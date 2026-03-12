“Nos sentimos perseguidos varias veces”, denunció una diputada tucumana de LLA tras el ataque a Federico Pelli

Soledad Molinuevo y otros legisladores de La Libertad Avanza denunciaron la falta de asistencia policial tras el ataque a Pelli en un operativo solidario

Un operativo solidario en La Madrid, Tucumán, terminó en escándalo político y violencia cuando Federico Pelli, diputado de La Libertad Avanza, fue brutalmente agredido por un empleado provincial durante la entrega de donaciones a familias afectadas por las inundaciones. Mientras la víctima permanecía herida y sin asistencia oficial inmediata, la diputada Soledad Molinuevo presenció el ataque y señaló la responsabilidad del entorno del ministro del Interior, Darío Monteros. En diálogo exclusivo con Infobae al Regreso, Molinuevo relató el episodio y cuestionó la reacción de las autoridades provinciales.

En el mismo programa, el abogado del agresor, doctor Baclini, ofreció la versión de su defendido y sostuvo: “Él está muy arrepentido de esta situación que le ha tocado vivir. Nada más que lo ha desbordado la situación”. El letrado intentó justificar el accionar de su cliente al señalar: “No es un acto justificativo lo que estoy haciendo, porque el hecho ha ocurrido y la violencia no se la justifica”, aunque insistió en remarcar que “fue una actitud que se vio sobrepasado emocionalmente ante la actitud provocadora de los diputados nacionales, del intendente”.

Baclini defendió la conducta previa del agresor y argumentó: “Han ido con un colchoncito. Vean lo que llevaron para sacarse una foto política. Eso es lo que ustedes tienen que ver”. Consultado sobre si su defendido pidió disculpas, aclaró: “No puede llamarlo si está aprehendido, está en una comisaría. No tiene celular, no tiene cómo comunicarse. Solo habla con su abogado, nada más”.

El ataque en La Madrid y la identificación del agresor

Según la diputada, “en un momento, cuando quisimos avanzar un poco más, se nos presentaron estas personas, eran tres o cuatro. Me acuerdo del agresor porque tiene una contextura grande y es llamativo, tiene el pelo largo, rubio”.

De acuerdo con su testimonio, el grupo intentó impedir el paso de los legisladores: “Querían evitar, me imagino, que acerquemos las donaciones a la gente, que hagamos presencia. Escuché al abogado del agresor diciendo que fuimos con una actitud provocadora porque queríamos hacer una foto política en medio de una tragedia. Eso es totalmente inaceptable. Fuimos sin remera ni gorra del partido. No fuimos a hacer política”.

La agresión se concretó con un cabezazo recibido por el diputado Federico Pelli, quien terminó “tirado en la ruta sangrando, semiconsciente, muy dolorido”. Molinuevo señaló: “No se acercó ni un policía ni una persona del ministerio que estaban ahí a preguntarnos si estaba bien, qué pasaba o si necesitábamos una ambulancia. Tuvimos que llamar a la ambulancia del ciento siete provincial que estaba cien metros más adelante para que venga a asistirlo”. El legislador fue derivado al hospital de Concepción por la gravedad de las lesiones.

La diputada remarcó la pasividad de las fuerzas de seguridad y la relación del agresor con el poder provincial: “El agresor fue detenido amablemente, tenía muy buena relación con la policía. Evidentemente estaban trabajando juntos en ese operativo”.

El abogado del atacante justificó la agresión de Pelli alegando un "desborde emocional", aunque reconoció que la violencia no se justifica en ningún contexto

El rol del ministro Darío Monteros y la reacción oficial

Molinuevo explicó que se enteraron de la identidad del agresor por terceros: “Se acerca gente a decirnos: ‘Ese señor está trabajando para el ministro Darío Monteros, que está allá más adelante’. Recién ahí tomamos conocimiento; hasta ese momento no sabíamos quién era”. Tras el ataque, la legisladora se acercó al propio ministro: “Lo vi al ministro que estaba ahí muy cerca de donde había sido el hecho, conversando, muy risueño. Me acerqué a pedirle explicaciones de por qué no habíamos podido pasar, por qué había mandado a su gente a no dejarnos pasar, si veníamos simplemente a entregar donaciones a los inundados. Y él negó conocer el hecho. Dijo que no sabía nada de lo que había pasado, lo cual es imposible”.

Para la diputada, la actitud del ministro fue incomprensible: “Las cosas habían pasado a unos metros, había habido un movimiento de patrullero, gritos, movimiento de ambulancia, se lo habían llevado detenido a un empleado de él y él me estaba diciendo, quince minutos después, que no tenía conocimiento de lo que había pasado”.

La respuesta del gobernador Jaldo y el clima político

Consultada sobre la reacción del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Molinuevo fue tajante: “No se comunicó. Tengo entendido que Lisandro Catalán se comunicó por WhatsApp. Simplemente le dijo que repudiaba el acto y que las cosas quedaban en manos de la justicia”.

La situación expuesta por la diputada evidencia el clima de tensión política y la desprotección de los legisladores de la oposición en territorio. “Somos diputados, nos movemos así, sin guardaespaldas todo el tiempo. Hicimos la campaña así, nos sentimos perseguidos varias veces, pero estamos todo el tiempo haciendo territorio y saliendo a la calle sin custodios, en contacto con la gente y nunca antes habíamos recibido un maltrato”, concluyó Molinuevo.

