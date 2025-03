El cierre de listas en CABA, en vivo: el minuto a minuto de los candidatos que encabezarán las boletas

El mensaje de Ramiro Marra a Karina Milei

“Nunca hice una declaración contra Karina Milei. Hoy es el cumpleaños de Karina, le mando un saludo de feliz cumpleaños ”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia y añadió: “Se puede hacer política sin ir al conflicto contra los que piensan igual. A Cristina Kirchner no le mandaría un feliz cumpleaños”.

En la misma línea, planteó que la funcionaria y persona de máxima confianza del Presidente fue la que tomó la decisión de marginarlo del espacio que fundó, y reveló que se enteró por un mensaje de X de la cuenta del partido. “Hay que dejar las cosas atrás porque sino vuelvo sobre un tema y no ayudo en lo que se está haciendo bien. Es un aprendizaje que hay que tener: cuando hay discusiones internas lo único que generas es un conflicto que no ayuda a avanzar”, pidió al tiempo que reveló que no hizo “nada grave”.