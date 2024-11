Karina Milei y Martín Menem presentaron en Entre Ríos el sello oficial de La Libertad Avanza

Martín Menem en Entre Ríos, durante una conferencia de prensa

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron hoy en Entre Ríos con el objetivo de afianzar el sello de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Más tarde, ambos dirigentes presentarán oficialmente la fuerza en Santa Fe.

“En esta recorrida estamos presentando La Libertad Avanza. Vamos distrito por distrito”, dijo Menem al abrir la rueda de prensa en un hotel de la costanera de Paraná. Estaba previsto que Karina Milei lo acompañe pero, según indicaron en la organización, la presidenta de LLA decidió no bajar e ir directamente al salón del octavo piso donde, tras la conferencia, se reunieron con dirigentes y militantes del espacio libertario.

“Debido a lo complicado que había sido el armado electoral en 2023, Karina le prometió a su hermano (el presidente Javier Milei) que íbamos a trabajar para tener partido propio. Y esto es lo que estamos haciendo”, precisó. En Entre Ríos, LLA ya tiene reconocimiento provisorio. El espacio ya presentó 6 mil afiliaciones para obtener el definitivo, paso que esperan que se dé antes de mitad de noviembre.

El legislador nacional profundizó luego este concepto: “Estamos dispuestos a abrazar y a abrirles la puerta a todos aquellos que quieran sumarse a LLA pero dentro de LLA. No nos vamos a juntar con otros candidatos pensando solo en un resultado electoral. De nada sirve eso si a la hora de gestionar empiezan las diferencias”, abundó, citando los ejemplos de la Alianza en los ‘90, Cambiemos y también la experiencia del Frente de Todos.

“Apostamos a una coincidencia ideológica para poder seguir aplicando las ideas de la libertad”, resumió.

En esa línea, afirmó que con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio tienen “un muy buen vínculo en lo personal y coincidimos bastante en la economía”.

Con respecto a una posible alianza electoral entre Juntos por Entre Ríos (el espacio que el mandatario encabeza en la provincia) y LLA, el presidente de Diputados fue precavido: “Falta mucho. Me parece poco prudente empezar a especular. En esta recorrida estamos fundando el sello. Llegamos a la presidencia por un milagro. Es la primera vez en la historia que gana un espacio que no tiene partido. Tampoco gobernadores, intendentes, diputados ni concejales. Estamos dando a conocer que tendremos sello. Después llegará el tiempo de las alianzas si hay coincidencias ideológicas”.

La relación Nación - Provincia

Pese a que Frigerio se encolumnó detrás de las definiciones principales de la administración Milei (Pacto de Mayo y Ley Bases, por caso), en el Gobierno de Entre Ríos se quejan de que no ha habido contrapartida. Aún esperan los fondos previsionales para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial y las 150 obras que el Jefe de Gabinete Guillermo Francos se había comprometido a reactivar pero que no están en el presupuesto 2025.

“Hay que entender que hemos recibido el Gobierno en un estado calamitoso. Había una bomba de tiempo que podía terminar en una hiperinflación. Hicimos una tarea excepcional a partir de sostener el equilibrio fiscal. Nos encantaría tener recursos y disponibilidades para enfrentar un montón de necesidades. Para darle tranquilidad a 47 millones de argentinos, lo primero que tenemos que hacer es equilibrar la macro y dejar de estafar a la gente con el impuesto inflacionario. Por lo tanto, al Gobernador Frigerio, como a todos los demás, les corre las generales de la ley: estamos cuidando a los argentinos con equilibrio fiscal”, fue la respuesta de Menem a ese planteo.

“La agenda del Gobierno es clara, transparente. Sabemos perfectamente hacia donde vamos. Llegamos con dos premisas fundamentales: bajar la inflación y mejorar la inseguridad. Eran demandas que la gente tenía bien marcadas. En materia de seguridad se está cumpliendo de manera contundente. Y en términos económicos, este Gobierno no para de dar buenas noticias. La recesión ya pasó. Estamos en pleno proceso de recuperación aun habiendo hecho un ajuste”, destacó.

“La gente está apoyando porque ve los cambios. Sabe que lo que estamos haciendo vale y valdrá la pena. Habíamos dicho que sería fácil y no lo es. Hay gente que no está de acuerdo y está bien. Pero hay otra que lo está y, como no se ve en la foto de 2025, quiere que nos vaya mal. Esto es lo grave”, subrayó.

En ese sentido, cargó contra los que “de repente tienen un ataque de institucionalidad” y pretenden modificar la ley de DNU (decretos de necesidad y urgencia) para obturar su uso por parte del Presidente. Al respecto, recordó que Cristina Kirchner ofició de miembro informante de la norma en 2006 y que fue utilizada desde entonces por presidentes de todos los colores políticos.

El presidente de Diputados dio la conferencia rodeado de dirigencia local. El diputado nacional Beltrán Benedit y el legislador provincial Roque Fleitas fueron dos de ellos. Menem abrió la charla recordando sus viajes anteriores a Paraná. Entre esos recuerdos, rememoró cuando en 1998 compitió en la categoría Nissan 280 de automovilismo. Fue una experiencia agridulce. Clasificó bien en las pruebas, pero chocó y quedó fuera de la carrera en la primera curva del autódromo local.