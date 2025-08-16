Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: todos los candidatos confirmados, minuto a minuto

Este domingo vence el plazo para presentar las listas de candidatos que competirán por las bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. La Libertad Avanza ya definió a José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el territorio porteño. En el Frente Patria se espera que las determinaciones se tomen mañana, al filo del cierre.
Por la avenida del medio, el flamante frente de los gobernadores Provincias Unidas, apostarán a Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y suenan Facundo Manes y Martín Lousteau en CABA. Juan Schiaretti será el candidato de Córdoba y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) apostará por su vice, Gisela Scaglia.
El diputado nacional Pablo Cervi anunció que será candidato a senador por Neuquén en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la lista de La Libertad Avanza que encabeza junto a Nadia Márquez y bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.
“Un paso más para defender la libertad y el futuro de Neuquén y el país. Soy candidato a Senador Nacional por Neuquén, junto a Nadia Márquez en la lista de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei. Nos une la convicción de seguir construyendo un país próspero, libre y ordenado”, expresó Cervi en un posteo en sus redes sociales.
El legislador agregó que “es el momento de poner el hombro, de trabajar juntos y de defender los cambios que empezamos”, y remarcó que desde el Congreso buscará “proteger la libertad, blindar el esfuerzo de todos los argentinos y llevar adelante las reformas que necesitamos para construir una Argentina que crezca, produzca y genere oportunidades”.
La provincia de Neuquén irá a las urnas el 26 de octubre con más de 560.000 electores habilitados para decidir qué candidatos ocuparán las seis bancas que renovará el distrito en el Congreso de la Nación, con tres senadores y tres diputados. El gobernador, Rolando Figueroa, es la figura central de la disputa, ya que no cuenta con legisladores nacionales propios y lograrlos es su objetivo principal. Enfrente están La Libertad Avanza, que crece sin pausa, y la alianza kirchnerista Fuerza Patria, que, para variar, tiene una interna feroz.
La candidatura de Florencio Randazzo como cabeza de lista de Provincias Unidas en territorio bonaerense generó tanta resistencia en un sector de la UCR que el sello del partido centenario podría quedar afuera de la alianza. De confirmarse, sería la primera vez desde el regreso de la democracia que no participa electoralmente en la provincia. Para sumar más complicaciones, el armado porteño —que baraja como posibles postulantes a Martín Lousteau y Facundo Manes en Ciudadanos Unidos— enfrenta dificultades para ampliar su base. En las próximas horas, el GEN anunciaría su retiro y evalúa competir por separado.
Tras haber conseguido constituir al partido en todo el país, Karina Milei buscará en las próximas elecciones que La Libertad Avanza tenga un buen desempeño en la mayor cantidad de lugares posibles, para de esa forma fortalecer el bloque en el Congreso.
A nivel nacional el peronismo intenta ordenarse de la mejor manera posible para poder enfrentar una batalla de la que, a priori, será extremadamente difíicil salir ganador. Por las arterias justicialistas corre la idea de que La Libertad Avanza (LLA) hará una buena elección en la mayoría de las provincias y que, probablemente, se quede con el triunfo en muchas de ellas.
A pesar de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya confirmó su postulación como senadora nacional, La Libertad Avanza se encuentra definiendo cómo estarán compuestas sus listas de legisladores en distintos puntos del país. El poroteo y el filtro de los diferentes posibles postulantes no es una excepción en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ponen en disputa 13 bancas a diputados y tres a senadores; lo que la configura como uno de los distritos de mayor importancia para estas elecciones.