Aplausos y abrazos: la emoción de los familiares de víctimas cuando se aprobó la Reforma Penal Juvenil en Diputados

Los deudos de personas que sufrieron crímenes cometidos por adolescentes estuvieron presentes en la sesión

Desde el palco, familiares de víctimas de la inseguridad celebraron la media sanción del régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados, ante un fuerte aplauso de los legisladores

La media sanción del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados generó una reacción inmediata en los palcos, finalizado el momento de la votación. Es que sobre uno de los laterales estaban presentes familiares de víctimas de la inseguridad y de crímenes cometidos por adolescentes, que aplaudieron la decisión en un clima de emoción y abrazos.

Al aprobar el proyecto de ley, la mayoría de los diputados le dedicaron un fuerte aplauso a los representantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, y de los allegados directos de familiares asesinados que asistieron al debate.

Entre los presentes, asistieron Viviam Perrone, Isabel Yaconis, Adriana Mónica Álvarez, la familia Sperani, Laura Fernández, Romina Monzón, Virginia y Guillermo Bargna, así como a Marcos Rodríguez, todos familiares de víctimas y referentes de asociaciones.

Durante la sesión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, destacó la relevancia de la presencia de estos invitados, al subrayar que es una de las pocas ocasiones en que el oficialismo autoriza el acceso de público a los balcones en un día de debate clave.

Los familiares en el palco
Los familiares en el palco de la Cámara de Diputados

“Me parece importante que en este debate que estamos dando sepamos que nos están acompañando ellos en los balcones y están muy interesados en que esta ley, al final del día, tenga media sanción”, dijo el jefe del bloque libertario. En ese instancia, oficialistas y aliados se levantaron de sus bancas para darles un primer aplauso por unos minutos.

También en sectores del peronismo y la oposición “dura” hubo acompañamiento. Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), la diputada Cecilia Moreau saludó a los familiares y recordó el impulso al Observatorio de Víctimas durante la presidencia de Sergio Massa en la Cámara.

“Tuvimos la suerte de ser nosotros, cuando Sergio Massa presidía la Cámara, quienes en conjunto con ella pusimos en marcha el Observatorio de Víctimas que llevaron adelante. Ojalá siga funcionando”, expresó. Al momento de la votación, los legisladores del Frente Renovador apoyaron varios artículos de la iniciativa en la votación en particular.

Activistas de Madres del dolor
Activistas de Madres del dolor presentes en el palco de la Cámara de Diputados, durante la media sanción del Régimen Penal Juvenil (@madresdeldolor)

El presidente de Diputados, Martín Menem, también reconoció la participación de los invitados en la sesión.

La aprobación en Diputados del proyecto que había sido impulsado por la entonces ministra de Seguridad nacional y ahora senadora, Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

El texto plantea la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y fue respaldado por legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, además de La Libertad Avanza.

Activistas de Madres del dolor
Activistas de Madres del dolor presentes en el palco de la Cámara de Diputados, durante la media sanción del Régimen Penal Juvenil (@madresdeldolor)

El peronismo votó en contra de manera unificada, aunque durante la votación en particular, integrantes del Frente Renovador se diferenciaron y apoyaron la reducción de la edad de punibilidad.

El nuevo régimen no solo establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, sino que introduce alternativas para condenas menores a 10 años: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricción de acceso a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

Luis Petri se reúne con
Luis Petri se reúne con familiares de víctimas de la inseguridad que demandan cambios en el Régimen Penal Juvenil, posando en un edificio gubernamental. (@luispetri)

Entre los familiares presentes, Romina Monzón —madre de Jeremías Monzón, adolescente asesinado recientemente— relató ante la prensa las circunstancias del crimen de su hijo, ocurrido menos de dos meses atrás.

“Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses asesinaron violentamente a mi hijo. De los tres menores de edad, hoy dos están en libertad sin siquiera tener un antecedente penal”, expresó la mujer al ser consultada por un periodista de TN.

Hace dos meses, el adolescente de 15 años fue emboscado y sometido a torturas antes de recibir la estocada mortal. El grado de ensañamiento y la participación activa de los implicados, entre ellos una joven de 16 años y dos adolescentes de 14, provocó conmoción pública tras la viralización de las imágenes del hecho, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores.

