Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: todos los candidatos confirmados, minuto a minuto

Patricia Bullrich firmó como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Este domingo vence el plazo para presentar las listas de candidatos que competirán por las bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. La Libertad Avanza ya definió a José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el territorio porteño. En el Frente Patria se espera que las determinaciones se tomen mañana, al filo del cierre.

Por la avenida del medio, el flamante frente de los gobernadores Provincias Unidas, apostarán a Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y suenan Facundo Manes y Martín Lousteau en CABA. Juan Schiaretti será el candidato de Córdoba y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) apostará por su vice, Gisela Scaglia.