74 víctimas (16 de ellas menores de edad), que lo denunciaron. Pero el potencial de mujeres y niñas engañadas para subir materiales explícitos y luego obligadas a pagar para que no se difundieran parece ser mucho mayor.

Con una red de 260.000 usuarios, Nth Room fue una operación criminal en Corea del Sur que requirió gran tenacidad —además de coraje— para ser desmontada. Choi Jin-seong, director de Ciberinfierno: la investigación que destapó el horror, sigue en este documental la historia de varios periodistas, dos estudiantes y una unidad policial contra la ciberdelincuencia que participaron para atrapar a sus operadores. También importó la movilización social —2 millones de personas firmaron un petitorio— para terminar con esta red criminal.

Mediante materiales de archivo, entrevistas y recreaciones, se identifica una red de 124 sospechosos y un principal responsable, Cho Joo-bin, de 25 años, que había superado los 100 millones de won por las extorsiones. Cho fue sentenciado a 40 años de prisión, y uno de sus socios lo siguió con otra condena de 34 años.





Amor en el espectro: Estados Unidos (Love on the Spectrum: US) - 18 de mayo

David y Abby exploran el amor en el espectro autista en este reality genuino y emocionante. (Netflix)

Luego de una primera temporada emocionante, Amor en el espectro se ha consolidado como un reality genuino y tiernos sobre cómo exploran el amor, el mundo de las citas y las relaciones los jóvenes adultos que se ubican dentro del espectro autista.

Esta segunda temporada de seis episodios, ambientada en los Estados Unidos, suma caras nuevas a las ya conocidas: Ronan, Kassandra, Jayden y Teo se suman a los favoritos de los fans de la primera tanda de capítulos: Michael, Mark, Chloe, Jimmy y Share. Todas sus historias sib igualmente fascinanters y presentan una gama amplia que representa a este grupo único y a la vez diverso.





¿Quién mató a Sara? Temporada 3 - 18 de mayo

Llega la tercera y última temporada de "¿Quién mató a Sara?", la exitosa producción mexicana. (Netflix)

En la tercera y última temporada de esta exitosa producción mexicana —se ubicó en el Top 10 de las series internacionales más vistas en la plataforma, con 266 millones de horas vistas en su primera tanda de episodios— Álex (Manolo Cardona), que luego de 18 años en prisión busca venganza contra la familia Lazcano por la muerte de su hermana Sara (Ximena Lamadrid), comprenderá por fin qué ha sucedido con su hermana. En la segunda temporada Álex ya había descubierto que sus certezas sobre su hermana se deshacían ante la revelación de los secretos que ella había ocultado.

Con la participación especial de Jean Reno y Rebecca Jones, el elenco de esta creación de José Ignacio Valenzuela se completa con Ginés García Millán, Carolina Miranda, Claudia Ramírez, Alejandro Nones, Eugenio Siller, Ana Lucía Domínguez, Luis Roberto Guzmán y Fátima Molina.





El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas - 19 de mayo

"El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas" cuenta la historia de un asesinato que reveló un entramado mafioso entre el poder político y los grandes negocios de Argentina. (Netflix)

En 1997, en una marea de acusaciones al gobierno por la corrupción, un caso conmocionó a la ciudadanía argentina y lanzó ondas de horror al mundo entero: un fotógrafo apareció asesinado y con marcas de maltrato en una localidad de vacaciones frente al océano Atlántico. Poco después del hallazgo del cadáver de José Luis Cabezas, una serie de indicios revelaron un entramado mafioso que involucraba al poder político y a los grandes negocios del país. Las consecuencias del caso fueron dramáticas no sólo para la víctima sino también para un poderoso empresario vinculado al gobierno.

El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas, ofrece una investigación detallada que se arma a partir de material de archivo y nuevas entrevistas. La película tiene dirección de Alejandro Hartmann y producción de Vanessa Ragone, ambos responsables por otra docuserie de la plataforma, ¿Quién mató a María Marta?





Jackass 4.5 - 20 de mayo

Las imágenes más locas del material inédito sobre la trastienda de la franquicia. (Netflix)





Como Jackass 2.5 y 3.5, la versión 4.5 indaga en la aventura del making of de la delirante franquicia. Son imágenes inéditas de gran atrevimiento que comienzan cuando la pandema ha puesto dejado al mundo en un lugar oscuro. Acrobacias, caos en abundancia y un diseño de sonido espectadular que no defraudará a los fans.





Entrevías - 20 de mayo

José Coronado y Nona Sobo interpretan "Entrevías", una producción española. (Netflix)

Tirso Abantos (José Coronado), un exmilitar que saca adelante su ferretería de barrio, debe encargarse durante un tiempo de su nieta Irene (Nona Sobo), una muchacha rebelde que rápidamente choca con la dureza y la dificultad que él tiene para mostrar afecto. La convivencia es pésima desde el primer instante, y no sólo por sus personalidades tan diferentes sino porque la adolescente se vincula con peligrosos pandilleros del área y está dispuesta a todo para fugarse con su novio (Felipe Londoño).

En el barrio de Entrevías, Tirso y un amigo, el simpático policía corrupto Ezequiel (Luis Zahera), terminará convertido en un héroe acciental al oponerse a los vendedores de drogas y los maleantes en su intento por reencarrilar a su nieta. Esta creación de David Bermejo producida por Aitor Gabilondo, está ambientada en la España del año 2009.





Vampire in the Garden - 16 de mayo

Dos adolescentes, una humana y una reina vampira, intentan recuperar la armonía entre los grupos en "Vampire in the Garden". (Netflix)

Alguna vez los vampiros y los humanos vivieron en armonía. Hasta que un invierno particularmente crudo marcó la derrota de la humanidad, y para la mayoría de las personas, el exilio. Una pequeña ciudad con un muro de luz protege a los sobrevivientes y les permite vivir en paz. Pero allí Momo, una adolescente, sueña con el paraíso perdido. Cerca, la reina vampira, que desapareció en el campo de batalla por no sentirse enemiga de los humanos, se encontrará con ella. Juntas intentarán hacer lo prohibido y restaurar la convivencia.

Este animé cuenta con dirección de Ryôtarô Makihara e Hiroyuki Tanaka, producción de Tetsuya Nakatake y las voces de Kellen Goff, Paul Castro Jr. y Shovon Jaman.





Instinto peligroso (Dangerous) - 18 de mayo

Scott Eastwood, Kevin Durand y Famke Janssen protagoniza la serie sobre un ex convicto cuyo hermano es asesinado. (Netflix)

A partir de un guión de Christopher Borrelli, el director David Hackl cuenta la historia de un ex detenido, en libertad condicional y aparentemente recuperado de sus conductas sociopáticas. Mientras trata de cumplir con la ley y con el tratamiento antidepresivo que le prescribe su excéntrico psiquiatra, sucede algo que lo desestabiliza: la muerte misteriosa de su hermano. Dylan Forrester rompe entonces las reglas de su libertad bajo palabra y sale a averiguar la verdad, mientras lo persiguen el FBI y un grupo de criminales que buscan algo que su hermano ocultaba.

Scott Eastwood, Kevin Durand y Famke Janssen protagonizan esta historia en la que Dylan debe enfrentar su oscuro pasado.





Love, Death & Robots - 20 de mayo

Distintos estilos artísticos para recorrer en 2D y 3D en la tercera antología de "Love, Death and Robots". (Netflix)

Dado el éxito de esta antología ensamblada por Tim Miller y David Fincher, llega una nueva tanda de historias que llevarán a los espectadores por distintos estilos artísticos en 2D y 3D. Además de una secuela de un episodio anterior, “Three Robots: Exist Strategie”, de Blow Studio, se verá el debut de Fincher en la dirección: “Bad Travelling” (Blur Studio).

Esta serie de producciones que mereció el Emmy incluye también los capítulos “The Very Pulse Of The Machine” (Polygon Pictures), “Night of the Mini Dead” (BUCK), “Kill Team Kill” (Titmouse, Inc.), “Swarm” (Blur Studio), “Mason’s Rats” (Axis Studios), “In Vaulted Halls Entombed” (Sony Pictures Imageworks) y “Jibaro” (Pinkman.tv).





Además

Un maridaje perfecto (A Perfect Pairing) - 19 de mayo

Para ganarse a una clienta importante, una ejecutiva vinícola de Los Angeles se traslada a Australia, donde termina trabajando en un criadero de ovejas y sintiendo emerger extraños sentimientos por un lugareño más bien rústico. Dirige Stuart McDonald a partir de un guión de Hilary Galanoy y Elizabeth Hackett. Con Victoria Justice, Adam Demos y Emma Kate Lawrence.

A la mierda el amor... otra vez (Fuck Love Too) - 20 de mayo

Las historias de amor no siempre terminan bien pero siempre se puede contar con el consejo y el apoyo de las amigas. ¿O no? Decisiones, triángulos, crisis y dudas ponen a prueba las relaciones de Lisa, Jack y Bo. Protagonizan esta comedia holandesa Yolanthe Cabau, Victoria Koblenko y Geza Weisz, bajo la dirección de Appie Boudellah y Aram van de Rest.

La palabra con G según Adam Conover (The G Word with Adam Conover) - 19 de mayo

¿En qué consiste realmente el gobierno federal de los EEUU?: un documental con humor lo explora. (Netflix)

No hay campaña política en los Estados Unidos la que no se escuchen quejas contra el gobierno, pero ¿qué significa exactamente la administración federal? Adam Conover (Adam Ruins Everything) encabeza esta mezcla de documental y comedia en la que se revela la vida de funcionarios, de agencias oscuras que el público probablemente no conoce y la manera en que las decisiones oficiales impactan en la vida de los ciudadanos, desde lo más trivial a los más determinante.

Sailor Moon S - 18 de mayo

Las Sailor Moon Guardians regresan al mundo ordinario de sus vidas como estudiantes. Hasta que Rei sueña algo que parece presagiar un nuevo peligro.

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna (The Boss Baby 2: Family Business) - 19 de mayo

Los hermanos Templeton han crecido y sus vidas adultas los han llevados por caminos distintos, hasta que Ted emplea la fórmula mágica para regresar a Bebé-Corp. Con dirección de Tom McGrath.

