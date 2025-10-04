Política

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

El próximo 26 de octubre los argentinos recurrirán a las urnas para elegir tanto a los nuevos representantes para la Cámara de Diputados como para el Senado. Se votará por primera vez a través de la Boleta Única Papel

Las elecciones legislativas nacionales tendrán
Las elecciones legislativas nacionales tendrán lugar el 26 de octubre (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos de todo el país acudirán a las urnas para elegir a 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales.

La renovación de la Cámara de Diputados abarcará todos los distritos, mientras que la de Senadores se concentrará en siete provincias —Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego—, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La jornada electoral también contempla la renovación parcial de cuerpos legislativos en distintas provincias, así como la elección de intendentes y concejales en aquellos distritos que no desdoblaron su calendario electoral. En situaciones particulares, como en Santiago del Estero, se definirá además el cargo ejecutivo de gobernador.

La implementación de la Boleta Única Papel representa un cambio sustancial en la dinámica de los comicios nacionales, con el propósito declarado de dotar de mayor claridad y uniformidad al proceso electoral.

10:10 hsHoy

Milei mantiene firme su respaldo a Espert, luego de una semana de incertidumbre económica y política

El Presidente tomó la decisión de mantener a su cabeza de la lista en la provincia de Buenos Aires, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico. Cómo continuará la campaña. La cuestión económica y los desafíos en el Congreso

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El mandatario nacional busca mayor
El mandatario nacional busca mayor poder político (Luis ROBAYO / AFP)

Una vez más, el presidente Javier Milei enfrentó una semana de tensiones e incertidumbre tanto en el plano económico como político a menos de un mes de las próximas elecciones nacionales, que culminó con un respaldo a la candidatura de José Luis Espert, cuestionado por sospechas de vínculo con el narcotráfico, luego de una nueva reunión en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en búsqueda de mayor gobernabilidad.

10:10 hsHoy

José Luis Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

En medio de versiones de que podría renunciar a competir, el economista negó esa posibilidad con un mensaje en redes sociales que fue luego compartido por Javier Milei

Javier Milei y José Luis
Javier Milei y José Luis Espert

En medio de versiones de que era inminente que iba a bajar su candidatura a diputado nacional, José Luis Espert negó esa posibilidad y ratificó que competirá: “No me bajo nada“.

10:10 hsHoy

Crecen las especulaciones en Córdoba: la pulseada entre Schiaretti y LLA y la ilusión de De la Sota y Mestre

La lista outsider de Javier Milei aparece al frente en algunos sondeos, pero el peronismo local sostiene que habrá polarización. En la UCR hablan de una estrategia de distracción y crecen los cruces con Natalia de la Sota

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Juan Schiaretti, Gonzalo Roca, Natalia
Juan Schiaretti, Gonzalo Roca, Natalia de la Sota y Ramón Metres, los principales candidatos de Córdoba

Algunas encuestas que circularon en los últimos días sobre la elección en Córdoba generaron sorpresa: Gonzalo Roca, el candidato de La Libertad Avanza, ganaría por una diferencia de 10 puntos por sobre Juan Schiaretti. El escenario coincide con la reciente visita de Javier Milei en la provincia y su estrategia de protagonizar la campaña en todo el país, pero se contradice con la imagen positiva del ex gobernador y los escándalos por denuncias de corrupción y supuestos vínculos con el narcotráfico que padece el oficialismo nacional. ¿Son confiables esos números?

10:10 hsHoy

Caputo llega a Washington y se reúne con Bessent para definir la hoja de ruta del salvataje que le ofreció Trump a Milei

El ministro de Economía y el secretario del Tesoro inician hoy las negociaciones en EEUU para precisar cómo se ejecutaría el swap, el crédito stand-by y el rescate de los bonos frente a una crisis en los mercados financieros

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Scott Bessent, secretario del Tesoro,
Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Luis Caputo, ministro de Economía, durante su último encuentro en el Palacio de Hacienda, (Buenos Aires, Argentina)

(Desde Washington, Estados Unidos) El ministro de Economía, Luis Caputo, se encontrará hoy con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para definir una hoja de ruta que permita activar los distintos recursos técnicos que integran el salvataje financiero ofrecido por Donald Trump a Javier Milei.

10:09 hsHoy

Los distintos caminos de Kicillof y CFK: desde Provincias Unidas a los límites del proyecto anti Milei

Toma forma la reconfiguración del PJ. El Gobernador y su espacio mantienen líneas de comunicación abiertas con los gobernadores. El rol que quiere jugar el peronismo federal y las condiciones en las negociaciones subterráneas

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

El peronismo ingresó en una
El peronismo ingresó en una etapa de reconfiguración. Negociaciones abiertas con los gobernadores y límites para la construcción política de cara al 2027

El peronismo ya piensa en las elecciones del 2027. Especialmente en la construcción de un proyecto nacional que confronte con Javier Milei. Por eso muchos de los movimientos actuales no solo están ligados a la elección de 26 de octubre, sino también al camino a recorrer a partir de ese domingo a la noche, cuando los resultados electorales terminen de darle claridad al mapa nacional.

10:09 hsHoy

El Tesoro de Estados Unidos y el FMI ya están dialogando sobre las opciones de ayuda financiera que tienen para Argentina

Las negociaciones giran en torno a un paquete de asistencia que rondaría los USD 20.000 millones, aunque aún resta definir cómo se implementará y las posibles condiciones

La directora gerente del Fondo
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva (Reuters)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, compartió en su cuenta de X una publicación que atañe a la Argentina. La referente del organismo contó que mantuvo una conversación con el Secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante la cual se discutieron las opciones de asistencia financiera para el país.

10:09 hsHoy

Milei volvió a reunirse con Macri: estuvo Karina y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

El Presidente y el líder del PRO se reunieron bajo reserva en Olivos, pero esta vez, además de Guillermo Francos, estuvo la secretaria general de la Presidencia, que había mantenido un largo y silencioso enfrentamiento con el ex mandatario

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Mauricio Macri entrando a la
Mauricio Macri entrando a la Quinta de Olivos (RS Fotos)

Tras el encuentro en Olivos el domingo, Javier Milei volvió a recibir a Mauricio Macri en el mismo lugar y nuevamente acompañado por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aunque esta vez, sumó al cónclave la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se reencontró con el ex mandatario después de una larga guerra fría.

