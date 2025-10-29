Ramón “Nene” Vera: “En 2019 pensé que volvíamos para ser mejores, pero no sucedió y en el 2021 abandoné el Frente para la Victoria”

Ramón “Nene” Vera, actual diputado provincial bonaerense por La Libertad Avanza, repasó en una entrevista en vivo con Infobae el recorrido que lo llevó desde el Frente para la Victoria hasta el partido que lidera Javier Milei. Su relato incluyó referencias a su historia familiar, sus vínculos con dirigentes del oficialismo nacional y su visión del conurbano bonaerense. “Pensé que volvíamos para ser mejores, pero no sucedió”, expresó al referirse a su salida del espacio kirchnerista.

Vera recordó que su ingreso a la política se dio a los 41 años, cuando en 2011 se acercó al Frente para la Victoria. Según relató, lo motivaba entonces la idea de que existía una posibilidad de transformación dentro del espacio. “En el 2021 abandoné esa fuerza porque veía cosas que no me gustaban”, afirmó, marcando el punto de quiebre que lo impulsó a buscar otro camino.

Fue su entorno familiar el que lo acercó al proyecto libertario. “Llego a La Libertad Avanza como tantos otros, impulsado por mis hijos”, dijo. Y detalló: “En mi casa era uno de los tantos ejemplos que se pensaba que la única salida era Ezeiza, y empujado por mi hija me acerqué a LLA”. Así, a partir de una preocupación doméstica, comenzó su acercamiento al espacio liderado por Milei.

Su primer contacto en el mundo libertario fue con Eugenio Casielles y luego con Ramiro Marra. Recién en 2022, según explicó, conoció a Sebastián Pareja y, ese mismo día, también al entonces candidato y hoy presidente Javier Milei. “Hoy con el Presidente tengo relación, pero cuando lo creo necesario. Respeto su investidura y si puedo resolver por otro lado, trato de no molestarlo”, explicó al referirse al vínculo que mantiene con el mandatario.

Durante la conversación, Vera también se refirió al acto que tuvo lugar en el partido de Moreno durante la campaña presidencial y donde se registraron incidentes con personas encapuchadas. “Los encapuchados y las barras que aparecieron en Moreno el día del acto de Milei no tienen nada que ver conmigo”, sostuvo. Según su versión, esos grupos “fueron por voluntad propia y sus intereses”. Aclaró además que, si bien es hincha de River, no tiene relación con las barras ni con organizaciones vinculadas a la violencia. “Nuestras fuerzas de choque son las entidades culturales, lo deportivo, la iglesia, fuerzas que intentan cambiar historias de vida”, remarcó.

El legislador provincial también se refirió a los cuestionamientos que recibió por redes sociales y al enfrentamiento con el usuario conocido como Gordo Dan. “Lo conosco. El mensaje que tuitee no estaba dirigido a él. Él me atacó con algo que no es cierto, una denuncia de SUTEBA que no existe“, explicó. A pesar de eso, bajó el tono y dijo: “No tengo ningún tipo de problema con el Gordo Dan y como soy un hombre de Dios, le pido perdón si alguien se sintió ofendido por lo que yo dije o tuiteo”.

Consultado por las internas dentro del espacio libertario, Vera aseguró que no tiene conflictos con ningún dirigente del partido. “No tengo peleas. Pongo cosas en redes que considero originales, pero sin ningún objetivo”, dijo, restando importancia a las chicanas virtuales. Y destacó el trabajo conjunto durante las elecciones: “En la elección del domingo no hubo diferencias, todos trabajamos, nos pusimos al hombro la campaña”.

Al referirse al liderazgo del bloque en la Legislatura bonaerense, valoró la tarea de Agustín Romo. “Estamos a tres días de que pasó la elección, nadie ha dicho que Romo no siga siendo presidente del bloque, yo no he recibido quejas sobre él. Hasta ahora ha hecho un gran trabajo”, expresó.

Sobre la conducción del espacio, fue claro: “Mis jefes políticos son el Presidente de la Nación y Karina Milei”. También respaldó a Santiago Caputo, a quien saludó tras los comicios. “No tengo ningún problema. Lo veo como lo ve el Presidente, nombrándolo como artífice de un montón de logros. Estoy en el mismo barco. Lo que dice el Presidente como conductor político y jefe, yo no puedo decir lo contrario. Lo elegí personalmente yo a Milei para seguir su camino, no puedo contradecirlo”.

A lo largo de la entrevista, Vera insistió en que el conurbano bonaerense es “un país dentro de otro país” y planteó la necesidad de abordar su transformación con una lógica distinta. Según explicó, se requiere de una mesa política con acuerdos, pero también de la participación activa de “los clubes, la iglesia, la cultura y la educación”. Para el legislador, ese entramado social es fundamental para revertir las condiciones actuales del territorio.

Finalmente, hizo una lectura del resultado electoral y la estrategia desplegada por Milei: “Quisieron dar a entender que el Presidente no podía ir a lugares pobres. Fueron los actores de la mala política, que hacían tirar piedras a menores, a mujeres, a personas menores. Quisieron instalar que Milei no podía caminar la calle y que era todo un desastre”. Frente a ese escenario, consideró que la respuesta estuvo en las urnas: “Aún así, la sociedad revalidó el camino”.

Y cerró con una definición que condensa su compromiso con el oficialismo: “Acompaño a La Libertad Avanza desde que mi hija dijo que se recibía y se iba del país. Así lo voy a hacer hasta que LLA continúe en el país”.