Victoria Tolosa Paz: “En mi vida vi un nivel de ignorancia y crueldad como el del equipo de Capital Humano”

Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social (Adrián Escandar)

En medio de la crisis que atraviesa el Ministerio de Capital Humano a raíz del escándalo en la entrega de alimentos a comedores comunitarios, la ex titular de la cartera de Desarrollo Social y actual diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, criticó en duros términos a Sandra Pettovello.

“Pettovello tiene que fijar las pautas de la política alimentaria, puede escribir una nueva, lo que quiera, lo que no puede hacer es no hacer nada. Es lo que le dice la Justicia y lo que evidencia el galpón de Martelli”, declaró la ex funcionaria de Alberto Fernández. “El Gobierno tiene que hacer llegar la comida”, remarcó.

Contradiciendo al relato oficial, Tolosa Paz aseguró que su gestión le dejó a la actual, alimentos, colchones, y demás productos necesarios en cuestiones de emergencia y para socorrer personas en situación de extrema vulnerabilidad: “Estaba todo inventariado”. “Tienen un desconocimiento tan grande del Estado que ni siquiera saben que existe la auditoría. Nosotros desde el 10 de diciembre sabíamos lo que le entregamos”, señaló.

Incluso, reveló que se lo comunicó al propio Guillermo Francos cuando este era ministro del Interior: “Le dije, con mucho respeto, que averigüe bien con Nicolás Posse y Sandra Pettovello la auditoría y le señalé todo el stock que tenían en el depósito”.

En diálogo con A24, enfatizó en que el Gobierno de La Libertad Avanza “tiene un nivel de desconocimiento muy grande” y denunció que se trata de “un plan sistemático”, en el que buscan instalar que “hay un curro”, que “hay corrupción” y que “todo lo que toca el Estado está mal” para “detener la ejecución de partidas”: “Como no tienen política alimentaria ni social, dicen que van a presentar 4 denuncias por semana; inventan el curro, detienen la ejecución de partidas y en el medio muere gente”, expresó al ser consultada también por la interrupción en la entrega de medicamentos oncológicos a cargo de la Dirección de Asistencia Directa por situaciones especiales (DADSE).

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

En este contexto, recordó que en sus 14 meses como ministra de Desarrollo Social tuvo que “hacer la auditoría del Potenciar Trabajo”: “Di de baja 110 mil planes sociales pero seguí pagando el Potenciar Trabajo”. “Soy consciente, como lo tiene que ser ella, de que puede haber irregularidades en el camino pero eso no te da el argumento para no ejecutar la política pública”, criticó.

“En mi vida vi un nivel de ignorancia, inconsistencia y crueldad como el equipo que lleva adelante Capital Humano con Pettovello a la cabeza”, sentenció Tolosa Paz.

La diputada de Unión por la Patria apuntó también a Javier Milei y lo comparó con la administración de Cambiemos: “El presidente sabe que el panorama de este año es una crisis económica brutal, pero ni Macri se animó a tanto; lo podemos criticar por todo lo que hizo pero dándose cuenta del drama social a partir de 2018 la tenía a (Carolina) Stanley y duplicaron los planes, multiplicaron la comida a los comedores y pudo expandir eso para que no explotara la Argentina”.

Tras el vendaval que se desató en Capital Humano en medio del escándalo de los alimentos y las contrataciones mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que terminaron con la expulsión de Pablo De la Torre, al término de la semana pasada el Gobierno finalmente le informó a la Justicia que las más de cinco mil toneladas de comida que tiene almacenados en los galpones de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, en Tucumán, serán entregados a escuelas vulnerables de todo el país, revelaron a Infobae fuentes de la causa.

“Se informa que los alimentos restantes existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país. Resulta importante destacar que se considera escuelas vulnerables aquellas que presentan estudiantes con altos niveles de riesgo infantil y bajos índices de desempeño educativo y socioeconómico”, se afirmó según la documentación a la que accedió este medio.