En vivo: Axel Kicillof abre las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense y hay expectativa por su discurso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá este lunes el 154° periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. Luego del discurso de Javier Milei en el Congreso de la Nación, hay expectativa por lo que pueda decir el mandatario provincial.
Desde las 18, Kicillof se presentará ante una cámara de diputados y senadores provinciales, en donde el discurso no solo se enfrenta a la oposición, sino que también podría estar marcado por las tensiones dentro del peronismo.
Además, todo se dará en el marco de un paro docente que impidió el inicio de clases en el distrito durante este lunes después de que rechazaran la última oferta de aumento salarial del 3% que presentó el Ejecutivo provincial.
“Nuestro compromiso es y será con los derechos de nuestro pueblo”, fue el mensaje en la previa del gobernador.
En medio del paro docente que impulsaron en la provincia de Buenos Aires y las tensas negociaciones para mejoras salariales, el Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, se hizo presente en las inmediaciones de la Legislatura.
Se trata de un gesto en el marco de la primera vez que la administración de Kicillof sufre una medida de fuerza antes del inicio de clases, que estaba previsto para este lunes.
Buenos Aires concentra el sistema educativo más grande del país, con más de 360.000 docentes en 18.000 establecimientos públicos y subsidios salariales para otros 60.000 trabajadores de colegios privados. El total de estudiantes supera los 5,2 millones, y aproximadamente el 27% del presupuesto provincial —estimado en 43 billones de pesos— se destina a educación. Cada punto porcentual de aumento salarial implica un gasto de miles de millones adicionales para la administración provincial.
Las negociaciones salariales en Buenos Aires se encuentran estancadas tras el rechazo, por parte del Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD), de la propuesta oficial de incremento del 3% para enero, con un 1,5% retroactivo a diciembre. Los sindicatos consideraron la oferta “insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”. Según el esquema rechazado, el salario de un docente ingresante se ubicaría en $762.200, el de un maestro con jornada extendida en $961.000 y el de un docente con doble cargo en $1.524.300.
A la espera del discurso del gobernador en la Legislatura de La Plata, los militantes del espacio que fundó Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro ya se encuentran en las inmediaciones del palacio legislativo.
Dentro del recinto comenzaron con la sesión a cargo de la vicegobernadora, Verónica Magario, y pasaron a un cuarto intermedio a la espera del discurso del gobernador.