Política

En vivo: Axel Kicillof abre las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense y hay expectativa por su discurso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires hablará en el marco de la apertura del periodo ordinario. Algunas columnas de manifestantes ya se concentran en La Plata a la espera del mandatario provincial

Guardar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá este lunes el 154° periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. Luego del discurso de Javier Milei en el Congreso de la Nación, hay expectativa por lo que pueda decir el mandatario provincial.

Desde las 18, Kicillof se presentará ante una cámara de diputados y senadores provinciales, en donde el discurso no solo se enfrenta a la oposición, sino que también podría estar marcado por las tensiones dentro del peronismo.

Axel Kicillof inicia un nuevo
Axel Kicillof inicia un nuevo año en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires (Aglaplata)

Además, todo se dará en el marco de un paro docente que impidió el inicio de clases en el distrito durante este lunes después de que rechazaran la última oferta de aumento salarial del 3% que presentó el Ejecutivo provincial.

“Nuestro compromiso es y será con los derechos de nuestro pueblo”, fue el mensaje en la previa del gobernador.

20:19 hsHoy

Roberto Baradel está en la Legislatura

Roberto Baradel estará presente en
Roberto Baradel estará presente en el discurso de Kicillof en la Legislatura bonaerense

En medio del paro docente que impulsaron en la provincia de Buenos Aires y las tensas negociaciones para mejoras salariales, el Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, se hizo presente en las inmediaciones de la Legislatura.

Se trata de un gesto en el marco de la primera vez que la administración de Kicillof sufre una medida de fuerza antes del inicio de clases, que estaba previsto para este lunes.

Buenos Aires concentra el sistema educativo más grande del país, con más de 360.000 docentes en 18.000 establecimientos públicos y subsidios salariales para otros 60.000 trabajadores de colegios privados. El total de estudiantes supera los 5,2 millones, y aproximadamente el 27% del presupuesto provincial —estimado en 43 billones de pesos— se destina a educación. Cada punto porcentual de aumento salarial implica un gasto de miles de millones adicionales para la administración provincial.

Las negociaciones salariales en Buenos Aires se encuentran estancadas tras el rechazo, por parte del Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD), de la propuesta oficial de incremento del 3% para enero, con un 1,5% retroactivo a diciembre. Los sindicatos consideraron la oferta “insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”. Según el esquema rechazado, el salario de un docente ingresante se ubicaría en $762.200, el de un maestro con jornada extendida en $961.000 y el de un docente con doble cargo en $1.524.300.

20:13 hsHoy

La militancia ya se concentra en La Plata

Axel Kicillof abre las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense y la militancia se concentra en La Plata

A la espera del discurso del gobernador en la Legislatura de La Plata, los militantes del espacio que fundó Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro ya se encuentran en las inmediaciones del palacio legislativo.

Dentro del recinto comenzaron con la sesión a cargo de la vicegobernadora, Verónica Magario, y pasaron a un cuarto intermedio a la espera del discurso del gobernador.

Temas Relacionados

Axel Kicillofsesiones ordinariasLegislatura bonaerenseúltimas noticiasLa Libertad AvanzaUnión por la PatriaCristina Kirchner

Últimas noticias

El Gobierno se reunió con los gremios docentes y reiteró que los salarios son responsabilidad de las provincias

A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se informó que las autoridades nacionales recibieron a los representantes gremiales. Acordaron un nuevo encuentro con los gobiernos provinciales para la próxima semana

El Gobierno se reunió con

Cristian Buttié, consultor: “El activo de Milei es el recuerdo del gobierno anterior”

El director de CB Global Data analizó en Infobae a la Tarde el impacto del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias y anticipó un escenario de erosión para el oficialismo de cara a 2027

Cristian Buttié, consultor: “El activo

El drama de la familia del último argentino que permanece detenido en Venezuela: “Lo han tratado como un delincuente”

Tras la liberación de Nahuel Gallo, el abogado Germán Guiliani sigue privado de su libertad desde mayo del año pasado y está en el Yare II. Su hermana confirmó que se comunicó con Patricia Bullrich, pero todavía no tienen noticias sobre cuándo podría ser liberado

El drama de la familia

Médicos de Gendarmería controlan el estado de salud de Nahuel Gallo en las primeras horas de su regreso al país

Tras estar más de 400 días secuestrado por el régimen venezolano, el agente de Gendarmería se realizó una serie de chequeos para ver cómo era su estado psicofísico después del encierro en el centro de detención El Rodeo I

Médicos de Gendarmería controlan el

La presidenta de la Comisión Europea felicitó a Milei por su liderazgo para que Argentina sea el primer país en ratificar acuerdo UE-Mercosur

El mensaje enviado desde Bruselas por Ursula Von Der Leyen destaca el liderazgo político ejercido por la administración argentina y la relevancia institucional del país al encabezar la ratificación dentro del bloque sudamericano

La presidenta de la Comisión

ÚLTIMAS NOTICIAS

Spotify y consumo de datos:

Spotify y consumo de datos: así influye la calidad de las canciones en tus megas

Albertina Carri abre el calendario de muestras de MUNTREF

El BCRA creó un nuevo mecanismo para comprar en cuotas: cómo funciona y cuándo estará operativo

Harrison Ford bromea sobre su retiro en los SAG Awards y emociona con un discurso nostálgico

La National Gallery revive el debate sobre una obra de Durero: ¿es auténtica o una copia bien lograda?

INFOBAE AMÉRICA

Bruno Mars prepara su regreso

Bruno Mars prepara su regreso a París con The Romantic y anticipa un disco que ya despierta expectativas

Israel intensificó los bombardeos sobre Teherán y atacó el aparato represor del régimen iraní

El Gobierno de Bolivia denunció un sabotaje en la distribución de gasolina y militariza las plantas de YPFB

Albertina Carri abre el calendario de muestras de MUNTREF

Macron amplía el arsenal nuclear francés y ofrece a ocho países europeos un sistema de disuasión atómica propio

DEPORTES

Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Dolor en el fútbol mundial: murió Rino Marchesi, el primer técnico de Diego Maradona en el Napoli

Los dardos de Arturo Vidal contra Rodrigo De Paul que alimentaron su rivalidad: “Me lo cruzo y le meto una dura”

Estudiantes recibirá a Vélez por el Torneo Apertura con la cima de la zona A en juego: la agenda completa del día

El blooper por una falla tecnológica que cometió el árbitro en el último minuto del clásico entre Peñarol y Nacional