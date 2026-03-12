Cómo sigue la investigación contra el empleado público de Tucumán que le pegó un violento cabezazo a un diputado

Ocurrió en el acceso a la localidad de La Madrid, afectada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El agresor fue identificado y sería cercano al ministro del Interior de la provincia

El violento cabezazo que se registró este miércoles en el sur de la provincia de Tucumán e involucró a un diputado de La Libertad Avanza y a un empleado público, vinculado con el Ministerio del Interior provincial, podría tener novedades este viernes cuando se lleve a cabo la audiencia de formalización de cargos.

De acuerdo a lo que circuló en las últimas horas, el miembro de la Cámara Baja que fue identificado como Federico Pelli, quien pertenece al bloque libertario. Todo ocurrió ayer mientras un grupo de dirigentes libertarios intentaba llegar a la localidad de La Madrid, afectada por las fuertes lluvias que se registraron en el norte del país y que provocaron una brutal inundación.

Pelli estuvo acompañado por la ex diputada nacional Paula Omodeo, la diputada nacional Soledad Molinuevo, el diputado nacional Gerardo Huesen, el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. Mientras se dirigía por la ruta 157, donde están las familias de La Madrid, fue interceptado por un contingente que les impidieron el paso.

Fue en ese momento que Marcelo “Pichón” Segura lo increpó y le impidió continuar por la ruta. Justo allí, se escuchó a Pelli decir: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, el agresor le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando.

Según pudo saber Infobae, Pelli relató en su denuncia: “Sin mediar palabras, me agredió físicamente pegándome un cabezazo en mi rostro a la altura de la nariz, a lo cual yo no reaccioné y esto provocó que cayera al piso, sintiéndome muy mareado y perdiendo el conocimiento por un momento”.

Los médicos que atendieron al diputado señalaron que sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedará en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.

De acuerdo a la reconstrucción que realizó este medio, todo habría sido para impedir el paso de asistencia de otro partido político a la zona afectada.

En ese marco, desde la defensa de Pelli, representado por el abogado Juan Colombres Garmendia, señalaron: “Esto va más allá de una agresión con consecuencias gravísimas. Está la decisión de avanzar en una causa penal“.

Así las cosas, la presentación será por lesiones graves ante la Fiscalía de Homicidios de Concepción, que lleva adelante la investigación. “La conducta consiste en causar un daño en el cuerpo o en la salud del otro, pero no cualquier lesión encuadra en el tipo penal, sino aquellas que generan resultado de gravedad jurídicamente relevante”, explicaron en la denuncia.

Además, desde el entorno de Pelli sostuvieron que este jueves iba a ser operado por la fractura en su nariz y esperarán para ver cómo queda tras la intervención. Según se informó, los profesionales constataron lesiones con un tiempo estimado de curación de 30 días.

Por lo pronto, este viernes se llevará a cabo la audiencia de formalización de cargos y donde el fiscal Miguel Varela de Concepción deberá avanzar si queda o no detenido. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal le tomó declaración a todos los testigos presentes y desde la defensa del diputado señalaron que pedirán que quede con prisión preventiva.

En tanto, el abogado de Segura, Ernesto Baaclini, habló con medios locales y aseguró que su cliente está “muy arrepentido” y añadió: “Él no lo quiso provocar a esto, sino que fue provocado, ante improperios que recibía de parte del diputado nacional y de toda la comitiva que fueron a ese lugar. Hay un video donde se muestra que, antes del golpe que produce mi cliente, pasa y al oído le dice algo a Segura y que no eran palabras nada agradables”.

Además, sostuvo que podrían presentar una denuncia ante el intendente de Concepción por “las distintas amenazas que le profirió a Segura”. Y añadió: “Ha dicho cosas que no correspondían y han ido realmente a cometer un acto de provocación a esta, a ellos que estaban trabajando”.

“Vieron que esta comitiva llegó con cinco colchones y tres bolsas negras llevando algo para ir a sacarse una foto, para que después sea utilizada políticamente. Y ahí hubo intercambio de palabras donde le reclamaron cómo no vienen con camiones, con colchones, con agua, e iban con cinco colchones y unas bolsitas negras para sacarse una foto”, añadió el letrado defensor de Segura, que remarcó que el hecho no era justificable y completó: “Si ese hecho ha ocurrido es porque también hubo una provocación anterior”.

En sus redes sociales, Segura figura como residente de San Miguel de Tucumán y señala haber estudiado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), aunque no precisó qué carrera cursó ni si la finalizó.

Según La Gaceta, Segura tendría vínculos con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. Según esas versiones, trabajaría como personal de seguridad en dependencias del área. Además, figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con última liquidación de haberes registrada en febrero pasado.