Para Guillermo Francos, la salida del conflicto entre Javier Milei y Victoria Villarruel requiere “más solidaridad” de la vicepresidenta

Guillermo Francos le sugirió "más solidaridad" con el Gobierno a Victoria Villarruel, ante la crisis política en curso

La interna política entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei sigue abierta, sin expectativa de un pronto cierre. Desde la Casa Rosada, responsabilizaron a la abogada por el distanciamiento en la cúpula del Poder Ejecutivo, y sugirieron que cualquier salida dependerá de sus gestos políticos.

“Si se puede modificar esa situación de tensión, depende de que la vicepresidente se muestre más solidaria” con las decisiones del Ejecutivo, consideró hoy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante una posible recomposición política en el binomio libertario.

El ministro coordinador descartó de plano que exista una crisis institucional en el Gobierno, a pesar de las crecientes diferencias al más alto nivel de la administración; sin embargo, volvió a reconocer que “hay una crisis política por esas diferencias entre la Vicepresidenta y el Presidente, nada más”. “Siempre hay posibilidades para un encuentro”, alentó, en declaraciones a radio Mitre.

En las últimas semanas, el presidente Milei consideró un acto de “traición” la actuación de Villarruel en la sesión del Senado del 8 de julio, en la que se habilitó el tratamiento de un paquete de proyectos impulsados por la oposición, entre ellos, la aprobación de un aumento para las jubilaciones, y la emergencia en discapacidad. Francos tomó distancia de ese calificativo y matizó el tono presidencial, al señalar que Milei “en particular siente como una defraudación con la vice, por algunas actitudes”.

Las críticas hacia Villarruel se multiplicaron tras esa sesión, tanto en redes sociales como desde sectores del propio Gobierno. El jefe de Gabinete insistió que todo escaló porque “en la famosa sesión del Senado, del Presidente y la propia ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) entendían que se debía hacer de una manera diferente y no haber habilitado la sesión".

Javier Milei y Victoria Villarruel, en una ceremonia en honor a policías caídos. Foto: AP

Por su lado, Villarruel contestó a los reproches al argumentar que “si hay equilibrio” en la política económica, "asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible". “El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, escribió la funcionaria desde su cuenta personal de Instagram, en respuesta a un comentario que la acusaba de querer romper el equilibrio fiscal. “Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, agregó con dureza, en otra interacción.

Con la nueva escalada de críticas cruzadas, Francos también evaluó los motivos que alimentaron el malestar de la vicepresidenta, que terminaron de estallar y exponerse este mes. “Puede ser que la Vicepresidenta se haya molestado porque no le dieron la posibilidad de coordinar a los funcionarios a cargo de áreas de su interés”, admitió.

De acuerdo a su análisis, la génesis de los desacuerdos se encuentra en la evolución del esquema de poder en el proceso electoral de 2023, hasta la gestión de gobierno ya en funciones. “Durante la campaña el Presidente le había encargado el tema de seguridad y Fuerzas Armadas, pero eso fue en campaña. Después las circunstancias políticas hicieron que el Presidente tuviera que hacer un acuerdo con la candidata del PRO (Bullrich) y Luis Petri”, explicó.

La relación entre el presidente y su vice es cada vez más distante. Foto: Jaime Olivos

En ese marco, y frente a una nueva campaña electoral, las dificultades del gobierno libertario para sostener la gobernabilidad se vieron profundizadas por la conflictividad al interior de la cúpula gubernamental entre las distintas corrientes del oficialismo. La puja por los espacios de decisión y representación cobra relevancia a la hora de comprender la fallida resolución de las disputas en la toma de decisiones desde lo más alto de La Libertad Avanza (LLA).

Aquellas cuentas pendientes, sumada al fracaso de las negociaciones con los gobernadores, le produjeron una dura derrota al Gobierno en el Senado, y no se descarta que se puedan repetir en la medida que el conflicto siga latente.