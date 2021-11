Sexo, crímenes y locura: cómo es “Big Sky”, la nueva serie del creador de “Ally McBeal”, “Boston Legal” y “Goliath”

“Big Sky” comienza con la extraña desaparición de tres personas. (Foto cortesía)

Se podría decir que Big Sky es una serie de la vieja escuela. Aunque aquí la vemos en el servicio de streaming de Star+, su formato original era para ser vista con la estructura de los cortes publicitarios clásicos. Pero a pesar de esos aires televisivos, su contenido tiene la osadía y el impacto de las historias más fuertes de la actualidad. Desde el episodio inicial, Big Sky apuesta fuerte a conquistar al espectador, no da vueltas.

La trama policial inicia con la desaparición de tres personas. La primera es una prostituta y las otras son dos hermanas adolescentes. La casualidad las ha unido en su destino desgraciado. Un camionero las ha secuestrado, pero a las dos jóvenes pronto se las extrañará y se iniciará una búsqueda. El héroe al comienzo de la historia es el detective privado Cody Hoyt (Ryan Phillippe), quien irá tras ellas. Su socia Cassie (Kylie Bunbury), con la que tiene un romance, y su exmujer, Jessie Hoyt (Katheryn Winnick), ayudarán en la búsqueda, aunque inicialmente están enfrentadas por su vínculo con Cody. Es por pedido del novio de una de las dos jóvenes secuestradas que viajarán a Montana para averiguar que les ha ocurrido a las dos muchachas.

Pero al llegar al lugar solo estarán descubriendo la punta del conflicto, sin tener la más mínima sospecha de lo que realmente tienen enfrente. El oficial Rick Legarski (John Carroll Lynch), de la policia local, no sabe si ayudar o no con estos forasteros que vienen a investigar estas desapariciones. A su vez, conoceremos más sobre el camionero y la particular relación que tiene con la madre. La serie posee, en sus primeros episodios, una gran capacidad para moverse hacia lugares inesperados y generar finales de episodio que prácticamente obligan al espectador a seguir mirándola.

Kylie Bunbury y Katheryn Winnick les dan vida a Cassie y Jessie en la producción.

Big Sky es una creación del legendario David E. Kelley, quien aquí también figura como uno de los guionistas y productor. Su enorme trayectoria incluye Chicago Hope, Ally McBeal, Boston Legal, Goliath y Big Little Lies. En este caso, su guion arranca con un planteo clásico pero luego se lanza sin pudor hacia un juego de sorpresas que sostiene a lo largo de toda la temporada. Sorprender mucho, o intentar hacerlo, es también un arma de doble filo, porque el espectador se acostumbra y le adivina la jugada. Pero Kelley no es un novato y se apoya en sus personajes para que cada situación funcione.

Por momentos, la serie parece estar influenciada por Ryan Murphy, el responsable de series como American Horror Story, Feud y Ratched, más por los personajes y por las situaciones que otra cosa. Aquí, hay que insistir: la estética y la narrativa es clásica. La presencia del siniestro John Carroll Lynch también nos hace evocar a Ryan Murphy. Dos rostros nos remiten también a un universo de oscuridad y crímenes: Brook Smith y Ted Levine, quienes fueron secuestrada y secuestrador en el clásico filme, El silencio de los inocentes (1991). Esos dos nombres en el casting no pueden ser casualidad. La relación entre el camionero y su madre tiene a su vez ecos de la película Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock, en otra referencia al universo de los crímenes sexuales que se adivinan como influencias para construir los personajes de Big Sky.

Pero lo que sostiene la temporada uno de la serie son sus dos protagonistas. Aunque con el correr de los capítulos las mutaciones que sufre Big Sky van desorientando al espectador, el dúo protagónico va ganando en interés. Kylie Bunbury y Katheryn Winnick son un dúo insuperable. Bunbury se destacó anteriormente en sus roles en Twisted (2013-2014), Pitch (2016-2017) y la miniserie Así nos ven (2019), y Winnick ya tiene una importante carrera en cine y televisión, pero el rol que la pone en la historia es el de Lagertha en la serie Vikingos (2013-2020). Ambas actrices podrían verse como una versión moderna de Cagney & Lacey, aunque en un universo más sórdido y oscuro. Big Sky, una serie para espectadores que disfrutan las narraciones de alto impacto.

