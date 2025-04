El paro general de la CGT, en vivo: colectivos repletos y quejas de los trabajadores contra los líderes gremiales en las primeras horas de la medida de fuerza

Colectivos repletos de trabajadores

Un matrimonio que vive en La Reja, día a día llegan a la terminal de Moreno de ómnibus para vender facturas y café. “Todos los días estamos acá, no tenemos descanso. Siempre (firmes) acá, siempre, por ahí un feriado no venimos para descansar”, expresó el hombre.

Ante la pregunta de la periodista de TN, de si no hay fines de semana de descanso, el trabajador respondió. “No, no se puede, no venimos y no comemos”, sentenció.