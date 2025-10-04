Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

Las elecciones legislativas nacionales tendrán lugar el 26 de octubre (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos de todo el país acudirán a las urnas para elegir a 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales.

La renovación de la Cámara de Diputados abarcará todos los distritos, mientras que la de Senadores se concentrará en siete provincias —Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego—, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La jornada electoral también contempla la renovación parcial de cuerpos legislativos en distintas provincias, así como la elección de intendentes y concejales en aquellos distritos que no desdoblaron su calendario electoral. En situaciones particulares, como en Santiago del Estero, se definirá además el cargo ejecutivo de gobernador.

La implementación de la Boleta Única Papel representa un cambio sustancial en la dinámica de los comicios nacionales, con el propósito declarado de dotar de mayor claridad y uniformidad al proceso electoral.