El kirchnerismo buscará que “Cristina Libre” sea uno de los ejes de campaña del frente Fuerza Patria

Cristina Kirchner

El flamante frente electoral del oficialismo bonaerense, Fuerza Patria, —que integran 26 espacios entre partidos y agrupaciones— empezó a transitar el debate interno sobre cómo conformar las listas, qué representación tendrá cada espacio en las listas seccionales, cómo ordenar los municipios donde el peronismo no gobierna y un ítem no menor: cómo afrontar y cuál será el dispositivo discursivo para enfrentar a un espacio como La Libertad Avanza y el PRO que ya redujo el suyo al slogan: kirchnerismo o libertad.

En este tramo, el peronismo en sus distintas vertientes por ahora no encuentra una síntesis en vistas a la primera parada electoral que será el 7 de septiembre. En este orden, desde el cristinismo buscan que la situación de la ex presidenta esté sobre la mesa para interpelar al electorado, es decir, que el pedido de libertad de la titular del Partido Justicialista sea uno de los temas a abordar.

“El nombre que se eligió, Fuerza Patria, es un lindo nombre, pero yo creo que tiene que estar significado por algunas cosas que son inapelables: por ejemplo, Cristina Libre. Nosotros no podemos enfrentar un proceso electoral sin poner por delante el significante de este momento”, planteó la jefa de senadores del bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense, Teresa García, en diálogo con AM 530.

La titular del bloque de senadores de UP en PBA, Teresa García junto a las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno)

La legisladora —que fideliza con Cristina y es una de las portavoces de ese sector- agregó este jueves que “si Cristina está detenida injustamente, porque es inocente por haber dado combate a estos sectores del capital, de la justicia y del poder mediático, no podemos obviarlo en nuestro discurso político”.

Cuál será el rol de la expresidenta en la campaña electoral también es un tema que sobrevuela. Detenida con prisión domiciliaria en el marco de la causa de Vialidad y corrida de la participación electoral por disposición de la Corte Suprema de Justicia, Kirchner está encima del devenir electoral. De hecho, algunos sectores no cristinistas le endilgan la imposición del nombre Fuerza Patria a la exmandataria.

Este miércoles, mientras Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, junto a apoderados e integrantes de Fuerza Patria, se enfrascaban en reuniones en La Plata, la ex presidenta enviaba un mensaje grabado desde San José 1111 a la militancia que se reunió en Parque Lezama. “Hay que ponerse a laburar y resolver con las tres C, como digo, las tres C: cabeza, corazón y coraje. Como hizo Néstor Kirchner. Por un lado, hizo la reestructuración de deuda más importante de la que se tenga memoria y, por el otro, le pagó al Fondo Monetario”, planteó la titular del Partido Justicialista.

La militancia kirchnerista se reunió este miércoles en Parque Lezama para escuchar un mensaje de CFK por el Día de la Independencia

En las largas negociaciones que se dieron este miércoles en la gobernación bonaerense, el gobernador no estaba tan a gusto con el nombre que terminó cerrándose, aunque no fue mayor obstáculo. Uno de los planes trazados en La Plata al momento del desdoblamiento electoral era provincializar la elección. Ahora el frente con el que competirá el espacio de Kicillof se llama Fuerza Patria.

Este jueves el nuevo frente electoral estrenó sus redes sociales con un comunicado en el que la situación judicial de CFK está entre los puntos atendibles del porqué se formó Fuerza Patria.

“Las señales del ataque a la democracia son muchas. Represión constante a la protesta, la detención de Cristina, persecución a militantes, acoso sobre quienes critican, demonización de periodistas, ataques desde el Estado a mujeres y disidencias”, dice parte del documento que también apunta que: “el plan económico de Milei, Caputo y el FMI profundiza la desigualdad, multiplica las privaciones, aumenta el desempleo y castiga los pilares de nuestra provincia: la producción y el trabajo”. Según supo Infobae, ese texto, que también plantea la defensa al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco de la “deserción” de la gestión de Javier Milei, emanó de las usinas cristinistas. El sector de Kicillof dio el visto bueno para su publicación.