Política

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: todos los candidatos confirmados, minuto a minuto

El domingo vence el plazo para presentar las nóminas que competirán en las próximas elecciones del 26 de octubre. Los principales nombres y alianzas

Patricia Bullrich firmó como candidata
Patricia Bullrich firmó como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Este domingo vence el plazo para presentar las listas de candidatos que competirán por las bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. La Libertad Avanza ya definió a José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el territorio porteño. En el Frente Patria se espera que las determinaciones se tomen mañana, al filo del cierre.

Por la avenida del medio, el flamante frente de los gobernadores Provincias Unidas, apostarán a Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y suenan Facundo Manes y Martín Lousteau en CABA. Juan Schiaretti será el candidato de Córdoba y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) apostará por su vice, Gisela Scaglia.

10:48 hsHoy

Pablo Cervi confirmó su candidatura a senador por Neuquén con La Libertad Avanza

Pablo Cervi anunció su candidatura
Pablo Cervi anunció su candidatura a senador por La Libertad Avanza en Neuquén

El diputado nacional Pablo Cervi anunció que será candidato a senador por Neuquén en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la lista de La Libertad Avanza que encabeza junto a Nadia Márquez y bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

“Un paso más para defender la libertad y el futuro de Neuquén y el país. Soy candidato a Senador Nacional por Neuquén, junto a Nadia Márquez en la lista de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei. Nos une la convicción de seguir construyendo un país próspero, libre y ordenado”, expresó Cervi en un posteo en sus redes sociales.

El legislador agregó que “es el momento de poner el hombro, de trabajar juntos y de defender los cambios que empezamos”, y remarcó que desde el Congreso buscará “proteger la libertad, blindar el esfuerzo de todos los argentinos y llevar adelante las reformas que necesitamos para construir una Argentina que crezca, produzca y genere oportunidades”.

09:47 hsHoy

Neuquén: Figueroa, con el PRO entre sus aliados, pulsea de frente con Milei y busca aprovechar la feroz interna del PJ

El gobernador consolida su poder en la tierra petrolera. Desafía al gobierno nacional y le arrojó el guante a LLA para polarizar, con el peronismo como un conflictuado rival que a poco de presentar Fuerza Patria Unida se derrumbó

Francisco Poppe

Por Francisco Poppe

Rolando Figueroa arma sus listas
Rolando Figueroa arma sus listas pensando en colocar a sus primeros representantes en el Congreso de la Nación

La provincia de Neuquén irá a las urnas el 26 de octubre con más de 560.000 electores habilitados para decidir qué candidatos ocuparán las seis bancas que renovará el distrito en el Congreso de la Nación, con tres senadores y tres diputados. El gobernador, Rolando Figueroa, es la figura central de la disputa, ya que no cuenta con legisladores nacionales propios y lograrlos es su objetivo principal. Enfrente están La Libertad Avanza, que crece sin pausa, y la alianza kirchnerista Fuerza Patria, que, para variar, tiene una interna feroz.

Leer la nota completa
09:46 hsHoy

Escala el conflicto en PBA por la candidatura de Randazzo y la UCR podría quedar afuera de Provincias Unidas

Los intendentes del partido centenario se niegan a militar la boleta encabezada por un peronista. Hay ruido en Ciudadanos Unidos y el GEN amenazada con irse del frente

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Los intendentes radicales se rechazan
Los intendentes radicales se rechazan la candidatura de Florencio Randazzo. Facundo Manes y Martín Lousteau buscan sumar espacios en CABA pero fracasaron las últimas negociaciones

La candidatura de Florencio Randazzo como cabeza de lista de Provincias Unidas en territorio bonaerense generó tanta resistencia en un sector de la UCR que el sello del partido centenario podría quedar afuera de la alianza. De confirmarse, sería la primera vez desde el regreso de la democracia que no participa electoralmente en la provincia. Para sumar más complicaciones, el armado porteño —que baraja como posibles postulantes a Martín Lousteau y Facundo Manes en Ciudadanos Unidos— enfrenta dificultades para ampliar su base. En las próximas horas, el GEN anunciaría su retiro y evalúa competir por separado.

Leer la nota completa
09:46 hsHoy

La Libertad Avanza se prepara para competir en el interior: cómo está el armado en las principales provincias

Además de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el oficialismo busca tener buenos resultados en varios distritos para fortalecer a su bloque en el Congreso

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Martín Menem y Karina Milei,
Martín Menem y Karina Milei, autoridades del partido

Tras haber conseguido constituir al partido en todo el país, Karina Milei buscará en las próximas elecciones que La Libertad Avanza tenga un buen desempeño en la mayor cantidad de lugares posibles, para de esa forma fortalecer el bloque en el Congreso.

Leer la nota completa
09:44 hsHoy

El peronismo define sus candidatos en un clima de disputa, acusaciones cruzadas y amenazas de ruptura

La falta de una conducción nacional abrió un sinfín de discusiones horizontales. En al menos cinco provincias la oposición irá dividida. La incógnita sobre la principal candidatura bonaerense

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

El peronismo tratará de cerrar
El peronismo tratará de cerrar las listas con la mayor unidad posible en un clima de máxima tensión

A nivel nacional el peronismo intenta ordenarse de la mejor manera posible para poder enfrentar una batalla de la que, a priori, será extremadamente difíicil salir ganador. Por las arterias justicialistas corre la idea de que La Libertad Avanza (LLA) hará una buena elección en la mayoría de las provincias y que, probablemente, se quede con el triunfo en muchas de ellas.

Leer la nota completa
09:42 hsHoy

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

Patricia Bullrich fue la primera postulante oficializada para el Senado. Otros aparecen prácticamente como un hecho. Incógnita por quién será la candidata mujer impulsada por Mauricio Macri

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier y Karina Milei, armadora
Javier y Karina Milei, armadora en todo el territorio nacional (REUTERS)

A pesar de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya confirmó su postulación como senadora nacional, La Libertad Avanza se encuentra definiendo cómo estarán compuestas sus listas de legisladores en distintos puntos del país. El poroteo y el filtro de los diferentes posibles postulantes no es una excepción en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ponen en disputa 13 bancas a diputados y tres a senadores; lo que la configura como uno de los distritos de mayor importancia para estas elecciones.

Leer la nota completa

Últimas noticias

Cómo quedó la lista completa del frente La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Buenos Aires 2025

El frente oficializó sus candidatos para diputados y senadores en las ocho secciones electorales de Buenos Aires, en una votación clave que definirá el equilibrio de poder en la legislatura provincial

Cómo quedó la lista completa

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre en todo el país

Se definirán la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, con la novedad de la Boleta Única de Papel y provincias que suman cargos locales al mismo proceso electoral

Elecciones 2025: qué se vota

La campaña domina cada paso del Gobierno: el papel de Milei, la apuesta bonaerense y la movida financiera

El Presidente se expone como principal pieza en la pelea bonaerense, con previsible discurso para polarizar con el kirchnerismo. Y las medidas a la carrera para contener el dólar suman otro dato fuerte. La economía y no sólo la política, definitivamente en modo electoral

La campaña domina cada paso

Neuquén: Figueroa, con el PRO entre sus aliados, pulsea de frente con Milei y busca aprovechar la feroz interna del PJ

El gobernador consolida su poder en la tierra petrolera. Desafía al gobierno nacional y le arrojó el guante a LLA para polarizar, con el peronismo como un conflictuado rival que a poco de presentar Fuerza Patria Unida se derrumbó

Neuquén: Figueroa, con el PRO

El espacio Provincias Unidas y la postura de los gobernadores generaron división y desconcierto en Diputados

Crece la desconfianza entre los legisladores por la falta de cohesión y dirección en aquellos que responden a los mandatarios provinciales. La disciplina partidaria versus los intereses propios

El espacio Provincias Unidas y

