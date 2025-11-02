Política

El nuevo equilibrio de poder en el Congreso redefine la discusión del Presupuesto 2026

La fragmentación opositora delinea un proceso de debate diferente. El oficialismo propone que se apruebe sin cambios, mientras la oposición busca una promesa pública de tratamiento y el llamado a extraordinarias para frenar los dictámenes

Guardar
Bertie Benegas Lynch, presidente de
Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto

Culminó el proceso de exposición de funcionarios del Ejecutivo por la Comisión de Presupuesto en lo que fue una semana impensada hace días atrás tanto para el oficialismo como la oposición.

En la previa de las elecciones, el Gobierno retaceaba la presencia de los funcionarios. No quería exposición y no querían errores que profundizara una posible derrota. Con el resultado del domingo, el panorama cambió y habilitó a dos ministros -Patricia Bullrich, de Seguridad, y Pablo Quirno, de Cancillería- y una tercera que, aseguran, lo será muy pronto -Lucía Carrasco, jefa de Gabinete de Defensa. Pero no solo eso, sino que también cambió la estrategia en la que se discute el Presupuesto 2026.

“Si nos firman el proyecto, no hay ningún problema, avanzamos”, explicó un diputado libertario sobre la posibilidad de dictaminar el próximo martes 4 de noviembre, fecha que votó Diputados para que suceda. Lo dijo con una media sonrisa, sabiendo que el resultado de las elecciones cambió el escenario futuro del Congreso, pero también el actual.

“Nosotros seguimos con nuestro plan”, le dijo Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, a otro diputado en referencia a dictaminar el próximo martes. “Veremos qué hace el resto”, agregó.

Germán Martínez (REUTERS)
Germán Martínez (REUTERS)

El comentario no fue inocente ni al pasar, sino que hacía referencia a los bloques del medio -Encuentro Federal, Democracia e Innovación Federal- que se ausentaron en su gran mayoría esta semana después de las derrotas que sufrieron sus fuerzas en las elecciones.

Estos bloques, en particular Encuentro Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto, habían adelantado que iban a presentar un dictamen propio respecto a la ley de Presupuesto. Uno en donde estén incluidas las leyes de Emergencia en Discapacidad, en Pediatría, fondos para el Hospital Garrahan y la ley de Presupuestos Universitarios.

La llamativa ausencia de la totalidad del bloque generó suspicacias en el resto de los diputados. “Quizás están negociando con el oficialismo, no lo sabemos”, señalaron de Unión por la Patria. “Massot está de viaje”, dijo otro en referencia al diputado Nicolás Massot, que fue quien estableció el cronograma de reuniones y la fecha para dictaminar. El diputado está en Armenia y es poco probable que esté presente el próximo martes en la Comisión para dictaminar, pero eso no parece ser el problema, ya que otro diputado de su bloque lo podría suplantar.

Respecto a esto, desde Encuentro Federal señalan que no hay contacto con el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Nicolás Massot, de Encuentro Federal
Nicolás Massot, de Encuentro Federal

“Si no hay un llamado a extraordinarias nosotros vamos a seguir con la idea de dictaminar el próximo 4 de noviembre” dijeron desde el bloque de Pichetto.

La realidad es que lo más probable es que salga el llamado a extraordinarias porque el Gobierno quiere tratar el Presupuesto con la nueva conformación del Congreso en donde va a tener mayor peso. “Vinieron en modo búsqueda de consensos -los funcionarios nacionales- pero no están dispuestos a encontrar puntos de acuerdo si eso significa cambiar el proyecto”.

La reunión con los gobernadores no parece haber cambiado mucho el panorama. Los diputados hablaron con los jefes de los estados provinciales y estos les contaron que, aunque la reunión duró 140 minutos, cada vez que se tocó el tema “hubo vaguedades”.

En este contexto, los bloques del medio avanzarán a la espera de “una declaración pública de compromiso de tratar en serio el Presupuesto y el llamado a sesiones extraordinarias.

Martín Menem (Gustavo Gavotti)
Martín Menem (Gustavo Gavotti)

En principio, en la agenda parlamentaria no está pautada la reunión de la Comisión de Presupuesto a pesar de que sí hay otras ya agendadas.

“Tienen ventaja. Saben que UP solo no tiene la cantidad de firmas y si Democracia, la Coalición Cívica o Encuentro Federal no se suman no llegan. Lo mismo le pasa al resto. Entonces es o firman lo nuestro o vamos a extraordinarias donde pueden juntar más votos”, explicó un diputado del PRO.

Por su parte, los libertarios se sienten cómodos. No sólo están en “ganadores” sino que ya tienen conocimiento de la Cámara, pulieron más sus estrategias y saben que si esperan tendrán en el recinto 100 votos y una pecera de 51 diputados de otras fuerzas que responden a sus gobernadores en donde ir a buscar los que le faltan. Del resultado y los avances del encuentro del jueves en Casa Rosada dependerá la cantidad final.

Temas Relacionados

Presupuesto Gobierno Congreso Patricia Bullrich Pablo Quirno Germán Martínez Miguel Ángel Pichetto Argentina Unión por la Patria Encuentro Federal Hospital GarrahanElecciones 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Un sector sindical presiona para suspender el congreso de la CGT y habrá una negociación clave para evitar la ruptura

Este miércoles deberá elegirse la nueva cúpula cegetista, pero unos cinco gremios poderosos plantearán que sigan los líderes actuales por 6 meses para que “dirigentes de experiencia negocien la reforma laboral”. Las razones ocultas de una feroz pelea

Un sector sindical presiona para

Elecciones 2025: los 64 municipios de PBA donde en septiembre ganó el peronismo y el domingo se impuso LLA

El 26 de octubre la lista violeta quedó primera en 99 de 135 municipios bonaerenses, mientras que Fuerza Patria solo lo hizo en 36. El viraje político de la Provincia

Elecciones 2025: los 64 municipios

Senado: agendas cruzadas entre el oficialismo y la oposición para sesionar antes del recambio legislativo

Victoria Villarruel sólo quiere ir al recinto para votar a un secretario administrativo. Otros sugieren esperar a diciembre. Un tercer sector duda y sigue de cerca las flamantes negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores

Senado: agendas cruzadas entre el

Milei versus Milei: el Presidente plebiscita su voluntad de construcción política

Cómo sigue el Gabinete con el renovado ascenso de Karina. La decisión no despeja las dudas sobre la interna interminable. La reunión que no fue y desencadenó el portazo de Francos; el diálogo con los gobernadores y la guerra que viene con la CGT, renovación sindical mediante. La autopsia del resultado para un peronismo roto

Milei versus Milei: el Presidente

Al borde de la ruptura con CFK, Kicillof le da forma a su liderazgo nacional y apuesta a un peronismo amplio

El Gobernador se pondrá al frente de la edificación de una propuesta federal. Los planes para el interior, la complejidad del fuego cruzado y la incógnita sobre una candidatura presidencial

Al borde de la ruptura
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 17 de Qatar: el formato, los 48 equipos y el fixture de Argentina

Es una de las fotos más recordadas de la vida de Maradona y detrás esconde una historia trágica y luminosa

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

TELESHOW
Gabriela Acher confiesa por qué

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: “Estamos muy tristes y preocupados”

Luciana Salazar y José María Muscari celebraron Halloween en una glamorosa fiesta secreta

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció la destrucción

Estados Unidos anunció la destrucción de una nueva lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Eduardo Sacheri, con la novela que le faltaba sobre Malvinas: “Lo que sembró Galtieri, lo cosechó Thatcher”

Las películas de Yorgos Lanthimos tienen un secreto bien guardado sobre su impactante estética visual

“¿Por qué mi sonido no iba a cambiar conmigo?“: Rosalía analiza su nuevo disco de pop vanguardista

Alerta en América Latina: la mortalidad por calor podría duplicarse hacia 2050, según un estudio científico