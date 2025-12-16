El Gobierno envió formalmente al Congreso la Ley de Glaciares y pidió celeridad en su tratamiento

La propuesta oficial busca superar interpretaciones arbitrarias y brindar seguridad jurídica a inversiones productivas en minería y recursos naturales

El Gobierno nacional remitió este lunes al Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una acción que fue confirmada por la Oficina del Presidente a través de un mensaje difundido en la red social X. En el comunicado oficial, el Ejecutivo afirmó que la propuesta busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. El texto presentado destaca la intención de superar las “graves falencias interpretativas” que, según las autoridades, generaron inseguridad jurídica e inmovilizaron inversiones productivas en sectores estratégicos como la minería.

La administración de Javier Milei subrayó que la legislación actual, vigente desde 2010, “paralizó el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, al tiempo que afectó proyectos clave para la economía. En concreto, el Gobierno propone “reglas claras” que delimiten la protección de glaciares en función de su efectiva función hídrica, al mismo tiempo que fortalecerían los estándares ambientales y eliminarían lo que describieron como margen para decisiones discrecionales motivadas por “pretextos ideológicos”.

La nueva propuesta, de acuerdo al comunicado, tiene como fundamento los artículos 41 y 124 de la Constitución, que establecen la obligación de preservar el ambiente sin menoscabar el desarrollo humano y reconocen la titularidad provincial sobre los recursos naturales. Además, el Ejecutivo convocó al Poder Legislativo a garantizar la participación ciudadana durante el debate parlamentario y solicitó un tratamiento “pronto”, sosteniendo que se trata de una reforma clave para habilitar el crecimiento productivo y el desarrollo económico.

La presentación formal del proyecto se produce tras más de quince años de vigencia de la Ley N.º 26.639, tiempo en el cual diversas voces del sector minero expusieron dudas respecto a la precisión técnica de la norma y su impacto sobre inversiones, en particular aquellas asociadas a depósitos de cobre localizados en el cordón andino.

El Ejecutivo sostiene que la reforma de la Ley de Glaciares permitirá reglas claras para la protección hídrica y el desarrollo económico provincial. REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo

La Argentina cuenta con cuatro de los doce mayores proyectos de cobre greenfield del mundo, inversión potencial que podría ascender a USD 30.000 millones. Sin embargo, la ausencia de criterios científicos claros sobre qué zonas deben ser estrictamente protegidas ha dejado a esos emprendimientos en un estado de indefinición.

Durante el último año, el Presidente Milei anticipó en reiteradas ocasiones su voluntad de reformular la normativa, respaldando el enfoque provincial para determinar qué territorios corresponden al ambiente periglacial. En un discurso ante empresarios, Milei sostuvo que la iniciativa surgió, en parte, por propuesta del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, con el fin de que las jurisdicciones locales definan los límites y se aprovechen “las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas”.

El Gobierno nacional también justificó la reforma como respuesta a los acuerdos de la Mesa del Litio —integrada por Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —conformada por Mendoza y San Juan—, así como a compromisos asumidos en el denominado “Pacto de Mayo”, una hoja de ruta orientada a un modelo de desarrollo federal y sostenible. En el entorno técnico, tanto empresarios como expertos se pronunciaron en favor de un marco normativo exhaustivo y consensuado.

El country manager de Aldebaran Resources para la Argentina, Javier Robeto, declaró a Infobae que la norma en vigor afecta no solo a la minería, sino a cualquier actividad en zonas cordilleranas, y que resulta imprescindible clarificar “qué debe protegerse” mediante criterios científicos.

El debate también involucra definiciones de fondo acerca del alcance de los presupuestos mínimos ambientales y la autoridad de aplicación. En esa línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) propuso otorgar mayor potestad a los gobiernos provinciales para precisar en qué áreas avanzar con operaciones extractivas. A su vez, en 2019 la Corte Suprema de Justicia instó a la Nación y las provincias a llegar a un “acuerdo federal” para destrabar la aplicación de la Ley de Glaciares y su compatibilidad con el derecho provincial a explotar recursos del subsuelo.

La discusión ahora se traslada al Congreso, donde el Ejecutivo espera que el tratamiento de la ley se acelere para generar un clima de negocios que aproveche los recursos naturales.