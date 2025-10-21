El Gobierno apuesta por un resultado decoroso este domingo y Milei define el reseteo de la gestión y el Gabinete

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Tucumán

“Salvar la ropa”, esa es la cuestión. “Vamos a salir dignamente”, aseguró ayer un integrante de la campaña libertaria. “No sabemos si alcanza para ganar, pero se mejoró”, agregó.

El Gobierno recuperó algo de optimismo. No tanto como para pronosticar un triunfo en las elecciones de este domingo, pero suficiente para contrarrestar el clima sombrío que reinó en La Libertad Avanza entre la contundente derrota bonaerense del 7 de septiembre y la resolución del caso José Luis Espert.

No sobra nada. Más aún porque la última semana de campaña, que tendrá su coronación final con el acto de cierre del próximo jueves en Rosario, quedó teñida por una acumulación de versiones en torno al Gabinete, visiblemente desgastado y a la espera de un seguro reseteo a partir del próximo lunes. “Lo único que no puede pasar es lo que pasó el 8 de septiembre”, confió anoche un dirigente que entra y sale de Casa Rosada. Ese lunes, tras el durísimo traspié en la provincia de Buenos Aires, el Presidente y su hermana no introdujeron ningún cambio de raíz en el equipo de gestión. Esa decisión elevó la tensión interna hasta un nivel intolerable. A tal punto que el propio Milei reconoció, la última semana, que se aproximan cambios más allá de aquellos funcionarios que dejarán la gestión por cuestiones electorales. Puertas adentro del Gobierno se asegura que más de la mitad del Gabinete podría sufrir modificaciones a partir de la semana próxima.

Entre esas posibles modificaciones, la más relevante está concentrada en cómo será la continuidad del triángulo de hierro, el sistema de toma de decisiones que implementó Milei el año pasado tras la salida de Nicolás Posse y que consolidó la concentración de poder en manos de Milei, su hermana Karina y el consultor Santiago Caputo. Ayer, las especulaciones alrededor del futuro del estratega seguían al tope de las casas de apuestas del sistema político. “No le interesa ningún cargo, hará lo que Javier considere”, hicieron trascender en las últimas horas en el entorno del consultor. La reestructuración del triángulo de hierro seguía anoche guardada bajo siete llaves. También la continuidad de otros funcionarios, por ejemplo Guillermo Francos, o el ministro del Interior, Lisandro Catalán, un protegido del jefe de Gabinete. Hay otros casos, como el del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que ya le confirmó a sus habituales confidentes que buscará nuevos destinos a partir del lunes 27.

En el seno de La Libertad Avanza descuentan que la profundidad de la reorganización del Gobierno no está atada al resultado de este domingo, como así tampoco la necesaria construcción de acuerdos de gobernabilidad con base en el Parlamento. Pero un triunfo puede ser para Milei un punto de partida mucho más auspicioso para la edificación de esos consensos que ahora son monitoreados directamente desde Washington. Fue lo que reclamó, de manera informal, el lobista republicano Barry Bennett en la última incursión que hizo en la Argentina, estas semanas, de la mano de Santiago Caputo. En lo formal, y de manera directa, fue el pedido formulado públicamente por Scott Bessent, el secretario del Tesoro americano, que se convirtió en una pieza clave del rescate financiero a la gestión libertaria por parte de la administración de Donald Trump.

El candidato a diputado por La Libertad Avanza Diego Santilli (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

Ayer, el Gobierno intentó honrar esos reclamos y ensayó un gesto de acercamiento con los bloques aliados en el Congreso. Martín Menem convocó a un encuentro informal de la comisión de Presupuesto y Hacienda con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, y José Rolandi, vicejefe de Gabinete, como invitados especiales. No hubo mayores avances que la concreción de la reunión que volvería a citarse hoy y mañana como antesala de la convocatoria del próximo 4 de noviembre. Los más molestos fueron Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, que se retiraron antes de que finalice la reunión y pidieron por la presencia del ministro Luis Caputo, “Toto”. “El domingo, la clave es leer los resultados por el porcentaje que saque el Gobierno. Eso medirá su capacidad de abrir un diálogo de negociación en serio. Es necesario un cambio de actitud institucional con alianzas más efectivas”, reclamó Pichetto.

Con foco en el Presupuesto, algunos de los bloques aliados quisieron saber además qué va a hacer Milei con el rechazo a los vetos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Finalmente, ambas legislaciones corrieron la misma suerte que la Ley de Emergencia en Discapacidad: fueron promulgadas por el Ejecutivo esta madrugada, pero su aplicación quedó postergada a la espera de la asignación de las partidas.

Tras esto, el Presidente encabezará el último acto de campaña en Córdoba, una provincia clave por su impacto electoral y porque en los últimos años se convirtió en una plaza decisiva para los proyectos de derecha y centro derecha. Milei cerraría la campaña en ese distrito, pero se privilegió Santa Fe, que tendrá este jueves la presencia del mandatario, el Gabinete casi en pleno y los candidatos nacionales.

Cuando el Gobierno definió modificar el cronograma, las encuestas arrojaban, según los estrategas de la campaña, un pronóstico mucha más desalentador que el actual. Al menos así lo confiaron desde La Libertad Avanza. “Se mejoró, y mejoró la imagen de Milei”, se entusiasmaban ayer en despachos oficiales. Por algo, el Gobierno envió este lunes al territorio cordobés a la ministra Patricia Bullrich, hoy viajará el Presidente y el miércoles se prevé la presencia del ministro Caputo que, a pesar del salvataje del Tesoro norteamericano, conserva una buena consideración por parte de un sector del electorado. En Casa Rosada prendían en estas horas velas a la postulación de Natalia de la Sota, que con una buena performance debería restarle votos a la candidatura de Juan Schiaretti, “El Gringo”. Hasta la semana pasada, la postulación del ex gobernador aventajaba con creces a LLA.

En el caso de Santa Fe, el oficialismo nacional decidió mudar hasta allí el cierre de campaña porque en el equipo creen que un buen apuntalamiento en el sprint final podría terminar por beneficiar al partido en el escenario de tercios que se vislumbra, según todas las encuestas.

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo

En el territorio bonaerense, LLA desplegó una estrategia de polarización con el kirchnerismo como única plataforma de campaña para tratar de descontar la diferencia holgadísima de las elecciones provinciales del mes pasado, que fueron el origen de la peor crisis política de la que Milei tenga memoria. Esa derrota precipitó una debacle interna y puso en jaque el programa económico hasta que intervino el Tesoro norteamericano.

Una vez resuelta la renuncia de Espert, LLA recurrió a los servicios de Diego Santilli, “El Colorado”, un dirigente profesional con extensa trayectoria en campañas, un pragmatismo notable y un despliegue mediático superior al de otros dirigentes. El fin de semana sobrevolaba en la campaña libertaria una creciente satisfacción por la performance del candidato, que coqueteó incluso con la posibilidad de raparse la cabellera colorada para imitar la pelada de Espert, que figurará en la boleta este domingo.

Anoche, en el seno de LLA, se hablaba de que se habían descontado algunos puntos en relación con la derrota del 7S, y que esa diferencia podía ser incluso menor a 10. Es uno de los objetivos del diputado del PRO, aportarle al Gobierno la mayor cantidad de votos. No solo para contrarrestar otros distritos, si no para su propio proyecto: integrar el Gabinete.

El Gobierno logró que Santilli se quedara con la cabeza de la lista pero no pudo habilitar la reimpresión de boletas. Este martes, la Cámara Nacional Electoral tenía previsto reunirse y había una creciente expectativa por la resolución en torno la modalidad del recuento de votos, si autoriza o no a realizarse a nivel nacional o por distritos, como reclamó Fuerza Patria, que se presentó con ese sello en 13 provincias. En el peronismo existía anoche un creciente optimismo.

“Nos reclaman todo y es la primera elección nacional en la que competimos con sello propio en todas las provincias”, se molestó ayer un dirigente libertario que talla en la campaña.

Más allá de esa molestia, cuando Milei triunfó en las elecciones de mayo en la casa matriz del PRO, lo último que visualizaba era un escenario pre electoral, en octubre, como el de estos días. Y que tenga que analizar un reseteo integral de su Gabinete y hasta del sistema de toma de decisiones por pedido de Washington, y para tratar de llevar adelantar la batería de reformas que se reclaman desde el círculo rojo local e internacional.

Peor aún: el Presidente no contaba en ese momento con que debía tener que recurrir otra vez a Macri, al que recibió dos veces en menos de una semana. El fin de semana, el ex mandatario viajó a Cumelén, Villa La Angostura, y se distrajo con el golf. No está demasiado metido en la campaña. Quiere esperar al resultado, y a la reacción de Milei del día después. De esa reacción dependa, tal vez, la suerte del Presidente en el segundo tramo de su mandato.