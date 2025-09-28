Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El próximo mes, la ciudadanía elegirá a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados y la de Senadores, quienes asumirán sus cargos a partir del 10 de diciembre

El próximo 23 de octubre, la ciudadanía argentina renovará a gran parte de su cuerpo legislativo (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Argentina se encuentra en pleno proceso electoral. Luego de las elecciones celebradas en la provincia de Buenos Aires, el foco nacional se traslada a los comicios legislativos del 26 de octubre de 2025. En esa jornada se definirá la composición de la Cámara de Diputados y el Senado, conforme a lo dispuesto en la Constitución sobre la renovación y representación federal en el Congreso.

Ese día, la ciudadanía elegirá a los nuevos integrantes del Parlamento nacional: se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados, que constituyen la mitad de sus miembros, y 24 puestos en el Senado, correspondientes a un tercio de ese cuerpo.

10:07 hsHoy

El desafío político de Milei: reactivar la campaña mientras busca los consensos que le pidió EEUU

El Gobierno intentará equilibrar las arremetidas contra el kirchnerismo y la “tercera vía” de Provincias Unidas, con las conversaciones para evitar nuevos reveses en el Congreso. En la Casa Rosada ven difícil la tarea, pero apostarán a mostrar diálogo

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

La mesa política que organizó Javier Milei

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales Javier Milei reactiva desde mañana con un desafío extra la campaña electoral que suspendió por su viaje en busca de apoyo político y financiero a Nueva York. No sólo deberá convencer a los votantes de que renueven su apoyo al Gobierno a pesar del ajuste; al mismo tiempo, deberá buscar los consensos en pos de la gobernabilidad que le pidió Estados Unidos. Esto, a pesar de que el estilo del Presidente se basa en el cariz confrontativo y de que la presente campaña, en la línea de 2023, se diseñó en torno al choque.

10:07 hsHoy

Milei, de la épica a la súplica

El Gobierno modera expectativas electorales: pasa de “pintar el país de violeta” a enfocarse en conseguir un tercio de bancas. Trump salvó a los libertarios pero pone condiciones. China, go home

Jesica Bossi

Por Jesica Bossi

Javier Milei en Córdoba

“Vamos que se puede”. “A no aflojar”. “Que el esfuerzo valga la pena”. La nueva invocación discursiva de Javier Milei deja a un lado la épica triunfalista y suena más a imploración, un llamado a extender por un tiempo el sacrificio, en medio de un clima de agotamiento general. Es una reversión de la campaña de Mauricio Macri tras la derrota en las primarias de 2019, con la enorme diferencia de que entonces se disputaba una elección presidencial y tenía una ventana de tiempo de dos meses para el last dance de intentar mejorar las condiciones materiales.

10:07 hsHoy

Círculo rojo: Milei busca una nueva épica, malos pronósticos en el Congreso y reclamos urgentes de las provincias y el PRO

Tras el respaldo de Trump, el Gobierno retoma la campaña. El recuerdo de Todman. El dilema de “Toto” Caputo. Otra vez la coparticipación de CABA. El peronismo quiere ser federal. La comisión $LIBRA. Macri y los gobernadores esperan gestos en el Presupuesto

Federico Mayol

Por Federico Mayol

Javier Milei y el Secretario del Tesoro Scott Bessent

“Por suerte apareció (Scott) Bessent, nuestro Terence Todman”, resalta un funcionario de gobierno y suelta una carcajada. El viernes, un cortocircuito imprevisto provocó un principio de incendio en el primer piso de la Casa Rosada, los bomberos actuaron con rapidez y tomaron control de la situación. Hubo algunos momentos de zozobra, incluso hubo que evacuar oficinas del ala que ocupa el asesor Santiago Caputo, que se había reunido minutos antes con Cristian Ritondo, pero nada comparado con el fuego que una semana atrás amenazó seriamente al proyecto libertario hasta que apareció otro bombero, el secretario del Tesoro. En el Gobierno volvieron a respirar, al menos de manera parcial. Dos viernes atrás, los ánimos eran propios de un funeral. “Estábamos muertos: no había nada que nos pudiera salvar”, reconoció un asesor presidencial muchísimo más aliviado después de que Bessent anunciara en sus redes el apoyo contundente de la administración republicana a Javier Milei y la confirmación posterior de ayuda financiera para rescatar al gobierno de una tragedia que, en la previa de las elecciones, hubiera tenido consecuencias indecibles.

10:07 hsHoy

A la par de la campaña, Kicillof inició negociaciones para aprobar el Presupuesto antes de diciembre

Esta semana hubo llamados y reuniones informales para avanzar antes del recambio legislativo. Hay un pedido de endeudamiento flotando en el Senado y en la Legislatura esperan que gire el Presupuesto a mediados de octubre

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Kicillof explora negociaciones para aprobar el Presupuesto antes del recambio (aglaplata)

En medio de la campaña hacia la elección legislativa del próximo 26 de octubre; el gobierno de Axel Kicillof, define por estos días una hoja de ruta que requiere del acuerdo legislativo con los bloques de la oposición. Ese menú es para discutir el Presupuesto del año que viene, además de la Ley Fiscal Impositiva para el próximo período y el proyecto de ley aún no presentado, pero anunciado por el gobernador, por el cual la provincia estaría facultada para intervenir sobre las obras no finalizadas por el gobierno nacional.

10:07 hsHoy

Las proyecciones de Patricia Bullrich en CABA y la preocupación por López Murphy

La Ministra de Seguridad, que encabeza la campaña porteña del frente LLA, comenzó hace varios días un operativo para seducir al votante del PRO. El pedido en la intimidad de Olivos y una advertencia sobre el exministro de Economía

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Javier Milei y Patricia Bullrich, en Córdoba (REUTERS/Leandro Gomez)

Patricia Bullrich transita los últimos días de septiembre con varios frentes abiertos. La investigación tras el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena, en Florencio Varela, la ocupa en su rol de Ministra de Seguridad, mientras que la etiqueta de candidata a senadora en CABA la obliga a encabezar una campaña en la cual el frente LLA necesita, como mínimo, revalidar en octubre la performance electoral que tuvo en los comicios locales de mayo.

