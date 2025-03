La pelea por la presidencia de la Bicameral de DNU: Almirón votó por Zago luego de las piñas en Diputados

El cruce durante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (Gentileza: @ddeurieta)

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se reunió esta tarde para comenzar el debate sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la sesión estuvo marcada por gritos, acusaciones y fuertes enfrentamientos entre los legisladores de Unión por la Patria (UP) y los representantes de la oposición libertaria.

El conflicto estalló cuando el titular de la Comisión durante el primer año de gestión de los libertarios, Juan Carlos Pagotto, ingresó al Salón Azul del Senado y se sentó en la silla que le corresponde como presidente del cuerpo. Inmediatamente, diputados y senadores de UP, liderados por Carolina Gaillard, Vanesa Siley y Mariano Recalde, comenzaron a increpar a Pagotto, sosteniendo una copia de la Ley 26.122, que regula la comisión y establece que las autoridades deben renovarse cada año. Según la ley, este 2025 le corresponde a un diputado presidir la comisión.

Junto a Pagotto se encontraba Lisandro Almirón, quien la semana pasada tuvo un fuerte enfrentamiento en la Cámara de Diputados con su excompañero de banca, Oscar Zago. Almirón respondió a las críticas de UP diciendo entre gritos: “Ustedes convalidaron a estas autoridades asistiendo a la comisión”. La discusión se intensificó rápidamente.

“Nosotros queremos que la comisión funcione pero la comisión tiene un presidente por año. Este año se venció el mandato de Pagotto y corresponde elegir a las nuevas autoridades. Las nuevas autoridades tienen que ser votadas”, explicó Gaillard a la prensa en medio de los gritos y acusaciones.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con las nuevas autoridades

A raíz de la confrontación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intervino para intentar calmar los ánimos. Los legisladores de UP advirtieron que el acuerdo con el FMI podría ser impugnado si no se resolvía la cuestión de la presidencia de la comisión, y sugirieron que Agustín Giustinian, secretario Parlamentario del Senado, asumiera la presidencia para avanzar en el tratamiento del DNU. A pesar de los cruces, finalmente, cerca de una hora después de convocada la sesión, Giustinian asumió la presidencia de la comisión, aunque Pagotto no abandonó la silla que le correspondía como titular del cuerpo.

La disputa por la presidencia se resolvió parcialmente cuando se propuso que se renovara la presidencia de la comisión y que Pagotto continuara en su cargo. Sin embargo, quienes se oponían a Pagotto propusieron al diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, quien recibió el apoyo de los seis legisladores de UP y otros miembros de la oposición. Por otro lado, Pagotto contó con el respaldo de Almirón, los radicales Víctor Zimmermann y Francisco Monti, además de Zago y el correntino Carlos Espínola, quien se alineó más estrechamente con el oficialismo. El resultado fue un empate 8 a 8, lo que provocó que la discusión se suspendiera y se planteara la posibilidad de posponer la decisión sobre las autoridades para más adelante.

En medio de la tensa situación, los miembros de la comisión debatieron sobre la posibilidad de que la sesión fuera únicamente informativa, sin emitir un dictamen, y Paoltroni propuso que Oscar Zago asumiera la presidencia, opción que había sido considerada en un principio pero que había quedado en suspenso después de la agitada sesión de la semana anterior. Zago, aunque cercano al oficialismo, no es percibido como un “soldado” del gobierno de Javier Milei, lo que le otorgó el apoyo de varios miembros de la comisión, incluido Almirón, quien argumentó que “primero está la República”.

El enfrentamiento en el Senado se dio a horas de que la Cámara de Diputados se prepare para votar el DNU propuesto por Milei y en medio de las negociaciones del Gobierno para enviar una señal de compromiso con el FMI.