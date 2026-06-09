Política

“Me golpea profundamente”: el mensaje de Martín Menem por la muerte de su socio y amigo

El presidente de la Cámara Baja habló del inesperado deceso de Daniel Osorio Peñaloza y pidió no hacer especulaciones. Aguardan respuestas de los forenses y las autoridades sobre el hecho

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Martín Menem encabeza una sesión en la Cámara de Diputados (Foto: Maximiliano Luna)

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza, gerente general de GenTech Argentina y amigo cercano de Martín Menem, conmocionó el ámbito político tras el hallazgo de su cuerpo en un departamento del barrio de Caballito. En ese marco, esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó públicamente su pesar y solicitó evitar especulaciones mientras prosigue la investigación judicial.

Me golpea profundamente”, dijo Martín Menem en un mensaje que posteó en la red social X, donde lamentó la pérdida, resaltó la calidad humana del empresario y pidió a los medios de comunicación y a la sociedad en general que actúen con cautela.

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Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, destacó en el mismo mensaje.

El funcionario explicó que fue notificado del suceso mediante una llamada telefónica y que al llegar al edificio ya estaban presentes los servicios de emergencia y agentes de la Policía de la Ciudad. “Ante las versiones que comenzaron a difundirse en las últimas horas, quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo“.

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Osorio Peñaloza, ciudadano venezolano de 46 años, mantenía una relación profesional y de amistad de más de diez años con Menem en GenTech Argentina.

El cuerpo fue hallado el domingo por la mañana, después de que desde la noche del sábado sus familiares y allegados perdieran el contacto con él y dieran aviso a las autoridades.

El presidente de la Cámara Baja subrayó que su presencia en el edificio respondió únicamente a la preocupación lógica ante la gravedad del hecho. Enfatizó que prosigue la investigación judicial y llamó a periodistas, medios y usuarios de redes sociales a actuar con responsabilidad y no difundir versiones infundadas hasta tanto la justicia determine la causa de la muerte.

En búsqueda de la verdad

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40. Entre las hipótesis figura la denominada “viuda negra”, aunque las fuentes del expediente insisten en que no existen conclusiones definitivas y el caso sigue caratulado como muerte de etiología dudosa.

Las autoridades revisan imágenes de cámaras de seguridad, movimientos telefónicos y relevan testimonios para reconstruir el periodo que va desde las 7:30 del sábado —última actividad registrada en el teléfono de Osorio Peñaloza— hasta el hallazgo el domingo. Los resultados de los estudios forenses y toxicológicos serán claves para precisar la causa del fallecimiento.

Fuentes de la investigación consultadas por Infobae aclararon que Menem nunca ingresó al departamento donde se hallaba el cuerpo y permaneció en áreas comunes del edificio. Las pericias continúan y los resultados definitivos de los análisis podrían aportar claridad sobre el caso.

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