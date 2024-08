Habló el hijo de Alberto Fernández en medio de la causa por violencia de género contra su padre y denunció acoso mediático

En sus redes, el hijo de Alberto Fernández se refirió a la denuncia de violencia de género contra su padre

En medio de la controversia desatada por la denuncia de violencia de género que Fabiola Yañez, ex primera dama de Argentina, presentó contra Alberto Fernández, el hijo mayor del expresidente, Estanislao Fernández, conocido como Dyhzy en el ámbito digital, se manifestó públicamente por primera vez para expresar su postura y denunció que sufre acoso mediático.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Dyhzy expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos de su círculo cercano, quienes lo ayudaron a distanciarse del conflicto. Subrayó que no tiene relación con las acusaciones que pesan sobre su padre, destacando que su vida fue independiente desde una edad temprana. “Trabajo desde los 17 años y vivo solo desde los 22, no tengo casa, no tengo auto y tampoco tengo bienes”, afirmó, deségándose de la situación judicial de su padre.

Dyhzy también denunció el acoso mediático al que, afirmó, viene siendo sometido desde que estalló el escándalo. Relató cómo un programa de televisión lo persiguió por la ciudad, exponiendo su dirección, horarios y acosando tanto a él como a sus amistades a través de WhatsApp para obtener titulares.

En su comunicado, dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en el caso que enfrenta su padre y expresó su deseo de que la Justicia esclarezca lo sucedido lo antes posible. “Voy a seguir mi vida como siempre lo hice, trabajando, entrenando y haciendo arte, y respondiendo por las cosas que hago yo”, concluyó.

Comunicado de IG de Estanislao Fernández

La declaración de Dyhzy refleja su intención de mantenerse al margen de la situación, enfocándose en su vida personal y profesional, mientras pide respeto por su privacidad en medio de un momento de alta exposición pública.

“A este mundo no venimos a sanar, ni a solucionar los problemas de nadie, y mucho menos a hacernos responsables de cosas que no nos competen porque no tienen que ver nada con nosotros”, remarcó el joven de 29 años. Y concluyó: “Espero que la justicia pueda esclarecer lo sucedido”.

Este jueves, se conocieron nuevos chats que la ex Primera Dama, Fabiola Yañez, mantuvo con María Cantero, la entonces secretaria de Alberto Fernández, donde le contó que el expresidente había querido ahorcarla. Le mandó fotos y capturas de la conversación por WhatsApp. Todo figura en el legajo reservado que tiene la Justicia.

Son 174 páginas de chats entre la entonces primera dama y la secretaria. En unos de los mensajes, al que tuvo acceso Infobae, Yañez habló de ahorcamiento y aseguró que el Presidente se había querido “acostar” con una amiga. “Me quiso ahorcar porque le dije una verdad, estaba coaccionando a una amiga para que se acueste con él”, aseguró.

La Justicia tiene identificado que el 12 de agosto de 2021, la pareja discutió “por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi”, una de las mejores amigas de la primera dama. El fiscal Ramiro González expuso en su dictamen que el ex presidente “zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

Estanislao Fernández acompañó a su padre, Alberto, y a Fabiola Yañez el día de la asunción presidencial

Pacchi estuvo en la Fiesta de Olivos. Y cuando se filtraron las fotos de aquella noche, la relación personal con Yañez se quebró. Sin embargo, Pacchi siguió trabajando unos meses bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Fue una manera de tenerla contenida porque la ex modelo quería hablar en los medios y contar su versión de los hechos. Nunca ocurrió.

Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Ese mismo día, el 12 de agosto, también se filtró la foto de la Fiesta de Olivos. Y comenzó una guerra para intentar descubrir al “traidor”.

Los chats entre Cantero y Yañez aparecieron, casi de casualidad, en el teléfono de la secretaria. Ese celular Samsung había sido secuestrado por orden del juez Julián Ercolini el 7 de marzo, en el marco de la causa por los seguros.