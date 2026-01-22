Política

Cómo es la situación en la Embajada en Venezuela luego de que Brasil dejara la representación argentina

La Casa Rosada hizo el pedido formal a la administración de Giorgia Meloni para que Italia asuma en lugar del país carioca. La misión brasileña dejó de hacerse cargo de los servicios consulares en Caracas hace una semana

Guardar
La embajada argentina en Venezuela
La embajada argentina en Venezuela (EFE)

Amparado en la excelente relación que existe entre Javier Milei y Giorgia Meloni, la Casa Rosada le solicitó días atrás a Italia si podía hacerse cargo de la representación formal de sus intereses en Venezuela luego de que Brasil decidiera abandonar esas tareas por las crecientes diferencias diplomáticas entre el gobierno argentino y el de Lula da Silva.

Infobae supo que ya se iniciaron las gestiones políticas de Argentina para que se produzca esta nueva representación, pero que todavía resta que el régimen venezolano termine de convalidar el beneplácito a Italia.

Los funcionarios diplomáticos y agregados de defensa argentinos debieron abandonar la Embajada en Caracas en agosto del 2024 producto de diferentes medidas de intimación del régimen que en ese momento presidía Nicolás Maduro. El edificio también asilaba a seis dirigentes de la oposición venezolana, de los cuales cinco fueron rescatados por Estados Unidos a mediados del año pasado (uno de ellos decidió entregarse y falleció durante su arresto). Fue en ese entonces que Lula aceptó el pedido de la gestión de Milei y asumió las funciones de Argentina en ese país.

El jueves 15 de enero pasado fue el último día en el que hubo personal activo de la representación de Brasil. “Nosotros nos fuimos y ya no hay nadie de nuestra delegación”, informaron fuentes diplomáticas de ese país. Incluso, ya no ondea la bandera de ese país sobre el frontón del edificio diplomático.

El jueves 15 de enero
El jueves 15 de enero pasado fue el último día en el que hubo personal activo de la representación de Brasil

Aunque el pedido a Meloni fue hecho y se iniciaron los trámites burocráticos, no hay presentes funcionarios o custodios de Italia porque debe ser autorizado por el Estado receptor, que vendría a ser el régimen interino que hoy en día comanda Delcy Rodríguez.

La semana pasada, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno encabezaron un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada para recibir las cartas credenciales del embajador de la República de Italia, Fabrizio Nicoletti. El funcionario europeo reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo su relación bilateral con la República Argentina, basada en valores compartidos, profundos lazos históricos y una estrecha cooperación bilateral.

Por el momento, la atención diplomática y consular en Venezuela quedó acéfala. Hace una semana que Argentina no tiene servicios consulares. Tampoco personal en la embajada.

Aunque el edificio no tiene protección vigente, tanto Argentina como Venezuela suscriben la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que se firmó en 1961, que es de raigambre constitucional. Esta contempla casos como el fin de una misión de manera temporal en su artículo 45, que en su inciso a) obliga al Estado receptor “a respetar y a proteger (...) los locales de la misión así como sus bienes y archivos”.

Ambos países también han elegido regirse bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En su artículo 8, posibilita que, previa la adecuada notificación al Estado receptor, un Estado pueda pedirle a otro que ejerza funciones consulares en ese territorio; mientras que en el artículo 27 también habilita el cuidado y la salvaguarda de los edificios de los locales consulares y sus archivos.

Esas reglas explícitas son en las que se puede fundamentar el Gobierno para asegurarse la integridad del edificio en Caracas mientras negocia junto a Italia la autorización final por parte del régimen.

De acuerdo al análisis de una fuente diplomática extranjera a Infobae, el contexto de las negociaciones por la representación también está atravesado por el pedido de la liberación de presos políticos en Venezuela.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani,
Nahuel Gallo y Germán Giuliani, dos de los argentinos secuestrados en Venezuela

El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, expuso ayer ante dos representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos durante la reunión del consejo permanente. “Es necesario poner fin a esta situación de una buena vez”, planteó

Este miércoles se supo que el entonces chofer de la Embajada Argentina en Venezuela, Marino Antonio Mendoza Fuentes, fue liberado después de haber sido detenido sin motivos en diciembre del 2024 y trasladado al centro de detención y tortura El Helicoide.

El Gobierno argentino viene reclamando en foros internacionales y de manera pública la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani. El número de detenidos sería mayor, pero dada la sensibilidad del caso, la Casa Rosada opta por mantener en reserva cualquier tipo de gestión complementaria para no comprometer cualquier tipo de negociación futura.

El caso más conocido es el de Nahuel Gallo, secuestrado por el aparato represivo del régimen bolivariano el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar -con toda la documentación y permisos exigidos en regla- por un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Desde ese día y hasta hoy, el gendarme está incomunicado, sin asistencia consular, ni asistencia legal.

Por estos días que Argentina pide asistencia, Italia también está tomando sus propios recaudos porque se encontraba en la fase final de las liberaciones de presos políticos como Alberto Trentini, Mario Burló y Luigi Gasperini. Al día de hoy, no quedan ciudadanos exclusivamente italianos detenidos en los centros de tortura venezolanos, pero sí con nacionalidades mixtas.

Temas Relacionados

ArgentinaVenezuelaCaracasJavier MileiGiorgia MeloniItaliaEmbajadaDelcy RodríguezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Empresas pantalla y fondos del Estado: la causa contra el Polo Obrero entra en una etapa clave tras la feria judicial

El juez Sebastián Casanello rechazó el acuerdo de reparación integral con el que buscaban ser juzgados por la creación de Coxtex S.A., firma que facturó más de $5 millones al Ministerio de Desarrollo Social como gastos del Plan Potenciar Trabajo, que administraba la agrupación piquetera liderada por Eduardo Belliboni

Empresas pantalla y fondos del

Violencia sindical: un ex delegado de Camioneros denunció que fue golpeado por un alfil de Moyano y 10 personas más

Gustavo Ferreyra, ex delegado de la empresa Urbasur, afirmó a Infobae que José “Teta” Garnica lideró un grupo que lo atacó salvajemente en la sede de la firma. El acusado lo negó, pero dijo: “Se lo tenía merecido”

Violencia sindical: un ex delegado

El Gobierno ultima detalles del decreto por IOSFA y Seguridad abrirá una licitación con las prepagas

La creación de la obra social para las Fuerzas de Seguridad es una de las prioridades de la cartera que comanda Alejandra Monteoliva. La firma del presidente Javier Milei podría darse la próxima semana

El Gobierno ultima detalles del

PJ Bonaerense: arranca la negociación y el kirchnerismo apuesta a una lista de consenso

Será el próximo paso luego de que se exhiban los padrones a partir de este jueves. Cerca de Máximo Kirchner aseguran que respetarán los acuerdos que pidió el MDF y le bajan el tenor a una interna

PJ Bonaerense: arranca la negociación

La nueva realidad del PRO: el temor a más fugas, la tensión latente con LLA y la reaparición pública de Macri

Con la designación del diputado nacional Fernando De Andreis en un rol interno clave, el partido amarillo inicia un año con varios desafíos. El más importante: cómo sobrevivir a la expansión libertaria

La nueva realidad del PRO:
DEPORTES
Los 20 refuerzos más importantes

Los 20 refuerzos más importantes del mercado de pases para el Torneo Apertura

Internas, guerras abiertas y otras en tensa paz: el panorama de las barras en el arranque de la nueva temporada del fútbol argentino

En 2023 jugaba en la C, lo preside un histórico de Boca y un matrimonio es la clave en su conducción: el vertiginoso ascenso de Midland

Sebastián Báez se despidió del Australian Open tras caer ante Luciano Darderi: los únicos dos argentinos que sigue en carrera

La exótica selección que busca entrenador por las redes sociales: el insólito requisito

TELESHOW
Julieta Puente anunció que está

Julieta Puente anunció que está embarazada: “Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre”

Nico Vázquez habló en profundidad sobre el fin de su historia de amor con Gimena Accardi: “Veníamos mal”

Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

Flor Peña: “Me critican porque voy al exterior, pero si voy a Mendoza me tengo que bancar que la gente me pida fotos”

Wanda Nara filtró sus explosivos chats con Mauro Icardi: de “yo estoy de novia” a “me imagino que Eugenia no se drogará”

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que ‘Hamnet’ me hizo llorar

La condición humana y el valor de lo inesperado frente al orden racional

La historia de Rusia de más de cinco siglos también puede ser contada por los árboles

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos