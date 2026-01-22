Cómo es la situación en la Embajada en Venezuela luego de que Brasil dejara la representación argentina

La embajada argentina en Venezuela (EFE)

Amparado en la excelente relación que existe entre Javier Milei y Giorgia Meloni, la Casa Rosada le solicitó días atrás a Italia si podía hacerse cargo de la representación formal de sus intereses en Venezuela luego de que Brasil decidiera abandonar esas tareas por las crecientes diferencias diplomáticas entre el gobierno argentino y el de Lula da Silva.

Infobae supo que ya se iniciaron las gestiones políticas de Argentina para que se produzca esta nueva representación, pero que todavía resta que el régimen venezolano termine de convalidar el beneplácito a Italia.

Los funcionarios diplomáticos y agregados de defensa argentinos debieron abandonar la Embajada en Caracas en agosto del 2024 producto de diferentes medidas de intimación del régimen que en ese momento presidía Nicolás Maduro. El edificio también asilaba a seis dirigentes de la oposición venezolana, de los cuales cinco fueron rescatados por Estados Unidos a mediados del año pasado (uno de ellos decidió entregarse y falleció durante su arresto). Fue en ese entonces que Lula aceptó el pedido de la gestión de Milei y asumió las funciones de Argentina en ese país.

El jueves 15 de enero pasado fue el último día en el que hubo personal activo de la representación de Brasil. “Nosotros nos fuimos y ya no hay nadie de nuestra delegación”, informaron fuentes diplomáticas de ese país. Incluso, ya no ondea la bandera de ese país sobre el frontón del edificio diplomático.

Aunque el pedido a Meloni fue hecho y se iniciaron los trámites burocráticos, no hay presentes funcionarios o custodios de Italia porque debe ser autorizado por el Estado receptor, que vendría a ser el régimen interino que hoy en día comanda Delcy Rodríguez.

La semana pasada, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno encabezaron un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada para recibir las cartas credenciales del embajador de la República de Italia, Fabrizio Nicoletti. El funcionario europeo reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo su relación bilateral con la República Argentina, basada en valores compartidos, profundos lazos históricos y una estrecha cooperación bilateral.

Por el momento, la atención diplomática y consular en Venezuela quedó acéfala. Hace una semana que Argentina no tiene servicios consulares. Tampoco personal en la embajada.

Aunque el edificio no tiene protección vigente, tanto Argentina como Venezuela suscriben la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que se firmó en 1961, que es de raigambre constitucional. Esta contempla casos como el fin de una misión de manera temporal en su artículo 45, que en su inciso a) obliga al Estado receptor “a respetar y a proteger (...) los locales de la misión así como sus bienes y archivos”.

Ambos países también han elegido regirse bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En su artículo 8, posibilita que, previa la adecuada notificación al Estado receptor, un Estado pueda pedirle a otro que ejerza funciones consulares en ese territorio; mientras que en el artículo 27 también habilita el cuidado y la salvaguarda de los edificios de los locales consulares y sus archivos.

Esas reglas explícitas son en las que se puede fundamentar el Gobierno para asegurarse la integridad del edificio en Caracas mientras negocia junto a Italia la autorización final por parte del régimen.

De acuerdo al análisis de una fuente diplomática extranjera a Infobae, el contexto de las negociaciones por la representación también está atravesado por el pedido de la liberación de presos políticos en Venezuela.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani, dos de los argentinos secuestrados en Venezuela

El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, expuso ayer ante dos representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos durante la reunión del consejo permanente. “Es necesario poner fin a esta situación de una buena vez”, planteó

Este miércoles se supo que el entonces chofer de la Embajada Argentina en Venezuela, Marino Antonio Mendoza Fuentes, fue liberado después de haber sido detenido sin motivos en diciembre del 2024 y trasladado al centro de detención y tortura El Helicoide.

El Gobierno argentino viene reclamando en foros internacionales y de manera pública la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani. El número de detenidos sería mayor, pero dada la sensibilidad del caso, la Casa Rosada opta por mantener en reserva cualquier tipo de gestión complementaria para no comprometer cualquier tipo de negociación futura.

El caso más conocido es el de Nahuel Gallo, secuestrado por el aparato represivo del régimen bolivariano el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar -con toda la documentación y permisos exigidos en regla- por un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Desde ese día y hasta hoy, el gendarme está incomunicado, sin asistencia consular, ni asistencia legal.

Por estos días que Argentina pide asistencia, Italia también está tomando sus propios recaudos porque se encontraba en la fase final de las liberaciones de presos políticos como Alberto Trentini, Mario Burló y Luigi Gasperini. Al día de hoy, no quedan ciudadanos exclusivamente italianos detenidos en los centros de tortura venezolanos, pero sí con nacionalidades mixtas.