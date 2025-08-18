Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: para Diego Santilli “el gobierno va a arrasar en octubre”

“ Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, Unión por la Patria, Frente para la Victoria... Esa lista representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires ”. Así sintetizó José Luis Espert su visión sobre la oferta electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

12:09 hs

Diego Santilli: “Estoy convencido de que el gobierno va a arrasar en octubre”

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que el oficialismo tendrá un triunfo contundente en octubre. “Va a arrasar en octubre y va a ganar bien”, dijo al ser entrevistado en Radio Rivadavia.

Santilli remarcó que en esta elección se define el modelo de país y trazó una fuerte diferenciación con el pasado reciente: “Si queremos volver a la inflación que nos destruyó, a la pobreza galopante y a los piqueteros condicionando la vida cotidiana, ya sabemos lo que eso significa. Lo que proponemos es continuar hacia un modelo de estabilidad, con inflación en descenso y sectores económicos que vuelven a recuperar vigor. Falta mucho, pero vamos en esa dirección”, señaló.

En cuanto a sus propuestas, el dirigente bonaerense puso el acento en la necesidad de avanzar con reformas laborales, impositivas y judiciales. Destacó la importancia de cubrir las vacantes en la Justicia y de garantizar que no haya intromisión política en el Poder Judicial.