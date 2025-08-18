Política

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: para Diego Santilli “el gobierno va a arrasar en octubre”

Este domingo, los principales partidos políticos terminaron de inscribir a sus postulantes para el 26 de octubre, donde se renuevan senadores y diputados nacionales

El cierre de listas dejó todo tipo de novedades, sorpresas y candidaturas que generaron revuelo. Un rápido análisis refleja que La Libertad Avanza ratificó a Karina Milei como la principal referente del oficialismo. En tanto el peronismo privilegió la unidad como estrategia para evitar la fragmentación.

12:29 hsHoy

Durísima frase de José Luis Espert contra la lista de candidatos del kirchnerismo: “Son todos la misma mierda con distinto olor”

El candidato de La Libertad Avanza arremetió sin contemplaciones contra el espacio que lidera Cristina Kirchner. “Es importantísimo que en las dos elecciones que se vienen triunfen las ideas de la libertad para empezar a sacar a la maldición infecta de la provincia de Buenos Aires”, remató

"Son todos la misma mierda con distinto olor", dijo José Luis Espert al analizar la lista de candidatos que presentó el kirchnerismo

Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, Unión por la Patria, Frente para la Victoria... Esa lista representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”. Así sintetizó José Luis Espert su visión sobre la oferta electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

12:09 hsHoy

Diego Santilli: “Estoy convencido de que el gobierno va a arrasar en octubre”

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que el oficialismo tendrá un triunfo contundente en octubre. “Va a arrasar en octubre y va a ganar bien”, dijo al ser entrevistado en Radio Rivadavia.

Santilli remarcó que en esta elección se define el modelo de país y trazó una fuerte diferenciación con el pasado reciente: “Si queremos volver a la inflación que nos destruyó, a la pobreza galopante y a los piqueteros condicionando la vida cotidiana, ya sabemos lo que eso significa. Lo que proponemos es continuar hacia un modelo de estabilidad, con inflación en descenso y sectores económicos que vuelven a recuperar vigor. Falta mucho, pero vamos en esa dirección”, señaló.

En cuanto a sus propuestas, el dirigente bonaerense puso el acento en la necesidad de avanzar con reformas laborales, impositivas y judiciales. Destacó la importancia de cubrir las vacantes en la Justicia y de garantizar que no haya intromisión política en el Poder Judicial.

Además, subrayó que el Congreso será clave para consolidar los cambios iniciados por el Ejecutivo. “La presión fiscal es asfixiante y necesitamos que el país haga pie para crecer. Para lograrlo hacen falta diputados y senadores comprometidos. Por eso esta elección es fundamental”, concluyó.

11:39 hsHoy

Ricardo López Murphy: “No hay dos oportunidades para los corruptos”

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, reafirmó su compromiso con la defensa de la República y la lucha contra la corrupción.

No hay dos oportunidades para los corruptos”, remarcó al ser entrevistado en Radio Rivadavia y recordar su participación en denuncias de alto impacto en la política nacional. Además, advirtió sobre la amenaza de redes criminales internacionales vinculadas al narcotráfico y regímenes autoritarios.

López Murphy cuestionó el actual sistema impositivo y laboral, al que calificó de “antipyme”, y destacó la urgencia de una reforma estructural que fomente el empleo formal. También remarcó la necesidad de un presupuesto ordenado que asegure el buen funcionamiento del Estado y abogó por garantizar el acceso universal a la educación y la salud. “El país necesita reglas claras, estabilidad y un plan financiero transparente”, expresó.

11:13 hsHoy

El cierre de listas del PRO: las razones de Macri para subordinarse a LLA y la necesidad de refundarse para 2027

"Los libertarios conducen, el resto acompaña". La definición de los nombres y la estrategia electoral para las elecciones de octubre desnudó la realidad del macrismo, que atraviesa un proceso de repliegue político inédito en su historia

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

El ex presidente Mauricio Macri
El ex presidente Mauricio Macri

Dos meses atrás, Mauricio Macri reunió a los principales dirigentes del PRO en la sede de la calle Balcarce. Su exposición en aquel momento fue breve. Les dijo que trabajen con libertad de acción para cerrar los acuerdos electorales que consideren, pero “con dignidad”. También les pidió que hagan “la mejor peor elección posible”. Hoy finaliza ese proceso, que desnudó un estado de descomposición política del partido amarillo que se traduce en la desaparición nacional, con excepción de tres provincias, del nombre, la marca y la simbología de la campaña que se aproxima, sobre todo por las condiciones leoninas que aceptó para cerrar una alianza con La Libertad Avanza en 12 provincias.

11:12 hsHoy

Así quedaron las listas de candidatos de La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones nacionales 2025

En más de 10 provincias, los libertarios y el macrismo unieron fuerzas. Estos son los elegidos para las elecciones legislativas a nivel nacional

Así quedaron las listas de
Así quedaron las listas de candidatos de La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones nacionales 2025

Este domingo terminó el plazo para presentar a los candidatos de cara a las elecciones de octubre y el mapa nacional quedó definido. Tras semanas de negociaciones, La Libertad Avanza y el PRO llegaron a un acuerdo e irán juntos en más de 10 provincias.

11:11 hsHoy

Así quedaron las listas de candidatos de Fuerza Patria para las elecciones nacionales 2025 en todas las provincias

El espacio peronista confirmó sus postulaciones para diputados y senadores nacionales con figuras que van desde referentes sindicales y académicos hasta exgobernadores

Fuerza Patria presentó sus listas
Fuerza Patria presentó sus listas legislativas para las elecciones nacionales del 26 de octubre en dieciséis distritos

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

11:05 hsHoy

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Figuras populares de la televisión, las redes y el deporte dieron un volantazo y buscarán convertirse en diputados en los próximos comicios

Iván Basso

Por Iván Basso

Virginia Gallardo, Karen Reichhart, Turco
Virginia Gallardo, Karen Reichhart, Turco García y Jorge Porcel Junior, los “candidatos famosos” de las elecciones 2025 (Instagram)

No es la primera vez que celebridades argentinas dan el salto a la política y se animan a probar suerte en las urnas. Elegidos por la gente en sus obras de teatro, en los programas de televisión en los que participan o en sus redes, las elecciones 2025 presentaron a una nueva camada de advenedizos que buscan seducir al votante que podría convertirlos en diputados o senadores.

