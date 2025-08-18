Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: para Diego Santilli “el gobierno va a arrasar en octubre”

El cierre de listas dejó todo tipo de novedades, sorpresas y candidaturas que generaron revuelo. Un rápido análisis refleja que La Libertad Avanza ratificó a Karina Milei como la principal referente del oficialismo. En tanto el peronismo privilegió la unidad como estrategia para evitar la fragmentación.
“Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, Unión por la Patria, Frente para la Victoria... Esa lista representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”. Así sintetizó José Luis Espert su visión sobre la oferta electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.
El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que el oficialismo tendrá un triunfo contundente en octubre. “Va a arrasar en octubre y va a ganar bien”, dijo al ser entrevistado en Radio Rivadavia.
Santilli remarcó que en esta elección se define el modelo de país y trazó una fuerte diferenciación con el pasado reciente: “Si queremos volver a la inflación que nos destruyó, a la pobreza galopante y a los piqueteros condicionando la vida cotidiana, ya sabemos lo que eso significa. Lo que proponemos es continuar hacia un modelo de estabilidad, con inflación en descenso y sectores económicos que vuelven a recuperar vigor. Falta mucho, pero vamos en esa dirección”, señaló.
En cuanto a sus propuestas, el dirigente bonaerense puso el acento en la necesidad de avanzar con reformas laborales, impositivas y judiciales. Destacó la importancia de cubrir las vacantes en la Justicia y de garantizar que no haya intromisión política en el Poder Judicial.
Además, subrayó que el Congreso será clave para consolidar los cambios iniciados por el Ejecutivo. “La presión fiscal es asfixiante y necesitamos que el país haga pie para crecer. Para lograrlo hacen falta diputados y senadores comprometidos. Por eso esta elección es fundamental”, concluyó.
El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, reafirmó su compromiso con la defensa de la República y la lucha contra la corrupción.
“No hay dos oportunidades para los corruptos”, remarcó al ser entrevistado en Radio Rivadavia y recordar su participación en denuncias de alto impacto en la política nacional. Además, advirtió sobre la amenaza de redes criminales internacionales vinculadas al narcotráfico y regímenes autoritarios.
López Murphy cuestionó el actual sistema impositivo y laboral, al que calificó de “antipyme”, y destacó la urgencia de una reforma estructural que fomente el empleo formal. También remarcó la necesidad de un presupuesto ordenado que asegure el buen funcionamiento del Estado y abogó por garantizar el acceso universal a la educación y la salud. “El país necesita reglas claras, estabilidad y un plan financiero transparente”, expresó.
Dos meses atrás, Mauricio Macri reunió a los principales dirigentes del PRO en la sede de la calle Balcarce. Su exposición en aquel momento fue breve. Les dijo que trabajen con libertad de acción para cerrar los acuerdos electorales que consideren, pero “con dignidad”. También les pidió que hagan “la mejor peor elección posible”. Hoy finaliza ese proceso, que desnudó un estado de descomposición política del partido amarillo que se traduce en la desaparición nacional, con excepción de tres provincias, del nombre, la marca y la simbología de la campaña que se aproxima, sobre todo por las condiciones leoninas que aceptó para cerrar una alianza con La Libertad Avanza en 12 provincias.
Este domingo terminó el plazo para presentar a los candidatos de cara a las elecciones de octubre y el mapa nacional quedó definido. Tras semanas de negociaciones, La Libertad Avanza y el PRO llegaron a un acuerdo e irán juntos en más de 10 provincias.
El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
No es la primera vez que celebridades argentinas dan el salto a la política y se animan a probar suerte en las urnas. Elegidos por la gente en sus obras de teatro, en los programas de televisión en los que participan o en sus redes, las elecciones 2025 presentaron a una nueva camada de advenedizos que buscan seducir al votante que podría convertirlos en diputados o senadores.