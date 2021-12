Kingpin en “Hawkeye”: ¿se acerca el cameo de Vincent D’Onofrio en la serie de Marvel?

Las especulaciones sobre la participación de Vincent D’Onofrio en la serie de Marvel se incrementaron por una escena del capítulo 3. (Disney+)

Si Spider-Man: No Way Home y WandaVision lograron traer de vuelta a personajes de franquicias pasadas, parece ser que Hawkeye no se quedará atrás. En el tercer episodio de la serie original de Disney+, una escena captó la atención de los fanáticos de Marvel y resurgieron las especulaciones en torno a la aparición de Kingpin, también conocido como Wilson Fisk. El villano de los cómics ha sido un acérrimo enemigo del Hombre Araña y el Diablo de Hell’s Kitchen. Este último se enfrentó a él en la serie Daredevil.

Todo apuntaría a que el hombre que aparece en los recuerdos de Echo es el temible magnate del crimen, pero su rostro aún no se ha mostrado oficialmente, puesto que muchos aún creen que se trataría de Vincent D’Onofrio. El actor de 62 años dio vida a este personaje en la ficción de Netflix, pero se desconoce si realmente se sumó al elenco de la producción que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

De hecho, D’Onofrio no es la única estrella de este reparto que ha sido vinculada a las películas o series de Marvel. En su momento, Charlie Cox, quien interpretó Matt Murdock (Daredevil), fue vinculado a la tercera entrega de Spider-Man a propósito de la llegada del multiverso, pero él mismo desmintió haber integrado el rodaje.

Los dos primeros episodios están disponibles para ver desde el 24 de noviembre. (Crédito/Disney+)

Vincent reacciona a una presunta filtración

A través de Twitter, un usuario consultó al artista si era él quien aparecía en una filtración de los próximos episodios de Hawkeye. La imagen mostraba a Kingpin con una apariencia ligeramente diferente a como se vio en Daredevil y por supuesto, sin perder su característico estilo para vestir como un mafioso. ¿Qué dijo el artista estadounidense al respecto? Lo negó a modo de broma y confundió aun más a sus seguidores en las redes sociales: “Bueno, es un trabajo realmente malo de alguien que intenta parecerse a mí. Este chico de la foto es más guapo, creo”, escribió.

Aún no se tiene información sobre un posible cameo del actor y solo habría que esperar a ver cómo se desarrolla la serie original de Disney+ a lo largo de su temporada enmarcada en las fiestas de Navidad.

Alaqua Cox da vida a Maya Lopez (Echo), la hija adoptiva de Kingpin, en la serie de Marvel. (Crédito/Disney+)

Florence Pugh volverá en Hawkeye

Por otro lado, una de las apariciones confirmadas paras los siguientes capítulos es la de Florence Pugh en su regreso al papel de Yelena Belova, la hermana adoptiva de Natasha Romanoff. En la escena poscréditos de Black Widow se mostró que la joven tuvo un encuentro con la condesa Valentina Allegra de la Fontaine mientras visitaba la tumba de la Viuda Negra. La mujer, que tuvo su debut en The Falcon and The Winter Soldier, dijo a Belova que era Ojo de Halcón el culpable de la muerte de Nat, por lo que, debería buscar venganza con ese próximo objetivo.

El capítulo 4 de Hawkeye se estrenará el miércoles 8 de diciembre en Disney+.

