Luis Juez defendió la baja de la edad de imputabilidad: “Hace 35 años que la Argentina romantiza la delincuencia juvenil”

Luis Juez señaló la hipocresía política en torno a la delincuencia juvenil y reivindicó la necesidad de debatir reformas profundas

En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo, el senador nacional de La Libertad Avanza, Luis Juez, respaldó la sanción definitiva del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. “Esta es una deuda. En 1989 la Argentina suscribió compromisos internacionales que tienen raigambre constitucional, porque son el Convenio del Niño, de la Niña y del Adolescente, que nos comprometían a llevar adelante un programa de administración de justicia penal. Se hizo en materia civil, en el tema penal no se construyó absolutamente nada, no se hizo nada”, remarcó el legislador cordobés.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Juez subrayó que la reforma “le quita la discrecionalidad que tenían los jueces de menores en los distritos provinciales para juzgar un mismo delito con determinada actitud. Y eso a partir de ahora, claramente, va a haber un régimen penal uniforme”. El senador cuestionó: “Los gobernadores van a tener que invertir en el tratamiento de un régimen extremadamente amplio que puso en evidencia una conducta horrible que hemos vivido durante los últimos, no sé, 30, 40 años: la romantización de la delincuencia”.

El nuevo régimen y las críticas a la hipocresía política

Durante la sesión, Juez advirtió sobre la falta de coherencia en los discursos y apuntó contra quienes “romantizaron la delincuencia” en las últimas décadas. “Hoy hemos escuchado discursos, te lo digo, Gonzalo, de un nivel de hipocresía, de falsedad. No, bueno, porque sí, la familia, no, porque el Estado, no, porque la escuela… Hoy tenemos un régimen que, si somos inteligentes, lo vamos a aprovechar”, señaló. Frente a los cuestionamientos sobre la profundidad de la ley, el senador explicó: “Obviamente que el título que más vende es la baja de la edad de imputabilidad, pero la verdad que lo que se armó es un régimen penal juvenil que establece un montón de consideraciones”.

Consultado sobre los eslóganes del oficialismo, Juez replicó: “Son eslóganes, o sea, no dice eso. ¿Sabés cuál es la máxima pena que establece el régimen penal juvenil para un menor que comete un homicidio calificado, que para un mayor es reclusión perpetua? Son 15 años, un tercio del máximo, la mitad del mínimo. 15 años, ¿de qué me estás hablando?”. Además, diferenció entre la opinión y el conocimiento legislativo: “Yo le decía a algunos senadores: ‘Si no leyeron, ¿de qué carajo están opinando?’”.

Luis Juez defendió la baja de la edad de imputabilidad en Argentina y criticó la romantización de la delincuencia juvenil (Infobae en Vivo)

El debate por la reforma laboral y la ley de glaciares

Durante la conversación, Aziz indagó sobre otros proyectos en debate en la Cámara Alta, como la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares. Juez anticipó: “Vamos a tener ley de modernización laboral y el lunes no van a llover los laburos. Pero también tenemos que ponernos un poco más predispuestos para conseguir trabajo”.

Sobre la Ley de Glaciares, recordó: “Una ley que hace 16 años atrás, cuando yo recién entraba al Senado, un terrible senador maravilloso que se llamaba Pino Solanas jodía con este tema. El kirchnerismo se le cagó de risa, votó todo el kirchnerismo en contra. Ganamos 35 a 33. Todo el kirchnerismo en contra”.

El senador remarcó la contradicción de quienes ahora defienden la ley: “Ayer, para defender la Ley de Glaciares, parecía que vivían en un iglú, que se tapaban con piel de oso, que no tenían auto, se movían en trineos tirados con perros lobos. Hace 16 años votaron en contra”. También defendió la actualización normativa: “Ahora estamos buscando una ley que le permita a las provincias utilizar el artículo 41, porque los recursos naturales son provinciales, sin violar la categoría de glaciar y periglaciar, pero ver la posibilidad con las nuevas tecnologías”.

Recursos provinciales, minería y el modelo chileno

Juez profundizó sobre el sentido de la reforma en recursos naturales: “Le permite al gobernador la posibilidad cierta y concreta de utilizar las facultades que le confiere el 127 de la Constitución, que le permite utilizar los recursos naturales, siempre y cuando no altere la categoría de glaciares, periglaciares, que venga con una de investigación de impacto ambiental”. En ese sentido, enfatizó: “Negarles a las provincias cordilleranas que pueden tener explotación minera sin contaminación... el tema de los glaciares es para cuidar el agua, las reservas de agua dulce. Pero hay un montón de periglaciares que no contribuyen al lecho de agua dulce”.

Comparó con el caso chileno: “Los chilenos explotan la minería sin ningún nivel de contaminación y se han convertido en los principales exportadores de cobre del mundo. Tienen rentabilidades monstruosas”. Criticó la falta de iniciativa local: “Así no van a aparecer el laburo en la Argentina, si son una máquina de impedir”.

Sobre el cierre, Juez ironizó acerca de la dinámica parlamentaria: “No hay artículo 44, pero sin embargo ahí están anotados, no sé, como veintipico de oradores, así que vamos a estar hasta las tres y media de la mañana. Pero bueno, así es la cosa”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich