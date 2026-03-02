En vivo: Axel Kicillof abre las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense y hay expectativa por su discurso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá este lunes el 154° periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. Luego del discurso de Javier Milei en el Congreso de la Nación, hay expectativa por lo que pueda decir el mandatario provincial.

Desde las 18, Kicillof se presentará ante una cámara de diputados y senadores provinciales, en donde el discurso no solo se enfrenta a la oposición, sino que también podría estar marcado por las tensiones dentro del peronismo.

Axel Kicillof inicia un nuevo año en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires (Aglaplata)

Además, todo se dará en el marco de un paro docente que impidió el inicio de clases en el distrito durante este lunes después de que rechazaran la última oferta de aumento salarial del 3% que presentó el Ejecutivo provincial.

“Nuestro compromiso es y será con los derechos de nuestro pueblo”, fue el mensaje en la previa del gobernador.