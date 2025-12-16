Política

El Gobierno envió formalmente al Congreso la Ley de Glaciares y pidió celeridad en su tratamiento

Lo comunicó la Oficina del Presidente en X este lunes. En sus argumentos, el Ejecutivo sostiene que protegerá el ambiente sin prejuicios ideológicos que traben el desarrollo

Guardar
La propuesta oficial busca superar
La propuesta oficial busca superar interpretaciones arbitrarias y brindar seguridad jurídica a inversiones productivas en minería y recursos naturales

El Gobierno nacional remitió este lunes al Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una acción que fue confirmada por la Oficina del Presidente a través de un mensaje difundido en la red social X. En el comunicado oficial, el Ejecutivo afirmó que la propuesta busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. El texto presentado destaca la intención de superar las “graves falencias interpretativas” que, según las autoridades, generaron inseguridad jurídica e inmovilizaron inversiones productivas en sectores estratégicos como la minería.

La administración de Javier Milei subrayó que la legislación actual, vigente desde 2010, “paralizó el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, al tiempo que afectó proyectos clave para la economía. En concreto, el Gobierno propone “reglas claras” que delimiten la protección de glaciares en función de su efectiva función hídrica, al mismo tiempo que fortalecerían los estándares ambientales y eliminarían lo que describieron como margen para decisiones discrecionales motivadas por “pretextos ideológicos”.

La nueva propuesta, de acuerdo al comunicado, tiene como fundamento los artículos 41 y 124 de la Constitución, que establecen la obligación de preservar el ambiente sin menoscabar el desarrollo humano y reconocen la titularidad provincial sobre los recursos naturales. Además, el Ejecutivo convocó al Poder Legislativo a garantizar la participación ciudadana durante el debate parlamentario y solicitó un tratamiento “pronto”, sosteniendo que se trata de una reforma clave para habilitar el crecimiento productivo y el desarrollo económico.

La presentación formal del proyecto se produce tras más de quince años de vigencia de la Ley N.º 26.639, tiempo en el cual diversas voces del sector minero expusieron dudas respecto a la precisión técnica de la norma y su impacto sobre inversiones, en particular aquellas asociadas a depósitos de cobre localizados en el cordón andino.

El Ejecutivo sostiene que la
El Ejecutivo sostiene que la reforma de la Ley de Glaciares permitirá reglas claras para la protección hídrica y el desarrollo económico provincial. REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo

La Argentina cuenta con cuatro de los doce mayores proyectos de cobre greenfield del mundo, inversión potencial que podría ascender a USD 30.000 millones. Sin embargo, la ausencia de criterios científicos claros sobre qué zonas deben ser estrictamente protegidas ha dejado a esos emprendimientos en un estado de indefinición.

Durante el último año, el Presidente Milei anticipó en reiteradas ocasiones su voluntad de reformular la normativa, respaldando el enfoque provincial para determinar qué territorios corresponden al ambiente periglacial. En un discurso ante empresarios, Milei sostuvo que la iniciativa surgió, en parte, por propuesta del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, con el fin de que las jurisdicciones locales definan los límites y se aprovechen “las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas”.

El Gobierno nacional también justificó la reforma como respuesta a los acuerdos de la Mesa del Litio —integrada por Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —conformada por Mendoza y San Juan—, así como a compromisos asumidos en el denominado “Pacto de Mayo”, una hoja de ruta orientada a un modelo de desarrollo federal y sostenible. En el entorno técnico, tanto empresarios como expertos se pronunciaron en favor de un marco normativo exhaustivo y consensuado.

El country manager de Aldebaran Resources para la Argentina, Javier Robeto, declaró a Infobae que la norma en vigor afecta no solo a la minería, sino a cualquier actividad en zonas cordilleranas, y que resulta imprescindible clarificar “qué debe protegerse” mediante criterios científicos.

El debate también involucra definiciones de fondo acerca del alcance de los presupuestos mínimos ambientales y la autoridad de aplicación. En esa línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) propuso otorgar mayor potestad a los gobiernos provinciales para precisar en qué áreas avanzar con operaciones extractivas. A su vez, en 2019 la Corte Suprema de Justicia instó a la Nación y las provincias a llegar a un “acuerdo federal” para destrabar la aplicación de la Ley de Glaciares y su compatibilidad con el derecho provincial a explotar recursos del subsuelo.

La discusión ahora se traslada al Congreso, donde el Ejecutivo espera que el tratamiento de la ley se acelere para generar un clima de negocios que aproveche los recursos naturales.

Temas Relacionados

Reforma Ley de Glaciares Congreso Mendoza Minería CobreJavier Milei

Últimas Noticias

Diputados convocó a una sesión para el próximo miércoles y tratarán el Presupuesto 2026

Se trata de la primera convocatoria del Poder Legislativo que abrirá las sesiones extraordinarias. Además, buscarán discutir la iniciativa de Inocencia Fiscal y la ley de compromiso para la estabilidad fiscal

Diputados convocó a una sesión

Hugo Moyano llegó a un acuerdo salarial para cubrir el desfase inflacionario en Camioneros

El líder sindical y los empresarios firmaron la revisión de la paritaria vigente, que consiste en una suma fija de $35 mil para cobrar con los sueldos de diciembre. Cuándo retomarán las nuevas negociaciones para 2026

Hugo Moyano llegó a un

Diputados: se constituyeron dos comisiones clave y se debaten mañana el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal

Se activaron esta tarde las de Hacienda; y de Legislación Penal. Fueron revalidados los libertarios Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado como titulares de las mismas, respectivamente. El kirchnerismo dejó sus cargos en reserva. Quejas del interbloque “Unidos”

Diputados: se constituyeron dos comisiones

Crece la desconfianza del sector de Kicillof al pedido de sesión que impulsa el kirchnerismo en el Senado

La tensión es por la vicepresidencia 1°. Legisladores que responden a CFK avisaron que votarán dos leyes del Ejecutivo que pierden estado parlamentario. “Estuvieron 6 años para votar esos proyectos y se acordaron ahora”, responden en Gobernación

Crece la desconfianza del sector

Vandalizaron la sede del sindicato que conduce Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la CGT

Se trata del gremio del vidrio. El duro comunicado de la central obrera

Vandalizaron la sede del sindicato
DEPORTES
Conmoción por la muerte de

Conmoción por la muerte de un famoso luchador de MMA a los 45 años: fue hallado sin vida tras ser arrastrado por un río

Vuelco y llamas en un espeluznante accidente en el Midget de Bahía Blanca: “No podía respirar, me desesperé”

Se presentó una nueva edición del Argentina Open: “No existe la voluntad de eliminar la gira sudamericana”

Las confesiones de Del Potro: las secuelas que sufre por las lesiones, los gestos de Maradona y su rival preferido del Big Three

El polo argentino desembarcó en Doha: polistas y caballos nacionales fueron condecorados en la primera edición qatarí

TELESHOW
Yanina Latorre adelantó cómo fue

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum: la pasión por Estudiantes y el fútbol que venció la grieta

Las fuertes frases de Sofía Gonet contra Homero Pettinato: “Me saqué un peso que me arruinó el año”

Adrián Suar compartió su primera foto con Rocío Robles durante sus románticas vacaciones en Italia

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

INFOBAE AMÉRICA

Buques petroleros cancelan operaciones hacia

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos

Rayos X, vitrinas y escándalos: la historia de una tecnología que fascinó a la sociedad victoriana y forzó nuevas reglas en medicina

Australia confirmó que el ataque en Sídney que dejó al menos 15 muertos fue un acto terrorista inspirado en ISIS

Un estudio desafía la etiqueta de “gigantes de hielo” para Urano y Neptuno: la verdad detrás de los mundos azules

Por qué una nueva especie de manatí extinta en Catar reescribe la historia de los mares antiguos