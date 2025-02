Un diputado de Unión por la Patria acusó a Macri de extorsionar al Gobierno para no promover el juicio político contra Milei

Germán Martínez consideró que la posición adoptada por el PRO es extorsiva

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez sugirió este lunes que Mauricio Macri busca extorsionar al presidente Javier Milei y a su partido, La Libertad Avanza, especulando con la posición que adoptará el PRO frente al pedido de juicio político que ingresará al Congreso contra el jefe de Estado.

Lo dijo durante una conferencia de prensa que brindó, junto a otros integrantes del bloque de Unión por la Patria, en la que confirmaron que promoverán el proceso contra el presidente por el caso de la fallida promoción de la criptomoneda $LIBRA.

“A mí lo que más me sorprendió del comunicado que emitió el PRO, fue la parte que dice ´No estamos a favor de un juicio político en esta instancia´”, analizó Martínez, presidente del bloque de UP en la Cámara de Diputados.

“Ese ´en esta instancia´ casi que me parece un apriete, una extorsión. ´Por ahora no, en un tiempito no sé´, dice Macri“, dijo con suspicacia el diputado peronista.

“¿De qué dependerá? ¿de los lugares en las listas? ¿de (la licitación de) la hidrovía? ¿de los permisos de pesca? ¿de las concesiones de corredores viales? ¿de las políticas de cielos abiertos? ¿de la causa correos?“, amplió luego el legislador, realizándose preguntas retóricas para identificar una supuesta especulación del ex presidente Macri para obtener algún beneficio de la encrucijada en la que se encuentra el presidente.

UP ratificó en conferencia de prensa que promoverá un juicio político contra el presidente. En la foto, los diputados Vanesa Siley y Germán Martínez

El PRO, presidido por el ex presidente Mauricio Macri, es un aliado estratégico de La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei. En la antesala de las elecciones legislativas de este año, arreciaron las versiones de duras instancias de negociación en la que ambos líderes se disputan la proporcionalidad de los espacios para competir. Martínez identificó allí una supuesta especulación en medio del revuelo que generó la promoción de Milei de la fallida criptomoneda.

Martínez reforzó su mirada sobre el comunicado del PRO. “Presidente Milei, ahí hay un metamensaje, ¿no? No estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Me parece que ahí la tradición calabresa del ex presidente Macri lo lo ha condenado", ironizó.

El bloque de Unión por la Patria confirmó que impulsará juicio político contra el presidente Milei por el caso de la cripto $LIBRA

Qué decía el comunicado del PRO

En un comunicado difundido el domingo 16 de febrero, el PRO manifestó su preocupación por la reciente controversia en torno a la criptomoneda $Libra. En ese texto, el espacio político liderado por Mauricio Macri calificó el hecho como “grave” debido al impacto económico en los inversores y la credibilidad del país. Además, enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer lo sucedido. Paralelamente, el PRO criticó al kirchnerismo por su “utilización oportunista” de la situación y rechazó la posibilidad de un juicio político en esta instancia, abogando por respuestas claras y justicia para los afectados.

El presidente del PRO, Mauricio Macri

Tras ello, rechazó la posibilidad de acompañar un juicio político contra Javier Milei en esta instancia, argumentando que la situación debe esclarecerse mediante una investigación transparente antes de considerar medidas extremas. Allí volvió a acusar al kirchnerismo de utilizar el caso de manera oportunista para sacar rédito político.

El caso cripto $LIBRA en el Congreso

El Congreso de la Nación será escenario de discusiones, tras las denuncias relacionadas con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei.

Diputados socialistas y peronistas, como Esteban Paulón, Mónica Fein y Natalia De la Sota, ya han presentado solicitudes de juicio político contra Milei, acusándolo de posible incumplimiento de deberes de funcionario público. Paralelamente, el bloque Unión por la Patria (UP) anunció una iniciativa similar, enfatizando la necesidad de que el presidente brinde explicaciones ante el Congreso.

En ese contexto, Martínez, desde UP, cuestionó la capacidad de Milei para detectar o evitar una estafa de tal magnitud, sugiriendo que el Congreso es el ámbito adecuado para esclarecer estos hechos.

Mientras tanto, el bloque Democracia propone la creación de una comisión investigadora para supervisar las denuncias contra el mandatario.

Sin embargo, la Comisión de Juicio Político se encuentra actualmente sin liderazgo claro, debido a disputas internas en el oficialismo, lo que complica el avance de cualquier investigación en curso.