Macri habló sobre una alianza electoral con La Libertad Avanza: “Si hay respeto y confianza, uno puede intentar hacer una coalición”

Macri ratificó su buena relación el presidente y valoró la autenticidad de Milei en sus discursos (EFE)

En el marco de la colaboración y el diálogo que proliferaron entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en los últimos meses, el expresidente Mauricio Macri sostuvo que su partido fue importante para que el Gobierno nacional llevara a cabo las reformas creadas para mantener el equilibrio fiscal.

Sumado a la buena relación que tiene con Javier Milei, Macri no negó la posibilidad de construir una coalición de cara a las elecciones legislativas 2025. “No tiene que ser algo forzado”, apuntó, y remarcó que el cambio comenzó por el impulso del PRO en 2015.

Según precisó, la idea de formar una alianza legislativa se instaló por los dichos del actual jefe de Estado, aunque todavía es muy pronto para definir la estrategia electoral. “Cuando empezó en esto de la fusión, yo le he dicho a Javier una famosa frase: ‘En el siglo XXI nadie se casa sin conocerse’”, relató el exmandatario. Al tiempo que explicó que ambos espacios se encuentran en la etapa de conocerse, “generar respeto y confianza”.

“Si hay respeto y confianza, uno puede intentar hacer una coalición e ir juntos a una elección pero no tiene que ser algo forzado”, planteó Macri. Y advirtió que la unión tiene que ser producto de la sinergia entre el ímpetu libertario y la experiencia que acarrean los miembros del PRO. Al mismo tiempo, apuntó que el partido que preside hizo “muchas cosas que cambiaron la Argentina y que fueron las huellas por las que comenzaron ellos”. “Si iniciamos este cambio, nosotros no podemos no estar apoyándolo porque la gente lo eligió a él en lugar de nuestro candidato”, dijo el expresidente.

El titular del PRO aseguró que el apoyo brindado por los legisladores fue clave para los avances que dio el Gobierno (Luciano González)

Luego de la irrupción del mandatario libertario en la escena política, una de las cuestiones que fue puesta bajo la lupa fue la fidelidad de los votantes del PRO que, por cuestiones matemáticas, formaron parte del 56% que impulsó a Milei a la presidencia. No obstante, Macri no se mostró afectado por esto: “El votante del PRO, que yo lo encuentro todos los días, me dice gracias por apoyar. Reconocen que nosotros tenemos muchos dirigentes formados, valiosos, con experiencia de gobierno, legislativa que son los que han defendido las leyes que han salido”.

En una entrevista con LN+, el titular del partido republicano resaltó que “el PRO ha hecho lo que no se vio en la historia de la política argentina”. En referencia a los votos clave que los legisladores del bloque de Diputados y Senadores aportaron para que, por ejemplo, la Ley Bases fuera promulgada y puesta en vigencia, el referente del PRO señaló: “¿Cuándo un partido que no era gobierno ha apoyado con la generosidad y la responsabilidad con la que lo ha hecho el PRO?”.

“Si hay algo que puede aportar el PRO es conocimiento del terreno porque estuvimos ahí”, sostuvo Macri al señalar que “la gran diferencia con el Gobierno, más allá de que tiene mucha gente valiosa, la hace mayormente la gente que ya estuvo”. Incluso, explicó que los métodos que Milei tiene para comunicarse y defender sus ideas deberían ser respetados porque los argentinos “votaron por alguien que se presentó con un estilo confrontativo y frontal. No es que hizo una campaña de ‘Caperucita’ y después se transformó en el lobo feroz”.

El expresidente no descartó una futura alianza electoral con La Libertad Avanza (EFE)

Producto del análisis del perfil político de Milei, el expresidente admitió que uno de los detalles que más valora del mandatario es su autenticidad. “Lo importante es tener una coherencia, tener una palabra y sostenerla. En ese sentido es auténtico porque él va y dice las cosas como le fluyen”, reflexionó. Y al ser consultado sobre la imagen que debería dar como representante del Estado, apuntó que “cada uno va como va” y con el tiempo el cargo “te templa, te demuele o te pone en evidencia”.

“La gente eligió a alguien que estaba ajeno al sistema y lo eligió con un mandato destructivo”, defendió el titular del PRO al ratificar que es necesario avanzar en el achicamiento del Estado. Incluso, denunció que el “Estado ha aplastado y ha estafado a los argentinos porque los únicos que se han salvado con el Estado presidente han sido los que están adentro y alrededor de los funcionarios”. El exmandatario concluyó que hay que asegurar la libertad de ese sistema y generar un espacio de mayor transparencia y mayor competencia en el mercado.