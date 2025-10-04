Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos de todo el país acudirán a las urnas para elegir a 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales.
La renovación de la Cámara de Diputados abarcará todos los distritos, mientras que la de Senadores se concentrará en siete provincias —Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego—, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La jornada electoral también contempla la renovación parcial de cuerpos legislativos en distintas provincias, así como la elección de intendentes y concejales en aquellos distritos que no desdoblaron su calendario electoral. En situaciones particulares, como en Santiago del Estero, se definirá además el cargo ejecutivo de gobernador.
La implementación de la Boleta Única Papel representa un cambio sustancial en la dinámica de los comicios nacionales, con el propósito declarado de dotar de mayor claridad y uniformidad al proceso electoral.
Una vez más, el presidente Javier Milei enfrentó una semana de tensiones e incertidumbre tanto en el plano económico como político a menos de un mes de las próximas elecciones nacionales, que culminó con un respaldo a la candidatura de José Luis Espert, cuestionado por sospechas de vínculo con el narcotráfico, luego de una nueva reunión en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en búsqueda de mayor gobernabilidad.
En medio de versiones de que era inminente que iba a bajar su candidatura a diputado nacional, José Luis Espert negó esa posibilidad y ratificó que competirá: “No me bajo nada“.
Algunas encuestas que circularon en los últimos días sobre la elección en Córdoba generaron sorpresa: Gonzalo Roca, el candidato de La Libertad Avanza, ganaría por una diferencia de 10 puntos por sobre Juan Schiaretti. El escenario coincide con la reciente visita de Javier Milei en la provincia y su estrategia de protagonizar la campaña en todo el país, pero se contradice con la imagen positiva del ex gobernador y los escándalos por denuncias de corrupción y supuestos vínculos con el narcotráfico que padece el oficialismo nacional. ¿Son confiables esos números?
(Desde Washington, Estados Unidos) El ministro de Economía, Luis Caputo, se encontrará hoy con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para definir una hoja de ruta que permita activar los distintos recursos técnicos que integran el salvataje financiero ofrecido por Donald Trump a Javier Milei.
El peronismo ya piensa en las elecciones del 2027. Especialmente en la construcción de un proyecto nacional que confronte con Javier Milei. Por eso muchos de los movimientos actuales no solo están ligados a la elección de 26 de octubre, sino también al camino a recorrer a partir de ese domingo a la noche, cuando los resultados electorales terminen de darle claridad al mapa nacional.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, compartió en su cuenta de X una publicación que atañe a la Argentina. La referente del organismo contó que mantuvo una conversación con el Secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante la cual se discutieron las opciones de asistencia financiera para el país.
Tras el encuentro en Olivos el domingo, Javier Milei volvió a recibir a Mauricio Macri en el mismo lugar y nuevamente acompañado por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aunque esta vez, sumó al cónclave la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se reencontró con el ex mandatario después de una larga guerra fría.