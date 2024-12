Continúa la puja por la Defensoría de Niños: el cristinismo pidió prorrogar el mandato de Marisa Graham

La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes, Marisa Graham, cuando juró en febrero de 2020 ante el pleno de la Cámara alta (Prensa Senado)

Un grupo de senadores del Frente de Todos, impulsado por Alicia Kirchner, presentó un proyecto de resolución para prorrogar el mandato de la Defensora de Niños Adolescentes, Marisa Graham, en medio de una silenciosa puja entre una parte de la oposición y el Gobierno, que prefiere llegar a marzo de 2025 -cuando finaliza la actual gestión- y dejar el cargo vacante.

Esta situación fue anticipada en las últimas semanas por Infobae. Para entender la disputa, primero es necesario revisar varios puntos. Desde la sanción de ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general.

Para convertirse en defensora, la actual funcionaria primero pasó un frondoso concurso y después fue electa por la comisión bicameral relacionada con este tema que, cuyas decisiones se adoptan “por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. Tras ello, fue votada en ambos recintos. La designación de Graham se negoció en 2019 y se terminó de sancionar, en el Congreso, sobre el cierre de febrero de 2020.

Durante las últimas semanas, un puñado de legisladores comenzaron a moverse de manera sigilosa, en medio de especulaciones sobre la posibilidad de prorrogar a la defensora sin la aprobación en los recintos de Diputados y Senadores. Al no conformarse la bicameral -faltan los cinco de la Cámara alta, donde hay otra pelea para integrarla- y, más allá de la chance por ley de seguir por un mandato extra -cinco años-, el trámite quedaría trabado, como ordenó la Casa Rosada.

La senadora Alicia Kirchner, del interbloque del Frente de Todos

Por ese motivo es que Kirchner y otros legisladores del Frente de Todos reclaman a las autoridades de las Cámaras alta y baja que integren la bicameral “antes de la finalización del período ordinario”, paso que no se consumó. Es lo que plantean en el segundo artículo de la iniciativa de resolución, según pudo saber este medio.

En tanto, el segundo artículo exige “prorrogar el mandato de la actual Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Defensor Adjunto, hasta tanto se cumplimente el procedimiento dispuesto por la ley 26.061 y el reglamento interno de la comisión bicameral permanente”.

“Si ganó el concurso y ya pasó todos los filtros de Diputados y el Senado, ¿es necesario todo de nuevo?”, reflexionó días atrás un importante legislador de la oposición. La postura vigente del Gobierno parece ser simple: esperar hasta marzo con o sin bicameral -aunque temen por recintos- y, a partir de allí, iniciar un nuevo trámite. Tras aprobarse la ley de 2005, el Congreso tardó 15 años en designar a quien es hoy la actual defensora.

De casualidad, el tema de la defensora se metió en la última reunión de otra bicameral: la Mixta Revisora de Cuentas, que es el enlace del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, la senadora macrista y fiel aliada del Gobierno libertario Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, no integra la comisión) le pidió al titular de la comisión, el diputado Miguel Pichetto, que se agregara al plan anual de la AGN un estudio sobre los años de Graham al frente de la Defensoría.

La senadora macrista y alidada libertaria Carmen Álvarez Rivero

“Es un tema, al menos en la provincia de Córdoba, muy delicado, y yo necesito que tengamos claridad sobre cómo se manejan esos fondos. Porque la realidad es que a los chicos en cuestión no les llega; ni a los chicos ni a las familias. Entonces, ahí hay un laberinto donde se terminan perdiendo esos fondos, y me parece crucial que tengan esa revisión y lo soliciten”, sugirió la cordobesa.

Pichetto respondió: “Lo que podemos ver también es cómo incorporamos eso que usted plantea, a lo mejor no por todo ese período, sino abordar un último año, para tener la posibilidad concreta de poder llevarlo adelante. Le propongo –no es que patee la pelota para adelante– que en marzo volvamos a evaluarlo”.

Álvarez Rivero retomó y dijo: “Sí vale la pena tener en cuenta que estos cuatro años que yo solicito son los primeros cuatro años de existencia. Entonces, aunque me lo pateen para adelante, no hay problema. Pero les pido que analicen cómo está funcionando en forma completa. Porque a mi juicio, de acuerdo con lo que yo puedo ver, es un órgano que no está cumpliendo su tarea. Entonces, negocio que lo pase a marzo. Pero le pido que traten todos los años”.

Otra senadora del PRO, la porteña Guadalupe Tagliaferri, pidió la palabra y manifestó: “A colación de lo que decía la senadora por Córdoba, independientemente de que la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes no tiene como competencia transferir dinero específico a las provincias ni a los niños, niñas ni a las familias, tiene otra función, sí creo importante ver cómo funciona. Entonces, aprovecho que tomamos este tema -que estamos en Senado TV y Diputados TV- para plantear que podríamos conformar la bicameral de niños, niñas y adolescentes, ya que una de las cosas que tiene como objetivo central es controlar el funcionamiento de lo que sucede en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional. Lamentablemente, llevamos más de un año, esa bicameral no se conforma, y los trascendidos dicen que no hay ninguna intención de ninguno de los dos presidentes de los cuerpos de conformarla”.